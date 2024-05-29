2024年5月 CEO 生成式 AI 行动指南：财务 生成式 AI 技术能够帮助财务团队更好地理解哪些投资决策能够加速组织的发展，并在适当的时机提供有价值的洞察。

2022年12月 AI 对财务职能的量化影响：改善流程质量、降本增效 AI 在财务领域有巨大的潜力尚待发掘。组织在财务计划与分析、记录到报告、订单到现金、采购到付款领域均可运行或优化 AI，从而推动改善运营效益。

2020年11月 提升企业绩效管理能力，让财务部门成为值得信任的合作伙伴—中国洞察 财务职能部门是帮助企业提高敏捷性、打造高适应能力的决策流程的关键所在。值得信任的决策支持领先者采取四项措施，确保立于不败之地。

2020年7月 投资方略：战胜新冠病毒疫情，快速实现经济复苏 新冠疫情使全球供应链大面积崩塌，企业被迫进入危机模式。受访者纷纷表示，提升敏捷性，重新整合资源，推动企业转型十分关键。

认知型企业：财务部门的良机 人工智能（AI）、自动化、区块链和认知计算技术不仅是金融时代的催化剂，更引发了企业转型的浪潮。

释放数字化的潜力 数字技术给财务组织创造了发展的机遇，同时也带来了新的挑战。要求 CFO 加速转变为数字模式，实现新价值。

组件业务建模 银行与金融机构评估整个企业的风险和合规性会优化战略投资的分配，而不是像往常一样进行预算编制。

认知型 CFO：“领导者”的财务智商提升之道 经济环境瞬息万变，CFO 的职责范围发生了巨大变化。颠覆性创新层出不穷，这要求 CFO 们为迎接认知时代好准备。

CFO 使命：探索未知应用的分析能力 财务分析方兴未艾，领先的财务团队已经开始揭示并运用认知计算这一新型的分析能力。

CFO 新视野：认知绩效分析曙光乍现 业绩出众的财务团队通过深入挖掘数据、分析数据、运用数据来获得洞察，提高认知能力。