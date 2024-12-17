测试生成式 AI 的极限：红队测试如何暴露 AI 模型中的漏洞

随着生成式人工智能在信息安全领域发挥着越来越重要的作用，红队在识别他人可能忽略的漏洞方面扮演着至关重要的角色。

2024 年，数据泄露的平均成本达到 488 万美元的历史新高，而企业需要确切知道它们的漏洞所在。鉴于它们采用生成式 AI 的速度之快，其中某些漏洞很可能存在于 AI 模型自身或用于训练这些模型的数据中。

这便是特定于 AI 的红队测试的用武之地。它是一种用于测试 AI 系统应对动态威胁场景的弹性的方法。其中涉及模拟真实的攻击场景，以在将 AI 系统部署到生产环境之前和之后对其进行压力测试。红队测试在确保组织能享受生成式 AI 的优点而不增加风险方面变得至关重要。

IBM 的 X-Force Red Offensive Security 服务遵循迭代流程，并可通过持续测试解决四个关键领域中的漏洞：

模型安全与安保测试 生成式 AI 应用测试 AI 平台安全测试 MLSecOps 管道安全测试

在本文中，我们将重点介绍针对 AI 模型和训练数据的三种对抗性攻击。