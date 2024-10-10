几分钟后，您听到活动被取消的公告，而您和成千上万的其他人员则一起被夹在中间，寸步难行—每个人都想尽快享受到相同的公共交通服务。

这听上去可能是一个非常糟糕的场景，但借助正确的 5G 移动技术，体育场便可轻松将本地内容传输给公众。体育场可实时传达最安全、最有效的步骤，以便将人们导向他们需要前往的位置，并确保他们都沿各自的路径行进—这一切都归功于多路访问边缘计算 (MEC)—也称为“移动边缘计算”。