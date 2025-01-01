Java 是全球使用最广泛的编程语言之一，可为各种平台上的大量应用程序提供支持。

在技术飞速发展的当下，许多企业受限于旧版 Java 系统而举步维艰。

但是，如果您能将这些旧版应用程序转变为竞争优势，会怎样呢？IBM watsonx Code Assistant 是一款颠覆性的工具，旨在实现 Java 应用程序的现代化，且具备多种优势。