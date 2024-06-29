消费者将选择具有卓越安全性和隐私性的品牌。汽车行业 CEO 将安全性和隐私性视为首要挑战。然而，只有不到一半的汽车组织将安全战略落实到行动中。
混合云帮助简化互联汽车和软件定义汽车的转变、改进制造并提供更好的客户体验。
IBM+GSMA Intelligence 携手帮助电信客户为网联汽车时代做好准备，帮助您的客户预测机会并建立关系，共同推进下一代汽车的发展。
50% 的消费者预计会在未来三年内拥有一辆电动汽车。了解在向电动汽车过渡过程中仍存在哪些障碍，以及技术如何帮助汽车行业实现转型目标。
在全球汽车产业进入发展新格局的进程中，IBM 提出“无边界汽车企业”将会成为新一代汽车企业的发展形态，引领汽车行业无限延展，创造开放的生态系统，从容应对汽车行业的颠覆和趋势。
原始设备制造商 (OEM) 必须在协作式业务生态系统中开展合作，充分了解客户，找到在客户体验之旅的不同阶段满足他们需求的最佳方式。
手握海量数据，卡车企业必须运用切实可行的有意义洞察，在战略决策、运营转型和目标客户体验方面有所作为。
对于汽车企业而言，数字化商务已成为必备能力，而且不仅限于购车。OEM 必须紧跟体验步伐，为数字化升级做好准备。
在整个汽车生态系统中共享数据，有助于提高流程效率、降低成本并提高客户满意度。使用从保修中获得的洞察，创造新产品和新服务以及开展客户互动，可以发掘新的收入来源。
汽车制造业应借助 AI 和数字技术为工人赋能，而不是取代他们。合理利用 AI 可以带来更出色的体验，帮助工人在工厂环境中更快乐、更高效、更安全地工作。
通过数字技术优化流程和降低成本还远远不够。利用这些技术重塑体验、工作重点和工作方式，是实现前所未有的价值的关键所在。
数字化重塑的三大关键要素：开创性的平台战略、智能化的业务流程、人性化的全面体验。汽车行业需从 9项举措入手，采用 IBM “车库工厂”方法，踏上数字化重塑之旅。
62%的受访消费者表示，他们会优先考虑具有更好的安全和隐私措施的汽车品牌。
区块链不仅有助于提高交易的安全性和可追溯性，还能保证信息访问和透明度，从而增强企业、消费者乃至车辆间的信任与协作。
87%的汽车企业已经实施了工业物联网技术，但没有充分评估风险。汽车企业要提升网络安全能力，持续发现和预防风险。
面对颠覆大潮，传统汽车企业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑企业，实现完美逆袭。
数字技术彻底颠覆了汽车行业。汽车领导者必须将初创企业的创新技能与传统优势结合起来，推动创新。
全球汽车行业正处于数字化革命的前沿。汽车企业需要进行数字化改造，调整战略重点，建立新的工作方式。
汽车行业正在经历前所未有的转变。汽车企业也逐渐向认知计算领域迈进，以求实现行业创新与发展。
在互联互通的时代，汽车制造商应利用新技术来预防漏洞，检测可疑行为，采用稳妥安全的恢复措施来应对威胁。
自动化、人工智能和物联网正在重新定义车辆的运营、使用和所有权模式。
人们渐渐对汽车失去了兴趣。全新的出行方式选择将会很快改变中国消费者的生活方式和期望。