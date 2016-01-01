通过我们三个 IBM® Watson® Discovery 定价计划中的任意一个，从您的企业数据中获得丰富的洞察和答案。起价低至每月 500 美元，也可升级到具有无限功能的 IBM Cloud Pak® for Data Cartridge。与 IBM 销售代表交谈以了解更多信息。
构建高级 NLP 应用或与 IBM watsonx Assistant 集成
使用行业领先的 NLP 扩展和保护您的应用程序
使用一项或多项 IBM Watson 服务来实现更好的隔离和安全性
随处部署，并在任意云端或本地进行构建
定价
500 美元起
5,000 美元起
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定价单位
文档、查询
安装、文档、查询
安装，文档
安装，文档
免费试用
30 天
包含的文件数
10,000
100,000
1,000,000
包含查询
10,000
100,000
文档限制
500,000
无限制*
（超过 1M/月则请联系我们）
无限制
无限制
查询限制
500,000
无限制*
（超过 1M/月则请联系我们）
无限制
无限制
预构建连接器
智能文档理解 (SDU)
段落检索
相关性培训
WKS 模型集成
基于项目的 UI (v2)
内容挖掘
表格识别和检索
可复用组件
阅读理解（测试版）
自定义词典/正则表达式/模式
实时/分析 API
合同理解
可用性 SLA
不适用
99.90%
不适用
数据隔离
相互认证
计算隔离
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
获取常见问题解答及相关链接，以了解更多信息。
您可结合使用所有这三种产品或彼此独立使用，具体取决于您的用例。Watson Natural Language Understanding 是一项一流的文本分析服务，它可集成到现有数据管道中。IBM Watson Discovery 整合了 Watson Natural Language Understanding，同时还提供数据存储和多种数据获取选项。此结构允许强大的查询通过充当强大的云原生洞察引擎来提取洞察。将 Watson Knowledge Studio 与 Watson Discovery 和 Natural Language Understanding 结合使用，使用机器学习模型来自定义实体和关系的文本提取。
watsonx Assitant 使用搜索技能将复杂查询路由至 Watson Discovery。Watson Discovery 将用户输入视为搜索查询。该平台可从其集合内的数据查找与查询相关的信息，并将该信息返回给 watsonx Assitant。
请访问我们的定价计算器，它会根据您选择的计划估算您的每月费用。
请访问 Watson Discovery 订阅页面，该页面提供升级您计划的机会。
Watson Discovery 提供众多功能，以便您修改平台从而满足您的需求，其中包括自然语言处理 (NLP)、相关性模型和数据获取管道自定义。
Premium 和 IBM Cloud Pak for Data Cartridge 计划旨在支持以下数据类型：PDF、Word、PowerPoint、Excel、PNG、TIFF、JPG、JSON 和 HTML。
对于 IBM Cloud®，该平台支持 Box、Salesforce、Microsoft® SharePoint Online、Microsoft SharePoint 2016（本地版）、IBM Cloud Object Storage、IBM FileNet®、IBM AppConnect 和 Web Crawl。
对于 IBM Cloud Pak for Data，该平台支持：Box、Salesforce、Microsoft SharePoint Online、Microsoft SharePoint 2016（本地版）、Web Crawl、数据库、Windows® 文件系统、本地文件系统、FileNet P8、上传数据和 Cloud Pak for Data 自定义连接器。
Plus 计划可为帐户中创建的第一个实例提供 30 天免费试用。但所有其他实例均无资格享受免费试用。
Plus 计划的起价为每月 500 美元，每月最多可处理 10,000 份文档和 10,000 次查询。每增加 1,000 份文档，收取 50 美元费用。
每月每增加 1,000 个查询，收取 20 美元费用。
文档使用量指标会计算当月 Watson Discovery 中存储的文档数量。例如，整个月内存储 20,000 个文档的实例需要 5 美元*（包括 20,000-10,000 个）/1000 = 50 美元的附加文档成本加上基本费率。
查询是对查询端点进行的任意应用程序编程接口 (API) 调用。很多用例查询与最终应用程序的用户数量密切相关。要进行估算，请考虑您所需的每月用户数量以及您预计每个用户执行的答案检索操作的数量。通过 Watson Discovery UI 运行以进行测试的查询不计入此定价。