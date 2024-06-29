2024年7月 数据故事：为智能网联汽车保驾护航 消费者将选择具有卓越安全性和隐私性的品牌。汽车行业 CEO 将安全性和隐私性视为首要挑战。然而，只有不到一半的汽车组织将安全战略落实到行动中。

2024年6月 智能汽车，智造开路：混合云引领整合战略 混合云帮助简化互联汽车和软件定义汽车的转变、改进制造并提供更好的客户体验。

2023年9月 智能网联汽车：在迅猛的数据洪流中抢占先机 IBM+GSMA Intelligence 携手帮助电信客户为网联汽车时代做好准备，帮助您的客户预测机会并建立关系，共同推进下一代汽车的发展。

2023年3月 低碳出行引领可持续发展：汽车电动化转型驶入“加速道” 50% 的消费者预计会在未来三年内拥有一辆电动汽车。了解在向电动汽车过渡过程中仍存在哪些障碍，以及技术如何帮助汽车行业实现转型目标。

2022年3月 大业无疆 汽车无界：建立无边界汽车企业应对行业颠覆及趋势 在全球汽车产业进入发展新格局的进程中，IBM 提出“无边界汽车企业”将会成为新一代汽车企业的发展形态，引领汽车行业无限延展，创造开放的生态系统，从容应对汽车行业的颠覆和趋势。

2021年12月 不断扩大的汽车生态系统：如何管理商机，促进客户互动 原始设备制造商 (OEM) 必须在协作式业务生态系统中开展合作，充分了解客户，找到在客户体验之旅的不同阶段满足他们需求的最佳方式。

2021年3月 2030 年卡车行业展望—数字化重塑：路遥知马力，日久见真章 手握海量数据，卡车企业必须运用切实可行的有意义洞察，在战略决策、运营转型和目标客户体验方面有所作为。

2020年12月 汽车商务的未来：数字化体验创造全新未来 对于汽车企业而言，数字化商务已成为必备能力，而且不仅限于购车。OEM 必须紧跟体验步伐，为数字化升级做好准备。

2020年11月 数据推动汽车保修重塑之旅 在整个汽车生态系统中共享数据，有助于提高流程效率、降低成本并提高客户满意度。使用从保修中获得的洞察，创造新产品和新服务以及开展客户互动，可以发掘新的收入来源。

2020年11月 AI 赋能汽车工人：借助数字科技，提高技能与生产力 汽车制造业应借助 AI 和数字技术为工人赋能，而不是取代他们。合理利用 AI 可以带来更出色的体验，帮助工人在工厂环境中更快乐、更高效、更安全地工作。

2020年7月 2030 年汽车行业展望：向数字未来飞驰 — 中国洞察 通过数字技术优化流程和降低成本还远远不够。利用这些技术重塑体验、工作重点和工作方式，是实现前所未有的价值的关键所在。

2020年6月 新基建时代，汽车行业加速数字化重塑：三大要素、九项举措、一个方法 数字化重塑的三大关键要素：开创性的平台战略、智能化的业务流程、人性化的全面体验。汽车行业需从 9项举措入手，采用 IBM “车库工厂”方法，踏上数字化重塑之旅。

保障隐私，迎接互联汽车的光明未来 62%的受访消费者表示，他们会优先考虑具有更好的安全和隐私措施的汽车品牌。

积极进取，敢为人先：汽车行业先行者如何率先尝试区块链技术 区块链不仅有助于提高交易的安全性和可追溯性，还能保证信息访问和透明度，从而增强企业、消费者乃至车辆间的信任与协作。

汽车行业工业物联网 87%的汽车企业已经实施了工业物联网技术，但没有充分评估风险。汽车企业要提升网络安全能力，持续发现和预防风险。

传统企业逆袭：汽车行业 面对颠覆大潮，传统汽车企业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑企业，实现完美逆袭。

敞开车库大门 数字技术彻底颠覆了汽车行业。汽车领导者必须将初创企业的创新技能与传统优势结合起来，推动创新。

推动数字化命运之轮 全球汽车行业正处于数字化革命的前沿。汽车企业需要进行数字化改造，调整战略重点，建立新的工作方式。

认知技术对汽车行业的影响 汽车行业正在经历前所未有的转变。汽车企业也逐渐向认知计算领域迈进，以求实现行业创新与发展。

加速车辆信息安全 在互联互通的时代，汽车制造商应利用新技术来预防漏洞，检测可疑行为，采用稳妥安全的恢复措施来应对威胁。

面向出行服务的区块链 自动化、人工智能和物联网正在重新定义车辆的运营、使用和所有权模式。

中国消费者：人车关系新发展 人们渐渐对汽车失去了兴趣。全新的出行方式选择将会很快改变中国消费者的生活方式和期望。