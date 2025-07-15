LLM 排行榜上不断发布新的主流模型，提高模型层性能和效率的竞争仍在继续。各企业和初创公司都在努力跟上步伐。

AI 不再是一场规模游戏：模型的规模越大，输出结果的质量就越高。通过开发注重效率、经济高效的解决方案，像 Not Diamond 这样的初创公司正在让 AI 变得更加实用和广泛。通过利用开放、多模型且适用的战略，AI 技术可以在生产中扩大规模，并实现真正的转型。然而，我们仍不断看到有企业陷入困境，因为他们面临一系列棘手问题：

我应该为我的应用程序选择哪个模型？

我应该花费多少钱？

我应该更新现有的模型选择吗？

我应该引入推理模型吗？

我应该使用自己的数据进行训练吗？

哪些提示最适合我现有的一组已批准模型？

IBM 正在通过创新解决方案帮助客户回答这些问题。

未来不是单一的单体模型。它是一个模型网络，该网络采用模块化设计，高效且以智能方式协调，可提高生产力并推动和增长。



没有哪个单一模型能做到面面俱到，有些模型在特定领域和监管要求下更快、更便宜或表现更好。性能、成本和合规性需求存在差异，认为一个巨型模型可以解决所有问题的想法越来越不切实际。开源模型，如 LLaMA 和 Mistral，正在获得越来越多的关注。

与此同时，专注于企业需求的模型正逐渐涌现，以应对特定用例，而面对监管压力，各企业对数据主权与控制权的诉求也越来越高。公司需要保持灵活性，以适应生态系统发展的需求，无论是摘要生成、代码编写还是合规性方面的需求。

解决方案不是选择单个模型，而是将每个提示路由到适合该任务的模型。Not Diamond CEO 说得好：世界已经意识到，计算机网络比一台巨大的计算机要好。模型也是如此：模型网络将胜过单一大型模型。