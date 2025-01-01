借助 watsonx.ai 流程引擎，开发人员可以：
借助直观的流程语言，应用程序开发人员和数据科学家能够构建随时可用的生成式 AI 流程——既可进行自定义，又能创建新流程，从而轻松构建安全且高性能的 AI 应用程序。
watsonx.ai 流程引擎具备评估、调试和监控功能，是一款一体化开发人员工具，可推动生成式 AI 应用程序快速从概念验证阶段过渡到生产阶段。
通过为开发人员提供全面的工具来提高应用程序质量并缩短部署时间，加速企业实现 AI 的优势，确保 AI 投资更快获得回报。
“我们很高兴能利用生成式 AI 转变和加速我们的业务以及客户的业务。我们的计划之一是构建使用复杂 RAG 模式的应用程序。借助 watsonx.ai 流程引擎，我们能够了解如何加速开发进程并简化工作，从而根据独特的业务需求定制 RAG 管道。采用 ‘API 为先’的方法可以帮助我们快速迭代和探索新模式。它还能帮助我们减少因维护复杂的定制代码而产生的技术债务。”
-SIA Innovations Inc. 高管 Andy Frankel
“这堪称绝佳组合。通过将 watsonx.ai 流程引擎的功能与 Aporia 先进的护栏机制相结合，AI 团队能够比以往更快速、更安全地将生成式 AI 应用程序投入生产。”
-Aperia Technologies, Inc. 联合创始人兼 CEO Liran Hason
开始使用 watsonx.ai 流程引擎构建生成式 AI 应用程序——公开预览版现已上线。欢迎体验我们的企业 AI 工作室及其基础模型库——watsonx.ai。