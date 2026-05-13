AI 正在重塑数据在企业中的流动方式，并暴露出传统数据丢失预防 (DLP) 平台从未被设计来管理的风险。Orion Security 正是为这一时刻而生。

在 IBM Ventures，我们投资于能够为下一次平台变革重新定义核心企业能力的技术。在安全领域，这一变革已清晰可见：有效的保护无法再事后集成到 AI 驱动的工作流中，它必须原生地融入其中。这一信念支撑了我们对 Orion Security 的投资。Orion Security 是一个 AI 原生的 DLP 平台，旨在以远低于传统方法的复杂性（且远高于传统方法的精度）保护端点、SaaS 和云环境中的敏感数据。