高级平台工程师的最佳数据质量框架

几年前，一家大型零售商的 Microsoft Dynamics CRM 系统进行了一次无关紧要的配置更改，这意味着网上显示的每件物品的库存数量不再反映实际情况。计数器干脆停止了更新。

人们继续购买，但数量保持不变。当数据工程团队接到警报时，事情已经变得很糟糕了。

大多数商品都可以在网上购买，也可以到店取货。很多人选择店内取货。订单得到了处理，但并不存在的物品却被售出。于是，消费者来到商店，零售商们争先恐后地寻找替代品，或承诺折扣，或以某种方式安抚他们。开始排队。商店里的游客不得不等待购买，而且很多人都在愤愤不平地玩手机，这让他们很反感。由于从发现问题到修复管道需要几天时间，所以又过了几天，事情才得到解决。

考虑到品牌声誉的损失，这次失误造成了数千万的损失，而这种损失本不应该发生。

这一切都说明，数据问题是复杂的。它们可能很难被发现和解决，并在不经意间滋生。我们很容易陷入这样一种模式，即假定一切正常，只是因为你还能得出一些洞察分析，即使你正在积累越来越多的地下数据债务。

此外，数据质量问题的最真实迹象也往往是滞后指标。例如，消费者告诉您或者像上一个零售客户关系管理的例子一样，成千上万的零售经理和地区副总裁告诉你。真糟糕。这意味着数据已经在系统中存在了一段时间，修复需要几天时间才能见效。谈不上满足消费者的期望。

这就是航运初创公司 Shipper 所遇到的情况，也是他们投入巨资防止这种情况发生的原因。他们的数据工程团队为一个应用程序提供尽可能接近实时的数据，帮助电子商务供应商将库存运送到装运港。他们不仅要担心消费者的期望，还要担心消费者的消费者。而当他们的系统有时过期两天时，就会造成期望落空的连锁反应。因此，他们在数据质量管理和工具方面投入了大量资金，这些工具可以通过自动检查向他们发出预警警报。

数据质量管理是一种使数据质量检查自动化和普遍化的方法，这样你就能以等量和反量的力量对抗数据集和管道上的熵。