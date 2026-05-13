IBM Ventures 自豪地支持 Orion Security，助力其面向 AI 时代重塑数据泄露防护，将该品类从被动的控制措施转变为针对当今企业工作方式设计的主动式、智能保护。
AI 正在重塑数据在企业中的流动方式，并暴露出传统数据丢失预防 (DLP) 平台从未被设计来管理的风险。Orion Security 正是为这一时刻而生。
在 IBM Ventures，我们投资于能够为下一次平台变革重新定义核心企业能力的技术。在安全领域，这一变革已清晰可见：有效的保护无法再事后集成到 AI 驱动的工作流中，它必须原生地融入其中。这一信念支撑了我们对 Orion Security 的投资。Orion Security 是一个 AI 原生的 DLP 平台，旨在以远低于传统方法的复杂性（且远高于传统方法的精度）保护端点、SaaS 和云环境中的敏感数据。
DLP 正进入其数十年来的首次真正架构转型。大型语言模型的进步如今实现了上下文感知分类和基于行为的检测，这在传统系统中是不可能的。企业正在重新审视拖延已久的 DLP 项目，并抱有新的期望：即时价值、最低的运营开销，以及能够随着 AI 驱动的工作而演变的保护。
下一代 DLP 的转折点已经到来，IBM Ventures 投资于这一领域，是因为我们相信品类领导地位的定义将不是由增量改进，而是由从头开始为当今数据使用方式而设计的 AI 原生架构所决定。
Orion Security 以现代安全团队思考端点的方式来处理 DLP：行为优先、智能驱动、且能适应变化。我们认为他们的平台是“数据的 EDR”，即从静态策略执行转向动态风险检测和泄露防护。三项集成能力使 Orion 与众不同：
跨端点、浏览器扩展和 SaaS 环境的灵活部署使该平台适用于复杂、异构的企业。
Orion Security 的方法与 IBM 的数据安全战略高度契合。其基于血缘的可见性和基于 AI 的分类补充了 IBM 在合规和监控方面的优势，将 IBM 的数据安全平台扩展到智能体式和云原生用例中。在整个 IBM 安全服务中，Orion 的可解释、轻策略的检测模型与客户依赖的咨询和托管服务产品高度一致，帮助客户应对日益复杂的威胁环境。
IBM Ventures 自豪地支持 Orion Security，助力其面向 AI 时代重塑数据泄露防护，将该品类从被动的控制措施转变为针对当今企业工作方式设计的主动式、智能保护。