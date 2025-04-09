您是数据领导者。当您的组织采用和推行 AI 时，所有人的目光都会集中在您和您的团队身上。

您有责任确保 AI 模型中使用的数据（以及所有其他用例）是可靠、高质量、准确、完整、值得信赖、AI 就绪的，且符合不断变化的法规。

然而，您拥有的数据可能多到您无法管理，您甚至可能不知道组织中的所有数据都位于何处。

这就是数据智能的用武之地。

借助数据智能，组织可以通过编目、质量保证、治理、沿袭追踪和共享平台，来发现、整理、信任和访问数据。