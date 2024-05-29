主页 Services insights function cfo 财务与风险，CFO
在创新和风险管理之间取得平衡。企业需要提高现有活动的效率，同时在如何追求盈利增长方面应当更具想象力。
访问全球财务与风险报告（英文）
财务与风险
欢迎订阅动态资讯，获取感兴趣的 IBV 报告
CFO 战略智慧：CFO 是行动策划者，是变革拥护者—中国洞察

IBM 商业价值研究院 (IBV) 对 2,000 位最高层财务领导开展了调研。 讨论的主题包括 CFO 在战略方面发挥的作用、财务职能在支持企业决策方面的能力，以及技术、智能化工作流程、人才和数据对财务的支持。

 实现数据红利：全球最高管理层调研之 CFO 洞察

基于对 2,105位首席财务官 (CFO) 的访谈结果，我们发现，领先企业的 CFO 在三个核心领域表现突出：他们专注于高效的财务规划和分析；他们采用基于事实的战略发展模式；他们参与指导企业战略的执行。

 首席财务官：实现企业升级

为了保持繁荣发展，CFO 继续在提供分析洞察方面发挥重要作用，帮助企业确定战略方向，将资金投入新的商机。

 全新的价值整合者：2010 全球 CFO 调研洞察
财务与风险 CEO 生成式 AI 行动指南：财务

生成式 AI 技术能够帮助财务团队更好地理解哪些投资决策能够加速组织的发展，并在适当的时机提供有价值的洞察。

 AI 对财务职能的量化影响：改善流程质量、降本增效

AI 在财务领域有巨大的潜力尚待发掘。组织在财务计划与分析、记录到报告、订单到现金、采购到付款领域均可运行或优化 AI，从而推动改善运营效益。

 提升企业绩效管理能力，让财务部门成为值得信任的合作伙伴—中国洞察

财务职能部门是帮助企业提高敏捷性、打造高适应能力的决策流程的关键所在。值得信任的决策支持领先者采取四项措施，确保立于不败之地。

投资方略：战胜新冠病毒疫情，快速实现经济复苏

新冠疫情使全球供应链大面积崩塌，企业被迫进入危机模式。受访者纷纷表示，提升敏捷性，重新整合资源，推动企业转型十分关键。

 认知型企业：财务部门的良机

人工智能（AI）、自动化、区块链和认知计算技术不仅是金融时代的催化剂，更引发了企业转型的浪潮。

 释放数字化的潜力

数字技术给财务组织创造了发展的机遇，同时也带来了新的挑战。要求 CFO 加速转变为数字模式，实现新价值。

 组件业务建模

银行与金融机构评估整个企业的风险和合规性会优化战略投资的分配，而不是像往常一样进行预算编制。

 认知型 CFO：“领导者”的财务智商提升之道

经济环境瞬息万变，CFO 的职责范围发生了巨大变化。颠覆性创新层出不穷，这要求 CFO 们为迎接认知时代好准备。

 CFO 使命：探索未知应用的分析能力

财务分析方兴未艾，领先的财务团队已经开始揭示并运用认知计算这一新型的分析能力。

 CFO 新视野：认知绩效分析曙光乍现

业绩出众的财务团队通过深入挖掘数据、分析数据、运用数据来获得洞察，提高认知能力。

 成为“价值整合者”：“IBM 2010全球首席财务官调研：全新的价值整合者”的同步调研