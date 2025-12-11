IBM 对 QEDMA 的投资：加速量子未来

尽管量子硬件取得快速进步，但错误仍是量子计算面临的主要挑战。量子比特是量子计算机的构建块，它对噪声和退相干高度敏感。如果没有强大的错误处理策略，就无法充分发挥量子计算的潜力。

而这便是 QEDMA 的用武之地。QEDMA 由量子物理学家 Asif Sinay 博士、Dorit Aharonov 教授和 Netanel Lindner 教授于 2020 年创立，它专注于抗噪声解决方案，从而使量子计算在今天成为现实。

QEDMA 的使命十分明确：通过开发能提升量子计算机性能的软件产品，推动世界拥抱量子算法优势。