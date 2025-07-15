为何 IBM 投资 Not Diamond：AI 的未来是多模型和适用 AI 战略

AI 的未来是多模型的，且需要制定适合的 AI 战略。

LLM 排行榜上不断发布新的主流模型，提高模型层性能和效率的竞争仍在继续。各企业和初创公司都在努力跟上步伐。

AI 不再是一场规模游戏：模型的规模越大，输出结果的质量就越高。通过开发注重效率、经济高效的解决方案，像 Not Diamond 这样的初创公司正在让 AI 变得更加实用和广泛。通过利用开放、多模型且适用的战略，AI 技术可以在生产中扩大规模，并实现真正的转型。然而，我们仍不断看到有企业陷入困境，因为他们面临一系列棘手问题：

  • 我应该为我的应用程序选择哪个模型？
  • 我应该花费多少钱？
  • 我应该更新现有的模型选择吗？
  • 我应该引入推理模型吗？
  • 我应该使用自己的数据进行训练吗？
  • 哪些提示最适合我现有的一组已批准模型？

IBM 正在通过创新解决方案帮助客户回答这些问题。

未来不是单一的单体模型。它是一个模型网络，该网络采用模块化设计，高效且以智能方式协调，可提高生产力并推动和增长

没有哪个单一模型能做到面面俱到，有些模型在特定领域和监管要求下更快、更便宜或表现更好。性能、成本和合规性需求存在差异，认为一个巨型模型可以解决所有问题的想法越来越不切实际。开源模型，如 LLaMA 和 Mistral，正在获得越来越多的关注。

与此同时，专注于企业需求的模型正逐渐涌现，以应对特定用例，而面对监管压力，各企业对数据主权与控制权的诉求也越来越高。公司需要保持灵活性，以适应生态系统发展的需求，无论是摘要生成、代码编写还是合规性方面的需求。

解决方案不是选择单个模型，而是将每个提示路由到适合该任务的模型。Not Diamond CEO 说得好：世界已经意识到，计算机网络比一台巨大的计算机要好。模型也是如此：模型网络将胜过单一大型模型。

对未来的战略投资 - 构建基础架构，实现模型敏捷性

IBM 认为 Not Diamond 为企业 AI 的下一个篇章构建了重要的基础架构，这与我们开放、安全、灵活的 AI 生态系统愿景不谋而合。正如 Kubernetes 成为云原生应用程序的编排层一样，Not Diamond 这类模型路由器也可以成为 AI 原生系统的支柱。

Not Diamond 正在构建一个平台，该平台可以跨模型即时路由查询、动态调整提示，并让企业能够采用新模型，而不会出现延迟、重写或锁定情况。他们的提示自适应系统会自动重写不同模型的提示，将准确性最高提升 60%，并将手动提示工程时间从数小时缩短到几分钟。

团队不再需要为每个新模型手动调整提示。提示自适应会搜索成千上万种变体，并部署最高效、最有效的解决方案。

除了模型路由，Not Diamond 的平台还是实现适用 AI 战略的关键推动者：为您的模型提供最佳提示，为客户提供最佳模型，并无缝集成到企业工作流。

IBM 很荣幸能够支持 Not Diamond，因为我们将共同构建多模型战略。

