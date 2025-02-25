关注价值：在 LPM 中，业务流程的整体重点是向客户提供价值，而不是传统项目投资组合管理中更常见的满足截止期限。LPM 要求组织定义“价值”对整个企业的意义，以便项目能够准确满足客户和利益相关者的需求。

实施增量交付：与其他 Scaled Agile Framework (SAFe) 能力体系一致，LPM 采用分阶段交付模式，将项目拆解为多个小模块。与传统产品组合管理中交付完整项目的方式相比，这种方式能更快完成并交付成果。更短的筹资和开发周期降低了风险，使客户反馈能更及时融入实施过程，同时提升团队（及项目）的灵活应变能力。

去中心化决策：让团队在实现业务目标的方式上更加自主，从而提高生产力以及创造性地解决问题的能力。它还有助于消除瓶颈并减少积压工作。

变得更加敏捷：短期冲刺以及个人和团队自主性的提升使团队更加敏捷，并且能够更好地不断重新评估和重新确定投资组合目标、战略和积压工作的优先顺序。

使用客观结果：精益原则强调实现预期成果（价值交付和改进价值流），而不仅仅是达成指标。这种方法使团队能够识别更有用的关键绩效指标 (KPI)，并更好地将战略目标与最大化客户价值的结果结合起来。

重新评估和改进：在传统的投资组合管理中，路线图和业务目标可能会随着时间的推移与市场需求不再一致。LPM 强调根据客户和利益相关者的输入定期重新调整目标。这些反馈循环为资金政策和流程创建护栏，以更好地实现战略目标。