浏览基本资源，了解 IBM Storage Defender 如何能实现数据弹性策略。
深入了解 IBM Storage Defender 的功能，以保护您的数据免受攻击和中断的影响。
了解 IBM Storage Defender 如何助力企业应对数据弹性挑战。
深入了解 IBM Storage Defender Data Protect 的功能，以了解如何加以利用来创建干净的数据副本，并帮助您在遭受攻击时快速恢复数据。
观看这些视频，了解在组织中构建数据弹性的更多信息。
theCube 采访了 IBM Storage Defender 执行总监 Ram Parasuraman，请他谈谈数据弹性如何转向完全自主的威胁检测、响应和恢复系统。
theCube 采访了 IBM 首席存储专家 Del Hoobler，并讨论了企业网络防御策略需要考虑哪些资源、框架和要求。
theCube 采访了 IBM 杰出工程师兼首席技术官 Jeff Crume 以及存储和数据弹性架构师 Christoper Vollmar，希望了解网络弹性的最新见解、技术和策略。
进一步了解跨主要和辅助工作负载的端到端数据弹性。
本用户指南提供了 IBM Storage Defender Management Service 的概述、规划、设置和用户说明。
本用户指南提供了 IBM Storage Defender Data Resiliency Service 的概述、规划、设置和用户说明
本文档概述 Defender Data Protect，回顾存储概念，包含指向设置和配置详情的链接，并提供有关数据保护策略的指导。