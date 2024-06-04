无论是在新加坡举行的公司全体会议，还是在芝加哥录制的摇滚音乐会，TeeVid 均能通过融合实时视频流、预录制的视频、图形和文本，致力于为活动组织者和参与者提供出色的体验。

2021 年，TeeVid 开始使用基于云的软件即服务模型。然而由于其地理位置的多样性，TeeVid 必须与多个本地云供应商签约才能提供服务。这种方法起初还能奏效，尤其是当活动仅限于单一地域时。但没过多久，该组织就发现其云态势变得臃肿不堪。

例如，如果一个活动遍及多个地理区域，TeeVid 的小团队就不得不同时使用多个云平台和多个内容交付网络 - 首席执行官兼创始人 Adi Nathan 表示，这是一个冒险的提议。“如果一项活动的参与者来自澳大利亚和美国，则转播就不得不通过不同的云供应商，这让我们处于非常脆弱的位置。”他解释道。