由众多供应商提供的软件、硬件和云解决方案所组成的混合 IT 环境的复杂性正变得越发难以管理。Flexera One with IBM® Observability 是一款全面的 IT 资产管理和云优化解决方案,它可帮助您尽可能利用 IT 投资并降低风险。

呈现从本地到 SaaS 再到云的整个资产。Flexera One with IBM® Observability 包含 Flexera One 的所有功能,且嵌有 IBM 支持。您还可与 IBM® Turbonomic 集成以自动执行许可证与资源优化。