LLM 排行榜上不断发布新的主流模型，提高模型层性能和效率的竞争仍在继续。各企业和初创公司都在努力跟上步伐。
AI 不再是一场规模游戏：模型的规模越大，输出结果的质量就越高。通过开发注重效率、经济高效的解决方案，像 Not Diamond 这样的初创公司正在让 AI 变得更加实用和广泛。通过利用开放、多模型且适用的战略，AI 技术可以在生产中扩大规模，并实现真正的转型。然而，我们仍不断看到有企业陷入困境，因为他们面临一系列棘手问题：
IBM 正在通过创新解决方案帮助客户回答这些问题。
未来不是单一的单体模型。它是一个模型网络，该网络采用模块化设计，高效且以智能方式协调，可提高生产力并推动和增长。
没有哪个单一模型能做到面面俱到，有些模型在特定领域和监管要求下更快、更便宜或表现更好。性能、成本和合规性需求存在差异，认为一个巨型模型可以解决所有问题的想法越来越不切实际。开源模型，如 LLaMA 和 Mistral，正在获得越来越多的关注。
与此同时，专注于企业需求的模型正逐渐涌现，以应对特定用例，而面对监管压力，各企业对数据主权与控制权的诉求也越来越高。公司需要保持灵活性，以适应生态系统发展的需求，无论是摘要生成、代码编写还是合规性方面的需求。
解决方案不是选择单个模型，而是将每个提示路由到适合该任务的模型。Not Diamond CEO 说得好：世界已经意识到，计算机网络比一台巨大的计算机要好。模型也是如此：模型网络将胜过单一大型模型。
IBM 认为 Not Diamond 为企业 AI 的下一个篇章构建了重要的基础架构，这与我们开放、安全、灵活的 AI 生态系统愿景不谋而合。正如 Kubernetes 成为云原生应用程序的编排层一样，Not Diamond 这类模型路由器也可以成为 AI 原生系统的支柱。
Not Diamond 正在构建一个平台，该平台可以跨模型即时路由查询、动态调整提示，并让企业能够采用新模型，而不会出现延迟、重写或锁定情况。他们的提示自适应系统会自动重写不同模型的提示，将准确性最高提升 60%，并将手动提示工程时间从数小时缩短到几分钟。
团队不再需要为每个新模型手动调整提示。提示自适应会搜索成千上万种变体，并部署最高效、最有效的解决方案。
除了模型路由，Not Diamond 的平台还是实现适用 AI 战略的关键推动者：为您的模型提供最佳提示，为客户提供最佳模型，并无缝集成到企业工作流。
IBM 很荣幸能够支持 Not Diamond，因为我们将共同构建多模型战略。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。