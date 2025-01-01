“我们很高兴能利用生成式 AI 转变和加速我们的业务以及客户的业务。我们的计划之一是构建使用复杂 RAG 模式的应用程序。借助 watsonx.ai 流程引擎，我们能够了解如何加速开发进程并简化工作，从而根据独特的业务需求定制 RAG 管道。采用 ‘API 为先’的方法可以帮助我们快速迭代和探索新模式。它还能帮助我们减少因维护复杂的定制代码而产生的技术债务。”

-SIA Innovations Inc. 高管 Andy Frankel