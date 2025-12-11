人工智能 IT 自动化

IBM 对 QEDMA 的投资：加速量子未来

通过支持 QEDMA 等创新者，IBM 正在构建一个强大的量子生态系统，以使 Quantum 优势的承诺更接近现实。

发布日期 2025年12月11日
By Emily Fontaine

尽管量子硬件取得快速进步，但错误仍是量子计算面临的主要挑战。量子比特是量子计算机的构建块，它对噪声和退相干高度敏感。如果没有强大的错误处理策略，就无法充分发挥量子计算的潜力。

而这便是 QEDMA 的用武之地。QEDMA 由量子物理学家 Asif Sinay 博士、Dorit Aharonov 教授和 Netanel Lindner 教授于 2020 年创立，它专注于抗噪声解决方案，从而使量子计算在今天成为现实。

QEDMA 的使命十分明确：通过开发能提升量子计算机性能的软件产品，推动世界拥抱量子算法优势。

IBM 为什么要投资量子技术？

IBM 的使命是为整个世界带来实用的量子计算。我们认为，量子计算是一种变革型技术，它可解锁巨大的科学机遇，并重塑各个行业。

IBM 于 2016 年在云端部署第一台量子计算机。从那时起，IBM 便一直专注于为开发人员提供最佳的量子硬件和软件开发套件，以构建能创造真正商业价值的算法和应用程序。

IBM 通过投资致力于开发量子软件、应用程序和算法的初创公司，在实现此愿景的征程中发挥着关键作用。这些投资可加快创新，并使量子计算的优势惠及 IBM 的客户以及更广泛的生态系统。

QEDMA 为何能脱颖而出

传统的纠错方法需要大量的量子比特，而当前的硬件根本不具备此条件。QEDMA 的旗舰解决方案 QESEM 适用于当今的有限量子比特系统。它充分利用了两项关键技术：

  • 错误抑制：在错误发生之前阻止或纠正某些错误
  • 错误缓解：降低错误发生后产生的影响

通过将这些方法相结合，QEDMA 使量子应用程序与算法的开发人员能立即实现有意义的性能提升，而无需等待未来出现硬件突破。这是拥抱 Quantum 优势的关键一步。Quantum 优势是指量子计算机能比经典计算机更准确、更低廉或更高效地运行计算的那个时间点。

QEDMA 的目标是开发能将错误缓解与错误纠正相结合的下一代方法。随着此行业继续改进错误纠正性能，此工艺将显著降低量子比特需求，并提升电路的复杂性和规模化。

对生态系统发展做出的承诺

随着 IBM 参与由 Glilot Capital Partners 牵头的 QEDMA 2,600 万美元 A 轮融资，凸显了该公司对加快量子未来做出的承诺。

此投资反映了：

  • 对近期量子价值的信念：QEDMA 的解决方案有助于弥合当今硬件与未来量子突破之间的差距。
  • 致力于生态系统发展：IBM 通过 IBM Ventures 继续投资于各大公司和技术，其中包括那些能补充 IBM 在量子硬件与软件领域领导地位的公司和技术。

抗噪性不仅仅是一项技术挑战，还是在各行各业实现量子应用的关键推动因素。通过支持 QEDMA 一类的创新者，IBM 正在建立一个强大的量子生态系统，以使 Quantum 优势的承诺更接近现实。

