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全面的 IT 资产管理和云优化
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优化技术投资

由众多供应商提供的软件、硬件和云解决方案所组成的混合 IT 环境的复杂性正变得越发难以管理。Flexera One with IBM® Observability 是一款全面的 IT 资产管理和云优化解决方案，它可帮助您尽可能利用 IT 投资并降低风险。

呈现从本地到 SaaS 再到云的整个资产。Flexera One with IBM® Observability 包含 Flexera One 的所有功能，且嵌有 IBM 支持。您还可与 IBM® Turbonomic 集成以自动执行许可证与资源优化。
优势 优化 IT 资产投资

从庞大的软件、硬件和 SaaS 部署中获取最大价值，并最大限度利用 IT 支出。

 提升交易效果

了解您的软件许可机制，从而提高您与供应商商讨协议和续订时的地位。

 不再浪费 IT 资源

消除因使用不足、缺乏可见性和治理而造成的 IT 开支浪费。

 保持合规性

通过主动识别风险领域，将不符合供应商和监管审计的风险降至最低。
优化许可证和资源管理 阅读报告 IT 可见性

通过开箱即用的可视化功能和自助服务仪表板来识别风险问题和合理化机会。

 IT 资产管理

将已购软件许可证权利的企业级软件许可证优化和协调应用于安装和使用。

 云迁移和现代化

深入了解应用程序依赖关系，以规划云迁移。利用无代理发现功能进行全面的服务依赖关系映射。

 云成本优化

获取降低云成本的相关建议。确保跨业务部门、云和应用程序高效利用云资源。
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 观看网络研讨会 领导团队协力提高投资回报率

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 观看网络研讨会 针对 IT 人才短缺的自动化策略

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认识到在实施 ITAM 时了解总体拥有成本并找到优化资产使用方法的重要性。

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借助全自动应用程序可观测性，提供切实可行的洞察分析。确保最佳的应用程序性能并保持良好的客户体验。

 IBM Cloud Pak® for Watson AIOps

在整个 IT 运营工具链中部署可解释的高级 AI，以评估、诊断和解决关键任务工作负载中的各种事件。

后续步骤

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