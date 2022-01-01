利用 IBM Cloud Pak® for Data 上的 IBM Watson® Studio 的行业领先的数据科学功能，将您的 AI 模型投入生产应用。深入了解限期许可证或“即服务”订阅。与 IBM 销售代表免费交谈 30 分钟，了解更多信息。
全新的企业工作室，结合了传统机器学习与由基础模型提供支持的新生成式 AI 功能。
深入了解多种许可方案，包括限期许可证。在您选定的公共云或私有云中部署。
以即付即用的定价模式，使用在 IBM 公共云上全托管的 Watson Studio 和若干 IBM Cloud Pak for Data 平台服务。
IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Watson Studio
IBM Cloud Pak for Data as a Service 上的 IBM Watson Studio
支持开源框架和库
数据准备和可视化
模型开发和训练
可在公共云上部署或与公共云一起使用，包括 IBM Cloud®、AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud
适合企业本地部署或私有云部署
借助 Decision Optimization 进行规范性分析
借助 SPSS Modeler 进行可视化建模
端到端 AI 生命周期管理
监控 ML 模型的公平性、漂移和偏差
借助 AI FactSheets 改善透明度和治理
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。