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TeeVid 使用 IBM Video Streaming 流式解决方案和 IBM Cloud Bare Metal Servers 重新定义虚拟活动。
IBM Think Digital 2020 吸引了超过 170,000 名独立观众。了解 IBM Video Streaming 如何提供支持。
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快速发展的体育、音乐和娱乐流媒体平台与 IBM 携手走向全球。
借助 IBM Video Streaming，让大大小小的足球队都可以直播比赛。
使用 IBM 的视频流技术通过精彩的成功案例吸引通信专业人士。
通过 IBM Video Streaming，让参与流媒体活动的校友人数增加一倍。
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通过利用 IBM Video Streaming 支持的技术，第 20 届卓越警务 (EIP20) 会议以虚拟形式举行。
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通过利用 IBM Video Streaming，在三周内将现场活动转为数字体验。
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IBM Video Streaming 和 Cleeng 帮助客户通过视频商业化找到新的收入来源。
Seekat 使用 IBM Video Streaming 直播音乐会、研讨会和会议等现场活动。
Sandy Audio Visual 帮助参议院、最高法院等机构举办直播活动，每年创造的额外收入达六位数。
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借助 IBM 解决方案，《黑客军团》的粉丝可以在演出后观看他们最喜欢的演员的现场直播。
FOX Sports 利用 IBM Video Streaming 通过 AI 技术增强体育观看体验。
借助 IBM Video Streaming，从超过 300 小时的视频内容中剪辑 2017 年美国网球公开赛的精彩片段。
CreativeLive 使用 IBM Video Streaming 通过多 CDN 连接在全球范围内播出在线课程。
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