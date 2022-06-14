七分钟内掌握如何正确测量延迟

正确测量延迟需要高质量的数据。KPMG 的 2016 Global CEO Outlook（ibm.com 外部链接）发现，84% 的 CEO 对他们用来做决策的数据质量表示担忧，这是因为数据往往可能具有误导性。
重视数据与不重视数据的公司之间存在巨大差异。麻省理工学院的研究人员发现（ibm.com 外部链接），采用数据驱动设计的公司，其产出比根据其他投资和信息技术使用情况预期的产出高出 5%–6%。仅这一点就足以说明，理解延迟对企业成功至关重要。
只需七分钟，就能掌握关于测量延迟的所有关键内容：
Dictionary.com （ibm.com 外部链接）将延迟定义为“硬件系统的一个组件在等待另一个组件执行某个操作时的延迟时间”。更简单地说，它指的是调用一个函数与其实际执行之间的时间。延迟存在于所有系统中；即使我们拥有一个完美的系统（实际上不存在），也仍然会存在延迟，因为电子在计算机中切换晶体管的开关状态需要时间。
在小规模操作中，延迟并不是什么大问题，但在处理数百万次操作时，数百万次延迟会迅速累积。延迟并不是由工作单元和时间定义的，而是取决于它的行为。监控工具会报告从函数开始到函数结束所需的时间。
延迟可能对业务产生重大影响例如（ibm.com 外部链接）：“在移动端速度方面，每一秒都很关键，每增加一秒移动页面加载时间，转化率可能下降多达 20%。”
延迟几乎从不遵循正态（高斯）分布或泊松分布。即使您的延迟确实符合其中一种分布，由于我们观测延迟的方式，也会导致平均值、中位数甚至标准差变得无用。例如，如果您在测量页面加载时间，99.9999999999% 的加载可能比您的中位数更慢。这也是随机抽样延迟会导致数据不准确的原因之一，关于这个话题，我们稍后会详细讨论。
此时，您可能会问自己，如果我们不使用标准差，如何才能有意义地描述延迟呢？答案是我们必须关注百分位数和最大值。大多数人会想，好吧，我查看 P95，就能理解“常见情况”。问题在于，这种方法会掩盖所有不良情况。正如 Azul Systems 首席技术官 Gil Tene 所说：“这是一种‘营销系统’。有人被骗了。”
以这张图为例：
当您看到这张图时，就能清楚地理解为什么其中位数和平均值没有实际意义，它们无法显示问题区域。当看到第 95 百分位数向左急剧上升时，您可能认为自己看到了问题的核心。然而，事实并非如此。当您调查程序出现波动的原因时，实际上忽略了表现最差的 5%。要出现这种尖峰，数据中表现最差的 5% 必须明显更糟。
现在看看同一张图，同时显示了第 99.99 百分位数：
红色线表示第 95 百分位数，而绿色线表示第 99.99 百分位数。您可以清楚地看到，第 95 百分位数仅显示了 22 个问题中的 2 个，这也说明了为什么必须查看数据的完整范围。
许多人可能认为最后 5% 的数据并不重要。当然，这可能只是虚拟机 (VM) 重启、系统出现短暂波动或类似情况，但如果忽略它，您就等于在说这些情况不会发生，而它们可能正是您最需要关注的关键问题之一。
Gil Tene 喜欢发表大胆的言论：“永远不应该舍弃的首要指标是最大值。那不是噪声，那是信号。其余的都是噪声。”确实，在大规模系统中，最大值是一个很好的单一指标，但单纯追求最大值往往不切实际。没有系统是完美的，波动在所难免。在大规模的实际系统中，仅追求最大值往往会让开发团队不堪重负。
当查看第 99.99 百分位数时，您看到的是大多数客户的实际体验，任何在那里出现的尖峰都是实际问题；而最大值中的尖峰可能只是系统中的一次短暂波动。当您的 DevOps 团队将精力集中在这些小波动上时，他们付出了巨大的机会成本，因为无法同时处理更重要的问题。
值得注意的是，如果您的第 99.99 百分位数和最大值非常接近，并且两者都有尖峰，那么这就是一个很好的信号，表明这是您的团队应当处理的问题。从这个角度来看，Gil 的观点部分正确：最大值确实是一个很好的信号，但他认为其余数据都是噪声的说法则不对。正如这张图所示，在前面的例子中，我们的第 99.99 百分位数和最大值完全一致。这是一个很好的信号，表明您看到的是真正的问题所在，而不仅仅是一次短暂波动：
比仅查看第 95 百分位数更糟糕的一个陷阱，是未能意识到他们的百分位数被取了平均值。对百分位数取平均在统计学上是荒谬的；它会完全消除所关注数据的意义。我们已经展示了在观察延迟时平均值并不可靠，如果查看的是平均后的百分位数，您实际上又回到了原点。许多软件程序都会对百分位数取平均。例如，看看这张 Grafana 图表：
无论您之前是否意识到，这张图表上的所有百分位数都是平均值。x 轴图例上也明确写了这一点。几乎所有监控服务都会对您的百分位数取平均值。这是由于预计算造成的现实。当监控服务接收您的数据时，它会计算该分钟数据的百分位数。
然后，当您查看第 95 百分位数时，它显示的是所有百分位数的平均值。这种为了“方便您”而采取的、旨在加快服务速度的捷径，实际上却消除了数据的所有统计意义。
无论您是否意识到，当监控工具参与数据抽样时，它们实际上是在生成平均数据。几乎所有监控工具都会对数据进行抽样。例如，Datadog 就存在重大数据丢失问题。如果在一分钟内发送 300 万个数据点，它不会全部接收。而是随机抽样这些数据点，然后将它们聚合为每分钟一个点。
要了解延迟，必须使用未抽样数据。采用抽样数据本质上无法获取完整的数据分布。您的最大值不是真正的最大值，您的全局百分位数也不能准确反映实际情况。
当您对数据进行采样时，就遗漏了数据。例如，假设您在一分钟内有 10,000 次操作，每次操作向监控系统发送 2 个数据点。假设系统中存在一个 bug，每 10,000 次操作中只有 1 个数据点显示该 bug。您的监控系统选择这个 bug 作为显示最大值的数据点的概率只有 1/20,000。
如果运行足够长时间，该数据点最终会出现，但结果看起来像是偶发的边缘情况，即使它实际上每分钟都发生在某位客户身上。当您不对数据进行抽样时，这类尖峰会在第 99.99 百分位数中清晰显示，最大值也会接近它，从而提示程序中存在 bug。然而，如果对数据进行抽样，它出现的频率就会降低，这意味着您不会将其视为 bug，而只会认为是一次短暂波动。这个结果意味着您的工程团队将无法意识到它的重要性。
不要让监控工具误导您，以为自己了解延迟的真实情况。IBM Instana 软件的一个关键功能是能够高效测量延迟。IBM Instana 软件使用先进的分析和机器学习 (ML) 技术，实时自动检测延迟问题，使开发人员和 IT 团队能够快速识别性能问题的根本原因，并在影响用户之前采取纠正措施。
请选择不提供抽样数据的工具。请选择不对全局百分位数取平均的工具。
IBM Cloud Pak for Network Automation 是一款 Cloud Pak，可以实现网络基础设施运营的自动化和编排。
IBM 的云网络解决方案可实现高性能连接，为应用程序和业务提供支持。
使用 IBM Technology Lifecycle Services 整合数据中心支持，以实现云网络等。