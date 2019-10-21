区块链是电信运营商生态系统的核心



电信是我们日常生活的一个重要方面：手机让我们得以与外界保持联系，这是地球上大多数人的现状。通信服务提供商（通常称为电信运营商）在过去几十年里一直在建立基础设施网络和业务关系。

全球移动设备、物联网和 5G 这些行业新趋势带来了新的挑战和新的商业模式。业内的近期项目表明，区块链是一项能够支持行业转型的科技。