随着对高级图形处理单元 (GPU) 的需求不断增长，以便支持机器学习、AI、视频流和 3D 可视化，在最大限度地提高效率的同时保护性能至关重要。

IBM® Turbonomic 是一款动态 IT 应用资源管理软件平台，致力于优化 GPU 工作负载，以便在不牺牲性能的情况下，以最低的成本最大限度地提高效率。

Turbonomic 致力于开发 GPU 优化服务，以提供性能洞察并生成操作，从而实现应用程序性能和效率目标。