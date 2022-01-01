主页 人工智能与机器学习 Watson Studio 定价
免费在云端试用
两位男士在办公室规划工作室里讨论
多种部署选项可供选择

利用 IBM Cloud Pak® for Data 上的 IBM Watson® Studio 的行业领先的数据科学功能，将您的 AI 模型投入生产应用。深入了解限期许可证或“即服务”订阅。与 IBM 销售代表免费交谈 30 分钟，了解更多信息。
现在可用：watsonx.ai

全新的企业工作室，结合了传统机器学习与由基础模型提供支持的新生成式 AI 功能。
IBM 荣膺领导者称号 - IBM Watson Studio 在 IDC 2022 年全球机器学习运营平台供应商评估中被评为领先产品
IBM Watson Studio 方案
在 IBM Cloud Pak for Data 上 IBM Watson Studio

深入了解多种许可方案，包括限期许可证。在您选定的公共云或私有云中部署。

 在 IBM Cloud Pak® for Data as a Service 上 IBM Watson Studio

以即付即用的定价模式，使用在 IBM 公共云上全托管的 Watson Studio 和若干 IBM Cloud Pak for Data 平台服务。

查看定价
IBM Watson Studio features

IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Watson Studio

IBM Cloud Pak for Data as a Service 上的 IBM Watson Studio

支持开源框架和库

数据准备和可视化

模型开发和训练

可在公共云上部署或与公共云一起使用，包括 IBM Cloud®、AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud

适合企业本地部署或私有云部署

借助 Decision Optimization 进行规范性分析

借助 SPSS Modeler 进行可视化建模

端到端 AI 生命周期管理

监控 ML 模型的公平性、漂移和偏差

借助 AI FactSheets 改善透明度和治理

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
开始使用

运用 AI 和机器学习模型，预测和优化结果。

 免费在云端试用