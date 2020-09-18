主页 业务自动化 Video Streaming 虚拟活动和企业视频成功案例
借助客户成功案例，分享虚拟活动、产品发布、企业沟通和其他企业视频用途的成功故事
深入了解 IBM Video Streaming
一位男士在公开场合面对众多观众讲话
成功案例 Herman Miller

观看 Herman Miller 如何通过安全的实时视频吸引卖家，每年节省 50 万美元。

 Dreamforce

了解 Salesforce 如何通过直播视频扩大 Dreamforce 活动的影响范围。

 Mazda

了解 Mazda 如何利用 IBM Video Streaming 让参加产品发布会的人数增加 100 倍。

 IBM CIO 办公室

了解 IBM 如何使用流媒体视频内容吸引全球超过 170 个国家或地区的 380,000 名员工。
一位女士在办公室里微笑
Salesforce

了解 Salesforce 如何利用综合在线视频平台进行实时和点播内部通信，以确保始终为所有员工提供实时的公司归属感。

TeeVid

TeeVid 使用 IBM Video Streaming 流式解决方案和 IBM Cloud Bare Metal Servers 重新定义虚拟活动。

 IBM Think Digital 2020

IBM Think Digital 2020 吸引了超过 170,000 名独立观众。了解 IBM Video Streaming 如何提供支持。

 SiliconANGLE

了解 SiliconANGLE 如何利用 IBM 解决方案每年传输 100 个活动。

 Epicentre.tv

快速发展的体育、音乐和娱乐流媒体平台与 IBM 携手走向全球。
Footters

借助 IBM Video Streaming，让大大小小的足球队都可以直播比赛。

 Ragan Communications

使用 IBM 的视频流技术通过精彩的成功案例吸引通信专业人士。

 沃顿商学院

通过 IBM Video Streaming，让参与流媒体活动的校友人数增加一倍。
在 Roland 徽标前讲话的人士
Roland

了解 Roland 如何通过提供高度安全性、高清的实时视频体验吸引 2,500 名员工，并且重点关注广播人员和员工访问流媒体内容的易用性。

MER Conference™

了解 MER Conference 如何迅速转向远程吸引观众的数字体验。

 加利福尼亚州高等法院

了解加利福尼亚州高等法院如何通过使用 IBM 解决方案向公众进行庭审直播。

 GROHE

了解 GROHE 如何通过与 IBM 和 VOK DAMS 合作，成功转向推出强大的数字体验。

 佐治亚大学

了解佐治亚大学如何通过与 AT&T 和 IBM 合作，以出色的视频质量成功地将表演转为在线形式。
卓越警务会议

通过利用 IBM Video Streaming 支持的技术，第 20 届卓越警务 (EIP20) 会议以虚拟形式举行。

 Recycled Percussion

了解 Recycled Percussion（一支独特风格的乐队，他们几乎可以使用任何东西作为打击乐器）现在如何通过 IBM 解决方案提升他们的才华：在线表演。

 Digital Hub Logistics Hamburg

通过利用 IBM Video Streaming，在三周内将现场活动转为数字体验。

 SolarCity

了解 IBM Video Streaming 如何帮助 15,000 名员工通过直播和点播视频流展现才华。
Brandlive

了解 Brandlive 如何利用 IBM Video Streaming 改变品牌和零售商的上市战略。

 Cleeng

IBM Video Streaming 和 Cleeng 帮助客户通过视频商业化找到新的收入来源。

 Seekat

Seekat 使用 IBM Video Streaming 直播音乐会、研讨会和会议等现场活动。

 Sandy Audio Visual

Sandy Audio Visual 帮助参议院、最高法院等机构举办直播活动，每年创造的额外收入达六位数。
Madach Theater

了解 Madach Theater 在 6 月份如何在歇业的情况下迎来近 6,000 名观众 查看

 Sony Playstation 4

了解 Sony 如何通过视频直播 Playstation 4 (PS4) 发布会吸引数百万观众。

 PeopletoPeople

了解 PeopletoPeople（现在我们可以实现）如何在高度安全的环境中将收视率提高 100%。

 USA Network：黑客军团

借助 IBM 解决方案，《黑客军团》的粉丝可以在演出后观看他们最喜欢的演员的现场直播。
Fox Sports：世界杯

FOX Sports 利用 IBM Video Streaming 通过 AI 技术增强体育观看体验。

 美国网球公开赛

借助 IBM Video Streaming，从超过 300 小时的视频内容中剪辑 2017 年美国网球公开赛的精彩片段。

 CreativeLive

CreativeLive 使用 IBM Video Streaming 通过多 CDN 连接在全球范围内播出在线课程。

后续步骤

有兴趣进一步了解企业视频和如何举办自己的虚拟会议吗？
脚注

**折扣适用于白银套餐、黄金套餐和白金套餐，订阅为期 3 个月和 12 个月，仅在使用 https://ibm.com/cn-zh 上的自助结账页面时可用。Enterprise Video Streaming 优惠将于 2024 年 7 月 31 日截止。Video Streaming 优惠将于 2024 年 9 月 30 日截止。