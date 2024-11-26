机器究竟有智能？AI 能轻松驾驭游戏，却通不过基础的现实检验

大型语言模型或许擅长为人们指引纽约市的街道方向，但新研究揭示，它们这样做时并未真正理解这座城市是如何组合在一起的。当面对简单的绕行路线时，这些模型的表现会遭遇显著崩溃，暴露出它们表面上的专业知识只是一种复杂的模式匹配。

这些发现触及了 AI 的一个核心问题：AI 系统究竟是在发展真正的“世界模型”——即对事物如何运作及相互关联形成连贯理解——还是仅仅在非常擅长模仿正确行为，而缺乏真正的理解。

“我们在研究中发现，生成模型可以在不恢复底层世界模型的情况下，产生令人印象深刻的输出，”麻省理工学院经济学助理教授、论文作者之一 Ashesh Rambachan 表示。“当我们看到这些令人印象深刻的输出时，很自然地会认为这些生成模型正在学习世界的一些潜在真理——毕竟，我很难想象一个人能够在纽约市从 A 点导航到 B 点，却不相信这个人理解纽约市的地图。”

IBM 副总裁兼高级合伙人、全球技术、数据与 AI 战略负责人 Brent Smolinksi 在论文中指出，一个根本性挑战在于大型语言模型“无法进行演绎推理。它并非为此设计。它的设计初衷是进行模式识别，并对这些模式作出反应。”