让数据库管理更具 Python 风格

通过启动 Django 项目，您可以在 Python 中构建应用的整个数据模型，而无需使用 SQL。 利用对象关系映射器 (ORM)，Django 可将传统的数据库结构转换为 Python 类，从而更轻松地在完全 Python 的环境中工作。 Django-MySQL 支持 JSON 数据类型和相关函数。

在 Django 中，数据库表变为 Python 类。 Web 应用通过 Django 模型来访问和管理数据。 数据库的字段被简单地转换为类属性。 如果您熟悉 Python 中的类属性定义，就可以轻松设计和管理 Django 数据库。

Django Web 框架为完全集成应用的数据库提供了一种快捷方式。 它提供了 CRUD（创建、读取、更新、删除）功能、HttpResponse 和跨站脚本，具备用户管理功能，还具有软件管理功能等。 通过导入包，连接到您的数据库，然后便可以继续开发应用的某些部分，打造独一无二的产品。

使用模板创建动态页面

由于 Django 旨在用于 Web 应用开发，因此它需要一种方法来轻松创建动态 HTML，以便显示用户的唯一数据。 Django 应用通过名为 Django 模板语言 (DTL) 的内置模板引擎生成动态 HTML。

借助 HTML 模板，Django 开发人员可以将静态元素（包括设计元素，如颜色、徽标或文本）与数据（如用户名或位置）结合起来，动态创建新网页。 利用模型-视图-控制器 (MVC) 模式，如果您希望应用在与登录用户打招呼时带上人名，就可以构建一个显示静态文本（“X，欢迎访问本站”）的模板，然后使用动态占位符自动显示数据库中用户的名字。 当页面呈现时，它会将动态元素与静态元素相结合，创建无缝的用户体验。

增强安全性

在回答“什么是 Django”时，我们必须讨论一下 Django 在安全方面提供了哪些特殊功能。 Web 应用经常会成为黑客的目标，尤其是那些存储用户登录信息或财务数据的应用。 Django 提供了一些功能来帮助保护您的应用和用户。

对于接受用户输入数据的站点来说，最大的风险之一就是恶意用户会通过他们的数据注入代码，这些代码可能会对您的系统产生灾难性的影响。 为了防止此类攻击，Django 模板会自动对任何用户输入字段中常见的 HTML 字符进行转义。 例如，它会自动将“<”转换为“<”，从而增加了在程序中注入恶意代码的难度。 Django 也用类似的方式来防止 SQL 注入，重新解释未经授权的命令，这让用户无法将自己的代码偷偷混入您的数据库中。

Web 开发人员还可以依靠 Django API 自动使用跨站请求伪造 (CSRF) 防护功能，将用户特定的秘密令牌插入到 POST 请求中。 因此，Web 开发人员可以防止恶意用户复制其他 POST 请求，伪装成授权用户。

Django 的保护已超出了其明确的安全功能范畴：Django 用户群以其丰富的经验和专业知识增强了安全性。 如果您从头开始构建整个 Web 应用，一不小心就有可能将安全漏洞引入您的模块。 Django 包不仅使用广泛、开源，还备受 Web 开发人员好评，因此您更有把握相信它们能够保护您的数据。