灵活集成，实现智能数字银行

集成所有银行系统的数据，以开拓新的收入来源并提升客户体验
深入了解 IBM webMethods
自动取款机前拿着手机的手

银行的增长取决于连接性

当今银行业的成功意味着拥抱数字化转型：从让客户只需轻触智能手机即可转移资金的应用程序，到通过创新伙伴关系带来新收入来源的银行即服务模式。为了掌握新服务，您的企业需要数据的力量。还需要正确的集成平台来连接您的 IT 系统以及合作伙伴的 IT 系统，并确保您的数据安全，免受外部威胁。
优势
基于 API 的产品和服务

获取一组 API，让第三方能够安全地链接到您的核心银行系统。促进开放银行、嵌入式金融和银行即服务伙伴关系所需的信息共享。
实时客户参与

运用高级分析来更好地了解客户的需求，并为他们提供实时、个性化的产品。
提升客户体验

通过自动执行关键流程并引入高性能应用程序和用户界面，确保为客户提供尽可能无缝的体验。
提高运营弹性

加强您抵御外部威胁和系统故障（包括网络攻击、技术中断、流行病和自然灾害）的运营弹性。
ESG 相关产品和服务

开发符合银行可持续发展目标 (SDG)/环境、社会和治理 (ESG) 战略的新产品和服务，包括绿色贷款和社会责任贷款。通过产品创新和更复杂的风险定价为客户的气候相关投资提供资金。
ESG 报告

自动报告与 SDG 和 ESG 承诺相关的数据。围绕新披露内容调整系统、结构和流程。
产品 IBM webMethods IBM webMethods 通过单一通用界面和控制平面，提供适用于多种集成模式（应用程序、API、B2B 和文件）的全面 iPaaS 功能，帮助企业加速创新，从数据中获取价值，并实现 AI 应用程序现代化。 深入了解 IBM webMethods
了解分析师看法

作为 2024 年秋季 G2 评级领域的领导者，webMethods 因其出色的安全性、集成性和可扩展性而受到客户的高度评价和强烈推荐。webMethods 也荣膺发展动力领导者称号。

 查看更多 2024 年秋季评级
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