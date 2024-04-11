由众多供应商提供的软件、硬件和云解决方案所组成的混合 IT 环境的复杂性正变得越发难以管理。Flexera One with IBM® Observability 是一款全面的 IT 资产管理和云优化解决方案，它可帮助您尽可能利用 IT 投资并降低风险。
呈现从本地到 SaaS 再到云的整个资产。Flexera One with IBM® Observability 包含 Flexera One 的所有功能，且嵌有 IBM 支持。您还可与 IBM® Turbonomic 集成以自动执行许可证与资源优化。
从庞大的软件、硬件和 SaaS 部署中获取最大价值，并最大限度利用 IT 支出。
了解您的软件许可机制，从而提高您与供应商商讨协议和续订时的地位。
消除因使用不足、缺乏可见性和治理而造成的 IT 开支浪费。
通过主动识别风险领域，将不符合供应商和监管审计的风险降至最低。
通过开箱即用的可视化功能和自助服务仪表板来识别风险问题和合理化机会。
将已购软件许可证权利的企业级软件许可证优化和协调应用于安装和使用。
深入了解应用程序依赖关系，以规划云迁移。利用无代理发现功能进行全面的服务依赖关系映射。
获取降低云成本的相关建议。确保跨业务部门、云和应用程序高效利用云资源。
探索 Flexera One 的解决方案如何增强 ServiceNow 的 IT 服务管理 (ITSM) 和 IT 资产管理 (ITAM) 产品。
探索 Select - Flexera One with IBM Observability 的机制，并了解为何它是 IBM ILMT 计划的强大替代方案。
了解 Flexera One with IBM Observability 平台如何提高可见性并帮助 IT 资产管理 (ITAM) 和 FinOps 团队协同实现针对 ITAM 投资的共同投资回报率目标。
了解五项战略建议和相关技术，帮助创建顶尖技术人才蓬勃发展的环境，提升 IT 人才的效率和可扩展能力。
认识到在实施 ITAM 时了解总体拥有成本并找到优化资产使用方法的重要性。
借助 Select – Flexera One with IBM Observability，助力您的组织降低 IBM 软件的管理和许可成本。
获得有价值的洞察和策略，从而优化客户的 IT 资产管理计划。