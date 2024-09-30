虽然没有人否认 AI 正在迅速发展，但一些观察人士表示，我们距离超级智能还很远。
IBM 副总裁兼科技与数据战略全球主管 Brent Smolinski 表示：“这完全是夸大其词。”“我认为，我们距离实现超级智能还差得远呢。”
Smolinski 表示，尽管在某些领域取得了令人瞩目的进步，但 AI 仍然缺乏类似人类智能的基本要素。“要实现超级智能，从根本上说还缺少一些东西，”他说道。
一个关键问题是人类学习和机器学习之间的效率差距。Smolinski 将 AI 和人类学习过程进行了对比：“对于这些大型语言模型，要让它们学会对话，必须喂给它们整个互联网的语料库，才能达到能够与之互动的程度。人类 [只需要] 极少量的信息。”
AI 在学习各种技能方面也远未达到人类展现出的灵活性，无论是语言学习还是打高尔夫或开车等体能任务。这种灵活性体现了人类智能与当前 AI 能力之间的根本差异。
Smolinski 概述了真正超级智能的几个要素：归纳和演绎推理能力、创造力、通过心理模型实现的知识表征、实时学习和适应以及意识。
Smolinski 表示，在 AI 领域，量子计算或可解决一些计算限制，并有可能“突破 AI 的极限”。但量子计算对实现真正的超级智能的影响仍不确定。
Smolinski 还强调了另一个问题，即需要对超级智能给出一个明确且公认的定义。Smolinski 表示：“如果你找来六位计算机科学家，问他们超级智能的含义，你会得到 12 种不同的答案。”
Altman 并不是唯一一个预测超智能的人。路易斯维尔大学计算机科学与工程学教授 Roman V. Yampolskiy 表示，通用人工智能（通常被描述为类似于人类水平智能的计算能力）正在迅速发展，"超智能很快就会在 3-4 年内出现"。
Yampolskiy 警告说，一旦人工智能超越人类智能，要想保持对这种系统的控制几乎是不可能的。这种超级智能 AI 的运行方式从根本上来说是不可预测的，超出了我们管理或约束的能力。研究人员表示，这种控制的缺失，再加上超级智能系统可能不会认同或优先考虑人类的价值观，可能会导致威胁人类生存的局面。
“相比之下，诸如偏见、失业、深度伪造、错误信息等所有眼前的担忧，与这种负面影响相比都显得微不足道。”他说道。
意识是超级智能讨论中的一个特殊症结：超级智能机器是否需要有意识才能超越我们？根据 Smolinski 的观点，真正的超级智能不仅需要计算能力，还需要某种形式的意识或自我意识，而这是当前 AI 系统所缺乏的功能。
当前的 AI 模型擅长组合创造力，能够以新颖的方式将现有想法结合起来。但是他们需要帮助才能实现真正的变革性飞跃。Smolinski 假设，这种变革性创造力可能与意识有着鲜为人知的联系。
因此，Smolinski 对围绕 AI 的过度恐惧感到担忧。
Smolinski 表示：“我担心的是，这会助长一些恐慌情绪，导致诸如‘哦，我们必须监管AI’之类的事情发生。”监管固然重要，但在保护老牌企业的同时，也会给新进入者制造障碍，从而可能阻碍进步。
Smolinski 最后提出了一个观点，强调了对 AI 发展保持平衡视角的重要性：“AI 是一种强大的工具，可以帮助我们解决复杂的问题。但我们需要深思熟虑地对待其发展，清楚地了解其当前的局限性和未来的可能性。”