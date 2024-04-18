解读 NIST 网络安全框架 2.0

NIST 网络安全框架 (CSF) 帮助组织使用共同语言改进风险管理，该语言聚焦于业务驱动力，增强网络安全。

NIST CSF 1.0 版于 2014 年 2 月发布，1.1 版于 2018 年 4 月发布。2024 年 2 月，NIST 发布了其最新的 CSF 版本：2.0 版。通往 CSF 2.0 的旅程始于 2022 年 2 月的一份信息征询 (RFI)。在接下来的两年里，NIST 通过分析、研讨会、意见征集和草案修订等方式与网络安全社区互动，以完善现有标准并创建一个反映不断演变的安全挑战的新模型。

虽然 CSF 的核心保持不变，但新版本有几项值得注意的增补。以下是企业需要了解的关于新框架的信息、它如何影响运营，以及IT团队如何将 CSF 2.0 版本有效应用于日常运营。