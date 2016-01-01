您可结合使用所有这三种产品或彼此独立使用，具体取决于您的用例。Watson Natural Language Understanding 是一项一流的文本分析服务，它可集成到现有数据管道中。IBM Watson Discovery 整合了 Watson Natural Language Understanding，同时还提供数据存储和多种数据获取选项。此结构允许强大的查询通过充当强大的云原生洞察引擎来提取洞察。将 Watson Knowledge Studio 与 Watson Discovery 和 Natural Language Understanding 结合使用，使用机器学习模型来自定义实体和关系的文本提取。