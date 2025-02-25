精益产品组合管理 (LPM) 是一种管理方法，通过将精益原则与系统思维应用于战略与投资资金分配、敏捷组合运营及治理，实现战略与执行的一致性
LPM 帮助利益相关者和客户划分产品和应用程序开发计划的优先级，以便专注于提供最大商业价值的解决方案。
精益方法并不注重传统的任务和资源驱动的产品开发方法，而是注重验证结果。它的理念是，提供产品中最有价值的组件会更加高效和有效。让更多的人负责一项工作以更快地交付整体产品通常会带来更高的风险和成本。
LPM 是精益企业管理方法的核心能力，旨在帮助组织实现业务敏捷性。目标是协调组织的战略、投资资金、治理和敏捷投资组合运营商，以创造更大的价值。
LPM 使企业能够：
相比传统的产品组合管理方法，企业采用精益敏捷式组合管理实践能更好地适应现代市场的快速变化与颠覆。精益敏捷体系通过遵循以下核心原则，可以更高效地满足客户需求：
关注价值：在 LPM 中，业务流程的整体重点是向客户提供价值，而不是传统项目投资组合管理中更常见的满足截止期限。LPM 要求组织定义“价值”对整个企业的意义，以便项目能够准确满足客户和利益相关者的需求。
实施增量交付：与其他 Scaled Agile Framework (SAFe) 能力体系一致，LPM 采用分阶段交付模式，将项目拆解为多个小模块。与传统产品组合管理中交付完整项目的方式相比，这种方式能更快完成并交付成果。更短的筹资和开发周期降低了风险，使客户反馈能更及时融入实施过程，同时提升团队（及项目）的灵活应变能力。
去中心化决策：让团队在实现业务目标的方式上更加自主，从而提高生产力以及创造性地解决问题的能力。它还有助于消除瓶颈并减少积压工作。
变得更加敏捷：短期冲刺以及个人和团队自主性的提升使团队更加敏捷，并且能够更好地不断重新评估和重新确定投资组合目标、战略和积压工作的优先顺序。
使用客观结果：精益原则强调实现预期成果（价值交付和改进价值流），而不仅仅是达成指标。这种方法使团队能够识别更有用的关键绩效指标 (KPI)，并更好地将战略目标与最大化客户价值的结果结合起来。
重新评估和改进：在传统的投资组合管理中，路线图和业务目标可能会随着时间的推移与市场需求不再一致。LPM 强调根据客户和利益相关者的输入定期重新调整目标。这些反馈循环为资金政策和流程创建护栏，以更好地实现战略目标。
精益产品组合管理的本质在于企业通过系统性管理产品组合，确定并优先处理高价值投资提案，继而配置资金支持。LPM 还构建了反馈闭环机制，帮助组合产品经理优化资源配置，从而加速产品或解决方案的交付进程。
如果执行得当，LPM 可以创造一个强调创新和持续改进的环境。当企业的规划、融资流程和业务战略与企业期望的业务成果相一致时，就会发生这种情况。
LPM 功能包括：
由于无法维持整个组织的团队协调，许多组织在敏捷转型后难以取得成功。关注精益投资组合管理的不同维度可以帮助组织保持精益敏捷原则的一致性。
战略和投资资金使投资组合保持一致，确保根据业务价值和投资回报率对其进行优先排序，以便企业可以开发和维护客户所需的解决方案。它的作用是将投资资金引导到最有价值的项目，并确保该组织能够实现其最重要的业务目标。
有了战略和投资资金，团队可以根据不断变化的市场需求和机会不断调整并规划。应该为每个投资组合设定基于结果的目标和战略主题，然后重新评估。这些可以通过目标和关键结果 (OKR) 进一步细化，以明确企业应该投资什么。
敏捷投资组合运营会安排去中心化计划的执行，支持并推动运营的成功。敏捷投资组合运营的职责包括：
看板等敏捷工具能帮助产品组合经理直观追踪特定产品组合在生命周期内的成功轨迹。
精益治理处理企业的测量、支出、合规、审计和预测费用。它要求业务所有者、敏捷工作者和企业架构师积极参与以下职责：
精益预算是一种经济高效的 LPM 方法，可降低基于项目的成本、增加吞吐量，并提高跨职能团队的生产力。
精益预算优先考虑价值流而不是项目，并要求公司确定对客户最重要的价值流（例如产品、系统或服务）。这样，团队就能根据客户反馈灵活改变计划，并提出有利于公司及其总体目标的新想法。这有助于防止组织将资金花在不起作用的计划上，从而优化价值流。
规模化敏捷框架 (SAFe) 是一套组织与工作流原则、实践及能力体系的知识库，旨在助力企业实现大规模敏捷转型。其本质是构建跨企业敏捷团队协同运作的模型。
SAFe 将精益、敏捷、开发运维 (DevOps) 及系统思维方法整合为统一的可扩展模型。它围绕业务敏捷性的七大核心能力构建：精益敏捷领导力、团队与技术敏捷性、敏捷产品交付、企业级解决方案交付、精益产品组合管理、组织敏捷性以及持续学习文化。
LPM 可帮助投资组合经理，更好地将投资组合和投资组合战略与投资和更广泛的组织战略相结合。这有助于优化投资组合的价值流。
通过使用 SAFe 精益投资组合管理，组织可以获得：
通过加强投资组合管理、战略和投资之间的协调，组织可以获得以下益处：
战略一致：至关重要的是，LPM 有助于确保项目与企业战略和目标保持一致。这种一致性使团队和组织专注于为客户提供最大价值的计划。
敏捷性提升：精益产品组合管理依托敏捷实践中的短周期迭代、反馈闭环及定期评审机制，使团队能快速响应市场变化与客户需求。
更快的产品上市时间：由于投资和战略更加一致，并且专注于提供最有价值的解决方案，组织可以减少工作浪费，并更快地将最重要的产品推向市场。
持续改进：通过迭代冲刺、基于客户反馈与指标分析的优化措施，以及对目标及实现策略的定期评估，LPM 推动持续改进。
减少瓶颈和浪费：精益-敏捷原则使投资组合经理能够更好地控制工作，减少依赖和干预。这为寻找问题的创造性解决方案提供了自主权，从而消除了解决过程中的瓶颈。
此外，加强对资源分配和项目重点的审查有助于组织消除在不能增加价值的项目上的支出。
了解 IBM Targetprocess 组合预算如何通过单一工具加强财务、组合经理和产品团队之间的协作，从而使您从项目供资转向产品供资。