虽然没有人否认 AI 正在迅速发展，但一些观察人士表示，我们距离超级智能还很远。

IBM 副总裁兼科技与数据战略全球主管 Brent Smolinski 表示：“这完全是夸大其词。”“我认为，我们距离实现超级智能还差得远呢。”

Smolinski 表示，尽管在某些领域取得了令人瞩目的进步，但 AI 仍然缺乏类似人类智能的基本要素。“要实现超级智能，从根本上说还缺少一些东西，”他说道。

一个关键问题是人类学习和机器学习之间的效率差距。Smolinski 将 AI 和人类学习过程进行了对比：“对于这些大型语言模型，要让它们学会对话，必须喂给它们整个互联网的语料库，才能达到能够与之互动的程度。人类 [只需要] 极少量的信息。”

AI 在学习各种技能方面也远未达到人类展现出的灵活性，无论是语言学习还是打高尔夫或开车等体能任务。这种灵活性体现了人类智能与当前 AI 能力之间的根本差异。

Smolinski 概述了真正超级智能的几个要素：归纳和演绎推理能力、创造力、通过心理模型实现的知识表征、实时学习和适应以及意识。

Smolinski 表示，在 AI 领域，量子计算或可解决一些计算限制，并有可能“突破 AI 的极限”。但量子计算对实现真正的超级智能的影响仍不确定。

Smolinski 还强调了另一个问题，即需要对超级智能给出一个明确且公认的定义。Smolinski 表示：“如果你找来六位计算机科学家，问他们超级智能的含义，你会得到 12 种不同的答案。”