IBM Ventures

通过以 AI 为重点的创业投资推动创新、建立战略伙伴关系并产生回报
有机会吗？
2 个人和正方形的等距插图

关键差异化因素

创新

与初创公司合作，更快地将值得信赖的新科技交到客户手中。
网络接入

将 IBM 与领先的功能联系起来，从而推动联合伙伴关系。
行业专业知识

获取 IBM 的专家生态系统和市场信誉。
思想领导力

提高市场意识和品牌知名度。

数据要点

5 亿美元以上

美元资本承诺

 20+

活跃的投资组合公司

 90%

投资组合参与度

 4

已退出公司

活跃的投资组合

具有战略意义的相关投资组合公司，使用我们经过验证的资本加成模型来加速业务增长

AI 驱动的身份安全
AI 安全性

LLM 训练优化
AI

适用于 Salesforce 的 AI DevOps
数据

基于身份的 OT 安全
安全性

智能湖仓一体平台
数据

AI 安全平台
AI 安全性

开源 AI 社区
AI

AI 驱动的代码质量
AI

动态 AI 模型路由
AI

整个 SDLC 的应用程序安全
安全性

全栈量子计算
量子

量子化学算法
量子

AI 驱动的视觉智能
AI

多模态深度伪造检测
AI 安全性

人工智能驱动式 RFP 自动化操作
AI

用于实时分析的 SQL DB
数据

Quantum 开发人员平台
量子

面向生成式 AI 数据的 ETL 平台
AI

全栈生成式 AI 平台
AI

已退出公司 Gem Security Lightspin PerciseDX Variantyx

风险投资通讯

Not Diamond 推出 Prompt Adaptation，这是一款用于多模型企业 AI 的智能体系统

IBM 已加入 Not Diamond 的最新一轮融资，以便为该公司履行使命提供支持，即为打造多模型 AI 未来构建基础设施。

IBM 启动 5 亿美元的企业 AI 风险投资基金

该基金将通过投资专注于企业 AI 的初创公司，推动创新、建立战略伙伴关系并产生回报。
Cyolo 获得 IBM Ventures 投资，用于打造零信任安全访问平台

IBM® Ventures 的投资可促进进一步合作，从而加速当今数字组织采用基于身份的现代化连接。
Honeywell 宣布完成对 Quantinuum 的 3 亿美元股权投资，交易前估值为 50 亿美元

JPMorgan Chase、Mitsui、Amgen 和 Honeywell 均进行投资，以支持 Quantinuum 的发展和创新。
宣布推出面向生成式 AI 应用程序的 watsonx.ai 和 SingleStore

IBM 和 SingleStore 正借助 SingleStoreDB 对 IBM® watsonx.ai® 的强大矢量数据库支持来采取后续步骤。
Quantinuum 和 IBM 进行投资，共同发展 Quantum 生态系统

Quantinuum 宣布获得 IBM 的新投资，通过 IBM Quantum 系统扩展功能，共同致力于发展 Quantum 生态系统。
QunaSys 宣布获得 IBM 投资

IBM Ventures 对 QunaSys 的投资正用于进一步发展量子计算应用服务以及研发化学模拟与材料研究领域的直观软件。
Cyolo 宣布与 IBM 的本地 QRadar 安全解决方案进行整合，以增强安全远程访问功能

与 IBM QRadar 的集成可改进关键工业环境中的威胁检测与分析能力。
QunaSys 在 B2 轮融资中筹集到 17 亿日元

此投资将帮助 QunaSys 探索新的应用领域、开发实用技术并构建充分解锁量子计算的强大功能所需的基础技术。

OX Security 获得 IBM Ventures 提供的战略投资，以助力提升软件供应链的安全性

IBM Ventures 的投资体现了该公司的合作意图，即扩大软件供应链安全的边界，并为云原生解决方案的开发人员创造价值。
Wiz 收购 Gem Security 以重塑云端威胁检测

安全运营现在应该进入云时代了。了解收购 Gem Security 将如何帮助 Wiz 共同重塑 SecOps。
IBM 将参与 Hugging Face 金额达 2.35 亿美元的 D 轮融资

这些投资旨在推进开源 AI 领域的发展，从而加快技术创新。
AuthMind 获得由 Ballistic Ventures 领投的种子轮投资，旨在保护企业免受基于身份的网络攻击

AuthMind Identity SecOps Platform 以独特的方式提供端到端身份安全状况管理和实时威胁检测。

HiddenLayer 在 A 轮融资中筹集到 5,000 万美元以保障 AI 安全

随着全球对安全 AI 解决方案的需求不断增长，由 M12 和 Moore Strategic Ventures 领投的新一轮融资加速了公司的增长。
Gem Security 宣布在 A 轮融资中筹集到 2,300 万美元，用以加快云检测和响应 (CDR) 的发展势头，从而使融资总额达到 3,400 万美元

Gem Security 的 CDR 平台可显著缩短检测、调查和遏制云原生威胁的时间，从而重新定义云时代的安全运营。
AuthMind 与 IBM OEM 合作加速上市战略

AuthMind 宣布与 IBM 达成 OEM 协议，为 IBM 的 Security Verify 客户带来 AuthMind 的身份安全状况管理和威胁检测平台。
Synthetaic 在 B 轮融资中筹集到 1,500 万美元，以便利用 AI 解锁图像数据中的洞察分析

这笔投资加速了 RAIC 的商业化进程，RAIC 是一个与模型无关的双用途图像数据分类和检测平台。
Writer 以 19 亿美元的估值在 C 轮融资中筹集到 2 亿美元

该新资本将有助于巩固此公司在企业生成式 AI 领域的龙头地位。
Unstructured 从 Menlo Ventures、Databricks Ventures、IBM Ventures 和 NVIDIA 筹集到 4,000 万美元的 B 轮融资，以便为企业数据 LLM 做好准备

Unstructured 正利用这笔新注资来壮大团队，并加速开发用于 LLM 的数据预处理工具。
Bessemer Venture Partners 和 IBM Ventures 投资 RFP AI 自动化领域的领导者 Rohirrim

这些投资推动了 Rohirrim 的使命，即通过简化和加强 RFP 响应战略来帮助企业发展。
Reality Defender 将 A 轮融资金额提高到 3,300 万美元，从而增强 AI 检测功能

作为由 Illuminate Financial 领投的新一轮融资的一部分，RSA 创新沙盒获奖的 AI 生成媒体检测平台加快了开发速度。
Ceramic.ai 的推出旨在为企业提供更快、更具成本效益的 AI 模型训练

为助力其快速增长和持续发展，Ceramic.ai 从 NEA、IBM、Samsung Next、Earthshot Ventures 和 Alumni Ventures 筹集到 1,200 万美元的种子资金。