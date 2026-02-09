1. 是否必须使用 IBM License Metric Tool 进行子容量许可？

是的，ILMT（或任何经批准的验证工具）是强制性要求。有关经批准的工具的更多信息，请访问子容量 ILMT 信息页面。

Flexera One IT 资产管理和 IBM 的产品 Flexera One with IBM Observability IT 资产管理可用来代替 ILMT。上述例外情况可以在子容量 ILMT 信息页面上找到。对于 Flexera One IT Asset Management 不支持的任何环境，IBM 软件客户需要为该环境设置专用的 ILMT 实例，或针对此环境选择全容量计量方式（即不利用子容量节省权益）。请参阅子容量 ILMT 信息页面，了解 Flexera One IT 资产管理支持的环境。

2. 我已经有了一个与 IBM 工具可提供相同信息的工具，IBM 还会坚持要求我使用 IBM License Metric Tool 吗？

是的。虽然有许多工具能够确定软件库存，甚至是物理服务器或分区（物理或虚拟）可用的处理器核心类型，但 ILMT、IBM® BigFix Inventory、Flexera One with IBM Observability IT 资产管理和 Flexera One IT 资产管理是能够对虚拟化服务器环境进行持续监控的仅有工具，用于测量 IBM 软件可用的最大（峰值）容量，并报告这些需求。



3. 对于有资格获得 IBM License Metric Tool 例外情况并正在进行手动跟踪/报告的客户，其可以使用哪些工具来补充手动工作？

对于那些在 2023 年 5 月 1 日之前使用报告例外情况的人员：已宣布的 ILMT 要求例外情况，只要能够帮助准确衡量软件产品的峰值 PVU 核心容量，就可以用替代工具来补充手动计数/报告要求。市场上有一些产品可以执行简单的软件库存扫描，但能够确定硬件服务器上的处理器核心类型（这是确定要许可的授权数量的必要条件）（这是确定要许可的 PVU 数量的必要条件）的解决方案就更少了。但与 ILMT 不同的是，这些工具无法持续监控虚拟化分区的处理器核心容量的变化，从而捕获可用于基于 IBM 核心的软件的最大（峰值）容量。

即使在不支持但符合条件的服务器虚拟化技术环境中，ILMT 可用于协助捕获服务器的基本硬件处理器核心与库存信息，但如果 ILMT 不支持虚拟化技术，它将无法为分区、LPAR、VM、域等生成正确答案。这些数据必须通过操作系统、虚拟化技术、变革管理日志等提供的各种方式手动捕获。

4. IBM License Metric Tool 是否是“自我监控”的，即类似于“设置并忘记”的工具？



不。ILMT 是一种基于服务器/代理的解决方案，旨在为复杂服务器配置中高级的服务器虚拟化技术提供持续监控。大多数具有部署复杂虚拟化服务器技术（如 PowerVM 和 VMware）能力的客户，将具备部署 ILMT 的能力。然而，ILMT 需要利用客户的 IT 资产管理流程和规则。已经实施这些措施的客户会发现，ILMT 对他们的工作起到了补充作用。



5. IBM 是否要求客户每季度报告其“子容量”结果，类似于 System z 软件的 SCRT 的方式？

不需要。只有在 IBM 提出要求时，客户才需要提供 ILMT 报告。SCRT（子容量报告工具）仅用于支持 System z 软件。有关 System z 软件子容量许可的更多信息，请访问 IBM Z 软件定价，选择“许可”，然后选择“子容量许可”。

6. 客户有多长时间可以安装 IBM License Metric Tool？

新的子容量客户必须在首次在合格的虚拟化环境中部署合格的子容量产品 90 天内实施 IBM License Metric Tool (ILMT)、IBM BigFix Inventory、Flexera One with IBM Observability IT 资产管理 或 Flexera One IT 资产管理。根据 IPAA，现有的子容量客户应在可行时，及时升级到新版本、发行版或修改版。请注意，IBM 故意没有为此条款规定具体的时间段，以适应不同的客户规模。目的是让客户根据他们的具体 IT 框架尽快做出决定。

7. 这是否意味着除了商用版本的 IBM BigFix Inventory、Flexera One with IBM Observability IT Asset Management 或 Flexera One IT Asset Management 之外，我还必须安装 IBM License Metric Tool？

不，如果备用工具（BigFix、Flexera One with IBM Observability IT 资产管理 或 Flexera One IT 资产管理）支持所有 IBM 软件客户环境，则 IBM 不要求安装 ILMT。请参阅子容量 ILMT 信息页面，了解 Flexera One IT 资产管理支持的环境。

8. 拥有 WAS 等产品的客户是否需要生成一份关于拥有 WAS 的所有服务器的报告？

是的，如果客户打算以低于部署 WAS 的服务器全部容量的价格购买 WAS 许可。

9. 如果客户在同一分区内运行产品的多个实例或包，核心应如何计数？

所许可的核心数量取决于可用于 IBM 软件的处理器核心容量。从许可的角度来看，一个分区可以运行产品任意数量的“实例”或“包”（并非法律定义的术语），我们不会计算该产品的这些多个实例 - 我们只根据分配给该分区且该产品可用的最大（峰值）处理器核心发放许可。如果实例数量导致分区容量增加，ILMT 将捕捉“高水位线”，以确保客户遵守我们的条款。

10. 在 IBM 的“我的通知”下，我应如何选择以便在 IBM License Metric Tool 更新可用时收到通知？

使用您的 IBM ID 登录后，在产品查询栏中输入：IBM License Metric Tool，然后单击“订阅”。选择您的首选项，然后点击“提交”。如果您没有 IBM ID，请访问我的账户资料。



11. IBM License Metric Tool 的默认报告期应为多长？

“子容量”条款将季度报告作为分析和核对 ILMT 报告之前的最长允许时间。大多数客户可能需要每月执行一次这项工作。有些客户的服务器环境变动很大，分区经常调整大小/移动，或者软件库存发生变化，因此可能需要创建每周报告，以便跟上变化的节奏。只有拥有最稳定虚拟化服务器环境的客户，才能通过提交季度报告来确保遵守 IBM 许可条款。

12.我可以在哪里进一步了解有关 IBM License Metric Tool 的其他常见问题解答、可用报告示例、要求以及其他 IBM License Metric Tool 支持？

有关更多技术信息和资源，请参阅 ILMT 文档网站。

13.是否需要在灾难恢复备份服务器上安装 IBM License Metric Tool 来监控满足许可条款所需的处理器核心容量？

是的，如果主服务器/分区上也安装了 ILMT，则应该在任何备份服务器上安装代理。

如果不需要许可证（通常是暖/冷备份，但许可证要求因产品而异），您可以排除这些情况。具体内容请参阅产品公告信（通过产品信息网搜索）或产品许可信息文档（通过软件许可协议搜索）。

