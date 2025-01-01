实现 Java 应用程序转型
利用 IBM 强大的人工智能驱动工具简化现代化、增强安全性并提高性能
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增强性能和可扩展性

使用云迁移、微服务架构和容器化来确保您的应用程序可以处理增加的负载并保持最佳性能。
成本优化

简化流程并优化资源利用率，从而在无需专业支持的前提下降低成本。以即用即付、基于云的解决方案取代昂贵的本地基础架构。
增强安全性

整合现代安全实践与加密技术，同时符合最新监管要求，帮助您的应用程序抵御动态网络威胁。
提高敏捷性和创新力

通过加速开发周期和提高更新频率，助推开发进度并快速响应市场变化。

利用 watsonx Code Assistant 实现 Java 应用程序转型

Java 是全球使用最广泛的编程语言之一，可为各种平台上的大量应用程序提供支持。

在技术飞速发展的当下，许多企业受限于旧版 Java 系统而举步维艰。

但是，如果您能将这些旧版应用程序转变为竞争优势，会怎样呢？IBM watsonx Code Assistant 是一款颠覆性的工具，旨在实现 Java 应用程序的现代化，且具备多种优势。

为 Java 应用程序创建新前端

从应用程序问题到工作前端，只需几个提示：理解、故障排除、生成用户脚本等。

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使用生成式 AI 实现企业 Java 应用程序现代化

 

IBM watsonx Code Assistant 可帮助团队自动转换 80% 的旧版 Java 代码。

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资源

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深入了解使用 IBM watsonx Code Assistant 实现 Java 应用程序现代化的影响和优势。

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