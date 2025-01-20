IBM 大型 AI 模型 - Turbonomic

人工智能已经达到了一个重要的里程碑，其中训练大型语言模型 (LLM) 是对计算要求最高的任务之一。高性能计算对于生成式 AI 和 LLM 工作负载优化至关重要，而图形处理单元 (GPU) 可能既昂贵又稀缺。GPU 是专用计算机芯片，用于处理复杂的数学计算和并行处理，非常适合深度学习模型训练和推理中所需的复杂计算。因此，GPU 需求量很大，优化其利用率对于 AI 成功至关重要。

IBM 的大 AI 模型 (BAM) 团队为工程团队提供主要研发环境，帮助他们测试和改进其生成式 AI 项目。该团队看到了改进的机会。随着越来越多的项目进入测试阶段，该团队认识到充分利用每个实例以避免资源浪费的重要性。