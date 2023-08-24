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IBM 已加入 Not Diamond 的最新一轮融资，以便为该公司履行使命提供支持，即为打造多模型 AI 未来构建基础设施。
JPMorgan Chase、Mitsui、Amgen 和 Honeywell 均进行投资，以支持 Quantinuum 的发展和创新。
IBM 和 SingleStore 正借助 SingleStoreDB 对 IBM® watsonx.ai® 的强大矢量数据库支持来采取后续步骤。
Quantinuum 宣布获得 IBM 的新投资，通过 IBM Quantum 系统扩展功能，共同致力于发展 Quantum 生态系统。
IBM Ventures 的投资体现了该公司的合作意图，即扩大软件供应链安全的边界，并为云原生解决方案的开发人员创造价值。
AuthMind Identity SecOps Platform 以独特的方式提供端到端身份安全状况管理和实时威胁检测。
随着全球对安全 AI 解决方案的需求不断增长，由 M12 和 Moore Strategic Ventures 领投的新一轮融资加速了公司的增长。
Gem Security 的 CDR 平台可显著缩短检测、调查和遏制云原生威胁的时间，从而重新定义云时代的安全运营。
AuthMind 宣布与 IBM 达成 OEM 协议，为 IBM 的 Security Verify 客户带来 AuthMind 的身份安全状况管理和威胁检测平台。
这笔投资加速了 RAIC 的商业化进程，RAIC 是一个与模型无关的双用途图像数据分类和检测平台。
Unstructured 正利用这笔新注资来壮大团队，并加速开发用于 LLM 的数据预处理工具。
这些投资推动了 Rohirrim 的使命，即通过简化和加强 RFP 响应战略来帮助企业发展。
作为由 Illuminate Financial 领投的新一轮融资的一部分，RSA 创新沙盒获奖的 AI 生成媒体检测平台加快了开发速度。