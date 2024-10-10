几分钟后，您听到活动被取消的公告，而您和成千上万的其他人员则一起被夹在中间，寸步难行—每个人都想尽快享受到相同的公共交通服务。
这听上去可能是一个非常糟糕的场景，但借助正确的 5G 移动技术，体育场便可轻松将本地内容传输给公众。体育场可实时传达最安全、最有效的步骤，以便将人们导向他们需要前往的位置，并确保他们都沿各自的路径行进—这一切都归功于多路访问边缘计算 (MEC)—也称为“移动边缘计算”。
MEC 可被定义为在网络边缘运行其能实时或近乎实时地执行特定任务的云服务，而这些任务本应在集中式核心或云基础设置中进行处理。MEC 可缩短计算能力与最终用户之间的距离，以便支持需要特殊连接特性（例如，超低延迟）的应用程序和服务。它可通过提高内容、服务和应用程序的响应能力来加快其速度。
对于通信服务提供商 (CSP)，了解其运营的本地环境（RAN 与 vRAN 条件、位置、订阅者信息等）的新应用程序可开辟全新的服务类别。例如，如今引入 5G 的移动运营商可利用同一云原生基础设施在相同的 COT 硬件上同时运行 MEC 和 vRAN。
将相关应用程序放在基站上或附近，不仅有利于消费者和企业最终用户，还能减少分流到核心网络的流量，有效降低运营成本 (OPEX)，并有助于解决安全和数据治理问题。
最后，MEC 意味着能够为消费者和企业业务市场快速部署新服务，帮助他们打造差异化的服务组合，拓展新的收入来源。
请深入了解其他用例，例如 Open RAN、vRAN 和 5G 网络切片（ibm.com 外部链接），并进一步研究自动化和 AIOps 支持 5G 网络转型的方式。同时，请查看以下资源：