IBM License Metric Tool 助您维护在全容量或虚拟化（子）容量环境下部署的基于核心的软件清单，并计量软件产品所需的许可数量。其旨在帮助您管理 IBM 软件许可要求，并确保您随时处于可供审计的状态。客户负责提供安装该工具所需的硬件及安装服务。

IBM License Metric Tool 版本 9.2 已于 2015 年 3 月 17 日通过软件公告 215-076 发布，目前每季度进行一次更新。对于支持的虚拟化技术，客户须在首次部署符合条件的虚拟化（子）容量产品后的 90 天内，完成 IBM License Metric Tool 的安装并开始使用。

有关更新 ILMT 的更多信息，请参阅 ILMT 文档页面。

备注：

IBM License Metric Tool 采用持续交付模式，因此针对每项技术支持的终止公告是面向整个 IBM License Metric Tool 程序发布的，而非仅针对特定发行版。所有 IBM License Metric Tool 客户均应使用最新的 IBM License Metric Tool 版本。

为了能及时获知 IBM License Metric Tool 的最新更新，以及有关从子容量资格列表中移除虚拟化技术和操作系统的计划更新，客户需要订阅 ILMT 产品的“我的通知 (My Notifications)”。

2019 年 6 月 30 日，HCL 从 IBM 收购了特定的 IBM 协作、商务、数字体验、AppScan 和 BigFix 解决方案。

IBM® License Metric Tool 使用 BigFix 平台。请参阅 IBM License Metric Tool 和 HCL BigFix 常见问题解答，了解更多关于 IBM License Metric Tool 和 HCL 关系的信息。