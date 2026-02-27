IBM License Metric Tool 助您维护在全容量或虚拟化（子）容量环境下部署的基于核心的软件清单，并计量软件产品所需的许可数量。其旨在帮助您管理 IBM 软件许可要求，并确保您随时处于可供审计的状态。客户负责提供安装该工具所需的硬件及安装服务。
IBM License Metric Tool 版本 9.2 已于 2015 年 3 月 17 日通过软件公告 215-076 发布，目前每季度进行一次更新。对于支持的虚拟化技术，客户须在首次部署符合条件的虚拟化（子）容量产品后的 90 天内，完成 IBM License Metric Tool 的安装并开始使用。
有关更新 ILMT 的更多信息，请参阅 ILMT 文档页面。
备注：
2019 年 6 月 30 日，HCL 从 IBM 收购了特定的 IBM 协作、商务、数字体验、AppScan 和 BigFix 解决方案。
IBM® License Metric Tool 使用 BigFix 平台。请参阅 IBM License Metric Tool 和 HCL BigFix 常见问题解答，了解更多关于 IBM License Metric Tool 和 HCL 关系的信息。
对于全容量模式，建议使用 IBM License Metric Tool；对于子容量许可模式，则强制要求使用。
2023 年 2 月：随着 IBM Passport Advantage Agreement v11 的发布，IBM 取消了子容量报告要求的例外情况。
在 2023 年 5 月 1 日之前，因 IBM Passport Advantage Agreement v10 所列例外情况而进行手动报告的客户，若仍符合相关要求，则获准在 2024 年 1 月 1 日之前继续对子容量部署进行手动报告。
自 2024 年 1 月 1 日起，选 前所有例外情况均不再适用。
对于全容量服务以及根据原 IBM Passport Advantage Agreement v10 例外情况进行的手动报告，客户必须针对每台服务器手动管理、跟踪并准备“虚拟容量手动计算”工作表。有关此工作表要求的更多详细信息，请参阅虚拟化容量许可计量规则。
客户必须将相关文档至少保存两年，以证明其持续符合这些子容量许可条款。
有关使用 IBM License Metric Tool 管理服务器及其代理程序所支持的平台和硬件要求的信息，请搜索 IBM License Metric Tool 文档。
有关 IBM License Metric Tool 当前支持的技术列表，请参阅 IBM License Metric Tool 支持的技术列表。
有关子容量许可要求的详细信息（包括维护文档要求），请参阅 Passport Advantage 虚拟化（子容量）许可和虚拟化容量许可计量规则。
BigFix Inventory 现为一款 HCL 产品，IBM 交付的最新 BigFix Inventory 产品版本级别为 9.2.15 版。
IBM 和 HCL 已签署合作协议，旨在继续将 BigFix Inventory 作为 IBM License Metric Tool 的替代解决方案，用于 IBM 虚拟化容量报告。
重要提示：对于在 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 上运行的软件，IBM 不接受使用 HCL BigFix Inventory 来报告其库存和许可使用情况。
请参阅 BigFix Inventory 和 HCL 常见问题解答了解经认可且通过 IBM 验证的 BigFix Inventory 版本/发行版/更新及其他常见问题解答。
有关 BigFix Inventory 产品信息，请访问 HCL 网站上的 BigFix Inventory。
IBM 与 Flexera 已达成协议，认证 Flexera One IT 资产管理作为 IBM License Metric Tool 的替代方案，用于 IBM 虚拟化容量报告。此外，通过与 IBM 许可证服务集成（而非独立运行），IBM 接受使用 Flexera One IT 资产管理来报告在 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 上运行的软件的库存和许可使用情况。
IBM 软件客户可选择使用 IBM SaaS 产品、Flexera One with IBM Observability IT Asset Management（或配套 Flexera One Select with IT Observability）、Flexera SaaS 产品、Flexera One IT Asset Management（或配套 Flexera One Select IT Asset Management）。
其他 Flexera 产品未获认证。
IBM 认可 Flexera FlexNet Manager 及其相关的 IBM 转售品牌 Flexera One with IBM Observability 作为替代计量工具。然而，要使用 Flexera FlexNet Manager 解决方案作为经认可计量工具的替代方案，必须满足以下条件：
对于 Flexera One IT Asset Management 不支持的任何环境，IBM 软件客户需要为该环境设置专用的 ILMT 实例，或针对此环境选择全容量计量方式（即不利用子容量节省权益）。
下表汇总了 Flexera One IT Asset Management 所支持的操作系统和虚拟化环境。
|支持的操作系统
|支持的虚拟化环境