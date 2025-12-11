IBM 对 QEDMA 的投资：加速量子未来
通过支持 QEDMA 等创新者，IBM 正在构建一个强大的量子生态系统，以使 Quantum 优势的承诺更接近现实。
尽管量子硬件取得快速进步，但错误仍是量子计算面临的主要挑战。量子比特是量子计算机的构建块，它对噪声和退相干高度敏感。如果没有强大的错误处理策略，就无法充分发挥量子计算的潜力。
而这便是 QEDMA 的用武之地。QEDMA 由量子物理学家 Asif Sinay 博士、Dorit Aharonov 教授和 Netanel Lindner 教授于 2020 年创立，它专注于抗噪声解决方案，从而使量子计算在今天成为现实。
QEDMA 的使命十分明确：通过开发能提升量子计算机性能的软件产品，推动世界拥抱量子算法优势。
IBM 的使命是为整个世界带来实用的量子计算。我们认为，量子计算是一种变革型技术，它可解锁巨大的科学机遇，并重塑各个行业。
IBM 于 2016 年在云端部署第一台量子计算机。从那时起，IBM 便一直专注于为开发人员提供最佳的量子硬件和软件开发套件，以构建能创造真正商业价值的算法和应用程序。
IBM 通过投资致力于开发量子软件、应用程序和算法的初创公司，在实现此愿景的征程中发挥着关键作用。这些投资可加快创新，并使量子计算的优势惠及 IBM 的客户以及更广泛的生态系统。
传统的纠错方法需要大量的量子比特，而当前的硬件根本不具备此条件。QEDMA 的旗舰解决方案 QESEM 适用于当今的有限量子比特系统。它充分利用了两项关键技术：
通过将这些方法相结合，QEDMA 使量子应用程序与算法的开发人员能立即实现有意义的性能提升，而无需等待未来出现硬件突破。这是拥抱 Quantum 优势的关键一步。Quantum 优势是指量子计算机能比经典计算机更准确、更低廉或更高效地运行计算的那个时间点。
QEDMA 的目标是开发能将错误缓解与错误纠正相结合的下一代方法。随着此行业继续改进错误纠正性能，此工艺将显著降低量子比特需求，并提升电路的复杂性和规模化。
随着 IBM 参与由 Glilot Capital Partners 牵头的 QEDMA 2,600 万美元 A 轮融资，凸显了该公司对加快量子未来做出的承诺。
此投资反映了：
抗噪性不仅仅是一项技术挑战，还是在各行各业实现量子应用的关键推动因素。通过支持 QEDMA 一类的创新者，IBM 正在建立一个强大的量子生态系统，以使 Quantum 优势的承诺更接近现实。