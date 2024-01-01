当今银行业的成功意味着拥抱数字化转型：从让客户只需轻触智能手机即可转移资金的应用程序，到通过创新伙伴关系带来新收入来源的银行即服务模式。为了掌握新服务，您的企业需要数据的力量。还需要正确的集成平台来连接您的 IT 系统以及合作伙伴的 IT 系统，并确保您的数据安全，免受外部威胁。