IBM 商业价值研究院 (IBV) 对 2,000 位最高层财务领导开展了调研。 讨论的主题包括 CFO 在战略方面发挥的作用、财务职能在支持企业决策方面的能力，以及技术、智能化工作流程、人才和数据对财务的支持。
基于对 2,105位首席财务官 (CFO) 的访谈结果，我们发现，领先企业的 CFO 在三个核心领域表现突出：他们专注于高效的财务规划和分析；他们采用基于事实的战略发展模式；他们参与指导企业战略的执行。
为了保持繁荣发展，CFO 继续在提供分析洞察方面发挥重要作用，帮助企业确定战略方向，将资金投入新的商机。
生成式 AI 技术能够帮助财务团队更好地理解哪些投资决策能够加速组织的发展，并在适当的时机提供有价值的洞察。
AI 在财务领域有巨大的潜力尚待发掘。组织在财务计划与分析、记录到报告、订单到现金、采购到付款领域均可运行或优化 AI，从而推动改善运营效益。
财务职能部门是帮助企业提高敏捷性、打造高适应能力的决策流程的关键所在。值得信任的决策支持领先者采取四项措施，确保立于不败之地。
新冠疫情使全球供应链大面积崩塌，企业被迫进入危机模式。受访者纷纷表示，提升敏捷性，重新整合资源，推动企业转型十分关键。
人工智能（AI）、自动化、区块链和认知计算技术不仅是金融时代的催化剂，更引发了企业转型的浪潮。
数字技术给财务组织创造了发展的机遇，同时也带来了新的挑战。要求 CFO 加速转变为数字模式，实现新价值。
银行与金融机构评估整个企业的风险和合规性会优化战略投资的分配，而不是像往常一样进行预算编制。
经济环境瞬息万变，CFO 的职责范围发生了巨大变化。颠覆性创新层出不穷，这要求 CFO 们为迎接认知时代好准备。
财务分析方兴未艾，领先的财务团队已经开始揭示并运用认知计算这一新型的分析能力。
业绩出众的财务团队通过深入挖掘数据、分析数据、运用数据来获得洞察，提高认知能力。