使用 watsonx.ai 流程引擎构建企业 AI 应用程序

公开预览版现已推出
轻松构建高性能的生成式 AI 应用程序

借助 watsonx.ai 流程引擎，开发人员可以：

  • 创建高级生成式 AI 应用程序，供技能水平各异的企业使用。
  • 轻松构建生成式 AI 流程，以此简化大型语言模型（LLM）与企业数据的整合工作，进而助力开发人员。
  • 快速部署 AI 驱动的应用程序，并将其无缝集成到现有的项目和架构中，为检索增强生成 (RAG) 和汇总等任务预构建 AI 流程
优势
赋能技能水平各异的开发人员

借助直观的流程语言，应用程序开发人员和数据科学家能够构建随时可用的生成式 AI 流程——既可进行自定义，又能创建新流程，从而轻松构建安全且高性能的 AI 应用程序。
加快从概念到部署的过程

watsonx.ai 流程引擎具备评估、调试和监控功能，是一款一体化开发人员工具，可推动生成式 AI 应用程序快速从概念验证阶段过渡到生产阶段。
实现 AI 投资价值最大化

通过为开发人员提供全面的工具来提高应用程序质量并缩短部署时间，加速企业实现 AI 的优势，确保 AI 投资更快获得回报。
主要功能
构建常见的生成式 AI 应用程序

使用开箱即用的高性能生成式 AI 流程来构建 RAG、汇总、分类等应用程序，并可轻松关联您的业务数据或集成到现有软件中。
新兴型 构建智能体工作流

利用 watsonx 流程引擎的代理框架，将数据源转化为智能 AI 工具。创建能够独立处理复杂任务、实现无缝协作并增强工作流自动化的 AI 智能体，以达成最佳效率和决策能力。
创建可定制流程

使用直观的流程语言定制和构建自定义生成式 AI 流程，以满足您独特的企业要求。流程采用声明式精简方法实现。
全面的开发套件

使用全套评估、调试和监控工具，将生成式 AI 应用程序从概念阶段轻松过渡到生产阶段。
客户评论

“我们很高兴能利用生成式 AI 转变和加速我们的业务以及客户的业务。我们的计划之一是构建使用复杂 RAG 模式的应用程序。借助 watsonx.ai 流程引擎，我们能够了解如何加速开发进程并简化工作，从而根据独特的业务需求定制 RAG 管道。采用 ‘API 为先’的方法可以帮助我们快速迭代和探索新模式。它还能帮助我们减少因维护复杂的定制代码而产生的技术债务。”
-SIA Innovations Inc. 高管 Andy Frankel

“这堪称绝佳组合。通过将 watsonx.ai 流程引擎的功能与 Aporia 先进的护栏机制相结合，AI 团队能够比以往更快速、更安全地将生成式 AI 应用程序投入生产。”

-Aperia Technologies, Inc. 联合创始人兼 CEO Liran Hason
采取下一步行动

开始使用 watsonx.ai 流程引擎构建生成式 AI 应用程序——公开预览版现已上线。欢迎体验我们的企业 AI 工作室及其基础模型库——watsonx.ai。

 试用预览版 深入了解 watsonx.ai
更多探索方式 探索 IBM 的人工智能咨询服务 查看产品更新 软件文档 支持