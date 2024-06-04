TeeVid 与大多数初创公司不同。从一开始，这家在线活动提供商就是全球化的，在亚太地区、欧洲、中东和北美设有办事处。它的活动也一直是全球性的。
无论是在新加坡举行的公司全体会议，还是在芝加哥录制的摇滚音乐会，TeeVid 均能通过融合实时视频流、预录制的视频、图形和文本，致力于为活动组织者和参与者提供出色的体验。
2021 年，TeeVid 开始使用基于云的软件即服务模型。然而由于其地理位置的多样性，TeeVid 必须与多个本地云供应商签约才能提供服务。这种方法起初还能奏效，尤其是当活动仅限于单一地域时。但没过多久，该组织就发现其云态势变得臃肿不堪。
例如，如果一个活动遍及多个地理区域，TeeVid 的小团队就不得不同时使用多个云平台和多个内容交付网络 - 首席执行官兼创始人 Adi Nathan 表示，这是一个冒险的提议。“如果一项活动的参与者来自澳大利亚和美国，则转播就不得不通过不同的云供应商，这让我们处于非常脆弱的位置。”他解释道。
在 IBM Cloud 上实现标准化可降低 25% 的成本
全球数据中心之间的连接使带宽成本降低了 10%
此外，使用多个云平台意味着监控多个仪表板并迅速增加费用。TeeVid 需要在单一云平台上实现标准化，该平台需要能够满足其技术要求、处理内容交付网络的自动切换，并以最小的延迟支持事件，无论事件在何处发生或查看。
TeeVid 找到了合适之选：IBM Cloud Bare Metal Servers 和 IBM Watson Media 解决方案。“IBM 的流媒体功能及其 AI 服务和全球覆盖范围非常符合我们的标准。”Nathan 说。
TeeVid 的在线活动通常很倚重视频，无论是预先制作的视频短片、直播还是两者的结合。活动要取得成功，就不能有任何延误。“我们也将所有开发和 CI/CD 服务器都放在 IBM Cloud 中，因此它大大缩短了部署新服务器和处理快速变化的动态需求所需的时间。”Nathan 解释道。
这些服务器位于地理位置不同的 IBM 数据中心，这进一步降低了延迟风险。“视频具有非常宽的带宽。如果在到达目的地的途中跃点数过多，延迟就会累积。分布式数据中心是我们成功的关键，因为我们可以最大限度地减少跃点。”Nathan 说。
即使延迟很低，让虚拟与会者保持参与度也是一项挑战。TeeVid 通过各种交互式工具直面这一挑战。Nathan 解释道：“我们在虚拟世界中做的事情是在现实世界中做不到的。我们不提供静态的演示，而是通过意见调查、投票以及与主持人、小组成员和与会者的互动等工具提供动态体验。这一切都是为了让事情变得有趣和引人入胜。”
为此，TeeVid 在可自定义的视频播放器上提供活动，允许观众从直播切换到互动。“你按下按钮以示举手并指定想加入的原因。如果主持人或活动管理员接受了你，那么你可以根据需要的时长转换为互动模式，然后在完成后返回直播模式。整个生命周期都以 IBM Watson Media 的流媒体为基础。”Nathan说。
TeeVid 通过使用 IBM Watson Media 在 IBM Cloud Bare Metal Servers 上实现标准化，获得了诸多改进。事实上，从多云环境转变为仅使用 IBM 的环境后总成本降低了约 25%。由于使用 IBM 数据中心的全球网络，TeeVid 的连接成本也下降了。流量不再通过互联网，这意味着成本降低了约 10%。
此外，TeeVid 的员工不再需要管理多个仪表板，或与多个支持团队打交道。事实上，Nathan 表示他从 IBM 获得的服务和支持非常出色。“我们甚至不必立案，也不必通过报告事件和接收自动电子邮件的常见方式。我们只是联系 IBM 团队，无论是在欧洲、美国还是其他地方，他们都会搞定。一切运转良好。”他总结道。
TeeVid（ibm.com 外部链接）成立于 2017 年，是一家虚拟和混合活动制作商。其技术有助于简化创建、制作和播发活动的流程，从而最大限度地提高观众参与度。该公司总部位于以色列，在世界各战略地点拥有约 20 名员工。TeeVid 很自豪在前四年内举办了超过 40,000 场活动。
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美国出品，2021 年 8 月。
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