什么是多路访问边缘计算？
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2021 年 3 月 8 日
阅读时长 2 分钟
设想一下，您在户外体育场观看足球比赛或欣赏音乐会。一场突如其来的严重风暴袭来，您必须以安全且有保障的方式紧急撤离。

几分钟后，您听到活动被取消的公告，而您和成千上万的其他人员则一起被夹在中间，寸步难行—每个人都想尽快享受到相同的公共交通服务。

这听上去可能是一个非常糟糕的场景，但借助正确的 5G 移动技术，体育场便可轻松将本地内容传输给公众。体育场可实时传达最安全、最有效的步骤，以便将人们导向他们需要前往的位置，并确保他们都沿各自的路径行进—这一切都归功于多路访问边缘计算 (MEC)—也称为“移动边缘计算”。

     
    什么是多路访问边缘计算 (MEC)？

    MEC 可被定义为在网络边缘运行其能实时或近乎实时地执行特定任务的云服务，而这些任务本应在集中式核心或云基础设置中进行处理。MEC 可缩短计算能力与最终用户之间的距离，以便支持需要特殊连接特性（例如，超低延迟）的应用程序和服务。它可通过提高内容、服务和应用程序的响应能力来加快其速度。

    MEC 的特点
    • 近距离：由于边缘靠近信息源，因而可捕获关键信息以便进行分析和处理，从而减少将数据回传至核心位置的必要性。
    • 实时性：受益于 MEC 的应用程序是需要近乎实时或实时的决策处理和结果的应用程序。
    • 低延迟：其典型特征为低于 20 毫秒的延迟时间。此特征可提供更快的响应速度并改善用户体验。
    • 连续运行：边缘应用程序是本地化的，也就是它们可以独立于网络的其他部分运行，甚至在与核心网络断开连接时也能自主运行。
    • 互操作性：MEC 不要求采用新环境或将应用程序迁移到新环境，因此开发和部署效率更高。

    对于通信服务提供商 (CSP)，了解其运营的本地环境（RAN 与 vRAN 条件、位置、订阅者信息等）的新应用程序可开辟全新的服务类别。例如，如今引入 5G 的移动运营商可利用同一云原生基础设施在相同的 COT 硬件上同时运行 MEC 和 vRAN。

    将相关应用程序放在基站上或附近，不仅有利于消费者和企业最终用户，还能减少分流到核心网络的流量，有效降低运营成本 (OPEX)，并有助于解决安全和数据治理问题。

    最后，MEC 意味着能够为消费者和企业业务市场快速部署新服务，帮助他们打造差异化的服务组合，拓展新的收入来源。

    想了解更多？

    请深入了解其他用例，例如 Open RAN、vRAN5G 网络切片（ibm.com 外部链接），并进一步研究自动化和 AIOps 支持 5G 网络转型的方式。同时，请查看以下资源：

    作者
    Jeffrey Palmer Content Director, AIOps and Network Automation