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跨主要和辅助存储进行监视、保护、检测和恢复。
阅读有关 Storage Defender 的环境、社会和治理白皮书
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基本资源

浏览基本资源，了解 IBM Storage Defender 如何能实现数据弹性策略。

 IBM Storage Defender 产品简介

深入了解 IBM Storage Defender 的功能，以保护您的数据免受攻击和中断的影响。

 IBM Storage Defender 解决方案简介

了解 IBM Storage Defender 如何助力企业应对数据弹性挑战。

 IBM Storage Defender Data Protect 产品简介

深入了解 IBM Storage Defender Data Protect 的功能，以了解如何加以利用来创建干净的数据副本，并帮助您在遭受攻击时快速恢复数据。
视频

观看这些视频，了解在组织中构建数据弹性的更多信息。

 采用“左移”实现数据弹性

theCube 采访了 IBM Storage Defender 执行总监 Ram Parasuraman，请他谈谈数据弹性如何转向完全自主的威胁检测、响应和恢复系统。

 网络防御的实用方法

theCube 采访了 IBM 首席存储专家 Del Hoobler，并讨论了企业网络防御策略需要考虑哪些资源、框架和要求。

 创建端到端的网络弹性

theCube 采访了 IBM 杰出工程师兼首席技术官 Jeff Crume 以及存储和数据弹性架构师 Christoper Vollmar，希望了解网络弹性的最新见解、技术和策略。
文档 什么是 IBM Storage Defender？

进一步了解跨主要和辅助工作负载的端到端数据弹性。

 IBM Storage Defender Data Management Service

本用户指南提供了 IBM Storage Defender Management Service 的概述、规划、设置和用户说明。

 IBM Storage Defender Data Resiliency Service

本用户指南提供了 IBM Storage Defender Data Resiliency Service 的概述、规划、设置和用户说明

 IBM Storage Protect 概念

本文档概述 Defender Data Protect，回顾存储概念，包含指向设置和配置详情的链接，并提供有关数据保护策略的指导。
后续步骤

了解 IBM Storage Defender 如何帮助保护信息供应链。安排与 IBM Storage 代表的会议。

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