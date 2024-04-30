2024年4月 人力资源引领生成式 AI 变革：敢于实验，赋能个人 生成式 AI 正在改变人力资源职能的运作方式。IBM IBV 与 Oracle 联合出品，探索如何开发以人为中心的模式，为企业的未来做好最佳定位。

2024年3月 开创 AI 的未来：女性可以引领变革 人工智能正在营销和客户服务等传统上由女性主导的领域迅速崛起。这一趋势为女性引领人工智能的未来、塑造 AI 发展和应用提供了绝佳机会。

2023年10月 基于 AI 和自动化的增强型工作新时代：通过人机偕行提高绩效 — 中国洞察 企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。

2023年3月 女性领导力乐观情绪背后的真相：女性领导后备力量不足的原因和对策 性别平等不是一个女性问题，而是一个组织问题。为了消除偏见，组织需要打造更成熟的性别平等方法，并创建同时适用于女性与男性的包容性结构和系统。

2022年6月 技能，人才生态的新货币：打造以技能为核心的人才管理体系 飞速发展的数字经济和数字化转型给企业带来了无限动力，也伴随着挑战。数字化时代的企业需要充满活力、自我驱动的人才队伍，亟需建立以技能为核心的人才管理新模式。

2021年11月 后疫情时代的人力生态：技术赋能企业人力资源创新 当前 CHRO 最为关注的问题是如何为企业可持续的业务发展打造坚实的组织能力和人才竞争力。为此，IBM 开展了关于“后疫情时代中国人力生态”的调研。

2021年4月 破除无形障碍：促进职场性别平等的行动 通过广泛调研，IBV 总结出组织可以采取的 6 项主要行动，籍此为职场女性创造公平的环境，为所有人开启更多平等的机遇。

2021年3月 女性、领导力和错失的机遇：为什么企业的善意还不够“善” 与2019 年相比，女性填补空缺高管职位的晋升通道不断收窄。如何改变现状？我们的新研究揭示出推动真正变革的5个步骤。

2021年2月 2021 年的员工期望 员工普遍对雇主在疫情期间为他们的福祉与健康提供的支持感到满意。尽管雇主们在 2020 年满足了员工的期望，但决不能裹足不前，否则就可能陷入人才危机。

2020年12月 加速 HR 3.0 转型之旅 ：十大举措助力企业升级—中国洞察 人力资源专业职能在企业中发挥着至关重要的作用。HR 3.0 推动企业转型，为组织提供了一种新的人力资源运作方式。

2020年8月 员工返岗复工之 CHRO 指南：工作场所之再思考 我们逐渐走出危机应对模式，全世界的企业都以完全有别于以往的新常态“重新开放”。企业需要重新思考哪些工作确实需要在哪里完成，以及如何使整个工作流程变得更智慧。

敏捷性、技能与网络安全：在经济不确定时代保持竞争力的三大关键要素 全球局势的不确定性威胁着经济增长，世界上最大的经济体必须寻找新方法， 保持自身的竞争力。

女性、领导层和优先任务的悖论 领导层性别多样化有利于企业发展，但绝大多数企业都表示，提拔女性进入领导层并不是正式的业务优先任务。

2018年5月 人力生态 关注教育和人力资源，基于数据和事实，本书集结的研究成果和实践案例旨在帮助个人和组织正确认识到我们这个时代所面临的主要商业、经济和社会挑战，并始终走在创新、发展和增长的前列。

2019年9月 弥合技能缺口之企业指南：培养和留住高技能人才之战略-中国洞察 数字技能对于企业而言仍然至关重要。技能的半衰期继续缩短，而弥合技能缺口所需的时间却不断增加。企业必须想方设法保持技能相关性，在竞争中处于领先。

面向未来，重塑技能 员工适应以及采用技术的能力成为获得领先地位的核心要素。这种以技能为中心的模式给企业带来了发展机遇 。

数字学习生态系统崛起 重塑未来的技能对于企业至关重要。60% 的全球高管正竭力紧跟行业趋势，确保员工队伍技能保持最新。

聊天机器人值得拥有 企业聊天机器人可以提供一对一的个性化员工体验，很可能成为新型数字化人力资源体验中不可或缺的重要环节。

确保未来技术人才队伍的三大举措 市场对人才的需求愈发高涨，远远超出合格候选 人数量。企业需弥补人才缺口，重新构想工作完成方式。

提速中国 快速变化的业务需求和中国高等教育机构所培养的技能之间的差距越来越大。弥补日渐扩大的技能缺口是关键。

扩展专业知识 在新的人力资源时代可利用认知能力来获得洞察的便捷途径，建立不断变化的环境的员工队伍。

直面风暴：渡过全球技能危机 全球技能短缺将会对个人和全球经济产生影响。企业、教育和政府要深化人才库，帮助员工获得所需技能。

放大员工声音：企业如何更好地把握劳动力脉搏 积极地倾听员工的声音可以让企业深入地了解员工的想法，然后采取行动进行改进。

流言、夸大其辞与令人不悦的真相 千禧代在数字化变革中为工作环境带来了至关重要的价值。但他们与年长的同事也有很多的相似之处 。