区块链是电信运营商生态系统的核心

据美国商务部国家旅游办公室统计，2018 年有 9300 万美国人出国旅游。当然，他们每个人都有一部手机。当他们在国外落地时，他们的手机就会连接上外国网络。美国运营商会向他们收取通过外国网络在国外消费的每笔电话、短信或数据费用。在后端，外国网络提供商会向美国运营商收取其用户使用本地基础设施的费用。
现在想象一下，每天有数百万人在世界各地旅行，或者有数百万人从家中或办公室拨打国际电话到其他国家或地区，都在重演这种情况。您可以了解数据运营商需要管理多少才能成功地相互收取这些服务费用。
每月有数十亿笔交易需要根据竞争各方之间的复杂国际协议进行跟踪、验证、核对、清算和结算。对于运营商来说，这是利用区块链来简化运营、减轻人工流程、法律纠纷和不可预见成本的负担的理想场景。
一些电信行业组织（例如 GSMA 和 ITW GLF 支持的通信区块链网络）对区块链表现出了浓厚的兴趣，将其作为管理大批量交易的首选解决方案。
选择这一方案的主要原因是，为了解决全行业普遍存在的问题，他们正在寻找全行业普遍适用的解决方案。通过分布式账本技术，区块链网络可以提供所需的覆盖范围和治理能力，以协作的方式推动同一行业竞争对手之间共享标准。
此外，区块链还能在共享标准的基础上建立一个开放、可互操作的生态系统，每个参与者都能带来并安全分析自己的数据，为实现业务目标做出贡献。
从大量交易的具体清算和结算过程来看，区块链所具备的功能能够完美解决运营商面临的问题。
区块链支持各方查看每笔交易的相同数据，包括金额、数量等。智能合约将复杂的协议转化为数字代码，因此不再需要手动执行。共识机制可以减少结算过程最后阶段的争议。
这些功能可帮助电信公司在人工流程中投入的时间和人力，并减少纠纷中涉及的资金。
由于物联网和 5G 的到来，电信行业正面临着历史上最重大的变革之一。这两种科技都在推动语音向数据业务的转型。从历史上看，语音曾是推动大批量交易的主要业务，但如今，由于机器在生成大量 IoT 输入方面发挥的作用，数据业务的份额更大且还在不断增长。
数据的丰富性和增长趋势给运营商带来了挑战，他们需要通过存储、管理和交换这些信息来提升商业价值。区块链可以成为高价值和创新用例的支持平台，例如数据访问控制（使最终用户能够决定如何访问以及谁可以访问其生成的数据）、设备身份（集成区块链、IoT 和安全技术，以便记录网络上的设备并防止有害使用）或数据交换（创建可访问数据市场，使数据供应商能够向数据消费者收取报酬）。
电信行业正在加强其全球生态系统，希望找到一种能够促进协作和创造力的科技。区块链是一个理想选择，不仅能提升效率，还能带来尚未探索过的新功能。