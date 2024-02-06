在专注于扩张时，能源企业通常会聘请多家第三方供应商提供专业服务。这些外部合作方（涵盖软件供应商至物流服务商等各类主体），均会将其独特的安全配置引入合作体系。

这些合作虽然带来了诸多优势，但也暴露了新的安全漏洞。供应商系统一旦遭入侵，便可能成为网络犯罪分子渗透合作方数据网络的突破口。

网络漏洞发生率上升的另一个关键因素是能源行业正朝着数字化方向发展。物联网设备、云计算和机器学习等技术的整合带来众多优势，但也扩大了攻击面。

许多能源企业将增长放在首位，因此往往忽视对供应链安全的全面了解。这种监管缺失可能导致关键薄弱点未被发现，给提前处置漏洞带来挑战。这些被忽视的领域极易成为网络攻击者的首要目标，进而被其利用这些安全缺口发起攻击。