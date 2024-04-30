生成式 AI 正在改变人力资源职能的运作方式。IBM IBV 与 Oracle 联合出品，探索如何开发以人为中心的模式，为企业的未来做好最佳定位。
人工智能正在营销和客户服务等传统上由女性主导的领域迅速崛起。这一趋势为女性引领人工智能的未来、塑造 AI 发展和应用提供了绝佳机会。
企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。
性别平等不是一个女性问题，而是一个组织问题。为了消除偏见，组织需要打造更成熟的性别平等方法，并创建同时适用于女性与男性的包容性结构和系统。
飞速发展的数字经济和数字化转型给企业带来了无限动力，也伴随着挑战。数字化时代的企业需要充满活力、自我驱动的人才队伍，亟需建立以技能为核心的人才管理新模式。
当前 CHRO 最为关注的问题是如何为企业可持续的业务发展打造坚实的组织能力和人才竞争力。为此，IBM 开展了关于“后疫情时代中国人力生态”的调研。
通过广泛调研，IBV 总结出组织可以采取的 6 项主要行动，籍此为职场女性创造公平的环境，为所有人开启更多平等的机遇。
与2019 年相比，女性填补空缺高管职位的晋升通道不断收窄。如何改变现状？我们的新研究揭示出推动真正变革的5个步骤。
员工普遍对雇主在疫情期间为他们的福祉与健康提供的支持感到满意。尽管雇主们在 2020 年满足了员工的期望，但决不能裹足不前，否则就可能陷入人才危机。
人力资源专业职能在企业中发挥着至关重要的作用。HR 3.0 推动企业转型，为组织提供了一种新的人力资源运作方式。
我们逐渐走出危机应对模式，全世界的企业都以完全有别于以往的新常态“重新开放”。企业需要重新思考哪些工作确实需要在哪里完成，以及如何使整个工作流程变得更智慧。
全球局势的不确定性威胁着经济增长，世界上最大的经济体必须寻找新方法， 保持自身的竞争力。
领导层性别多样化有利于企业发展，但绝大多数企业都表示，提拔女性进入领导层并不是正式的业务优先任务。
关注教育和人力资源，基于数据和事实，本书集结的研究成果和实践案例旨在帮助个人和组织正确认识到我们这个时代所面临的主要商业、经济和社会挑战，并始终走在创新、发展和增长的前列。
数字技能对于企业而言仍然至关重要。技能的半衰期继续缩短，而弥合技能缺口所需的时间却不断增加。企业必须想方设法保持技能相关性，在竞争中处于领先。
员工适应以及采用技术的能力成为获得领先地位的核心要素。这种以技能为中心的模式给企业带来了发展机遇 。
重塑未来的技能对于企业至关重要。60% 的全球高管正竭力紧跟行业趋势，确保员工队伍技能保持最新。
企业聊天机器人可以提供一对一的个性化员工体验，很可能成为新型数字化人力资源体验中不可或缺的重要环节。
市场对人才的需求愈发高涨，远远超出合格候选 人数量。企业需弥补人才缺口，重新构想工作完成方式。
快速变化的业务需求和中国高等教育机构所培养的技能之间的差距越来越大。弥补日渐扩大的技能缺口是关键。
在新的人力资源时代可利用认知能力来获得洞察的便捷途径，建立不断变化的环境的员工队伍。
全球技能短缺将会对个人和全球经济产生影响。企业、教育和政府要深化人才库，帮助员工获得所需技能。
积极地倾听员工的声音可以让企业深入地了解员工的想法，然后采取行动进行改进。
千禧代在数字化变革中为工作环境带来了至关重要的价值。但他们与年长的同事也有很多的相似之处 。
在数字化变革的推动下，组织需要综合运用业务专业知识、神经系统科学和技术进步，实现创新，适应变化。
在未来数年，技术将成为对企业影响最大的外部因素。“火炬手” CHRO 将数据整合至战略、运营和文化之中，获得实现价值的新途径。
最高管理层对人才的关注度急剧上升。CHRO 肩上的责任不断加重。必须采取措施，确保人才在企业中大展身手。