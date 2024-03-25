当程序员编写的代码导致与内存访问相关的问题时，就会出现内存漏洞。常见漏洞由缓冲区溢出和悬空指针导致。若使用 Rust、Go、Java、Swift 和 Python 等内存安全的编程语言，开发人员无法创建导致内存漏洞的代码，因为语言本身包含内存或类型安全等特定属性。若开发者用非内存安全语言（如 C 和 C++）编写代码，则可能无意中写出导致内存访问错误的代码。与内存安全语言在编译和运行时捕获错误不同，这些漏洞会进入最终版本并导致安全问题。

网络安全通常侧重于应对威胁，而降低风险则始于建立能够减少可能导致安全问题的代码错误的实践。Google 报告称，70% 的严重安全漏洞实际上是内存安全问题。广泛使用的编程语言，如 C 和 C++，往往是许多问题的罪魁祸首，尤其是指针错误。

使用内存安全语言可以显著减少甚至完全消除内存安全漏洞。这反过来又降低了最终代码的网络安全风险。除了提高安全性之外，内存安全语言还可以减少崩溃，使开发者无需专注于内存管理问题，从而提高工作效率。