主页 网络 SevOne 对现代网络进行流量分析
利用 IBM SevOne Network Performance Management 获得洞察力
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抽象风格平面插图，绘有多个网络流数据合并的整体性视图
持续稳定的网络性能是否对您正常开展业务至关重要？

要想全面了解网络中正在发生的情况，网络流分析是最具可扩展性和成本效益的方法之一。它有助于监视流经网络的流量构成，并提供实时洞察以主动解决网络问题。这些洞察至关重要，因为它们有助于确保您的企业获得持续稳定的网络性能。

然而，对于专为数字化转型而设计的现代网络来说，分析网络流数据可能是网络管理中令人挠头的一个方面。IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在为您提供一个统一的网络性能监视系统，该系统采用最先进的方法来分析网络性能指标和流数据，并且能够快速、准确地进行大规模分析。
优势 完全可见性

更深入地了解多供应商网络流量模式、应用程序和基础架构行为，而无需花费专用流量探测解决方案的成本。

 平均修复时间 (MTTR) 缩短

利用预构建的工作流程，在同一设备或接口的性能指标和流量报告之间进行切换，以缩短平均修复时间 (MTTR)。

 实时洞察

将有关带宽、应用程序流量和基础架构行为的网络流数据转换为洞察，以实现更好的容量规划和运营效率。

 可扩展的流收集

使用我们的专利集群技术，通过对行业标准流格式的广泛支持和针对企业特定领域的灵活报告，来扩展流数据收集。

 检测异常

发现造成干扰的高峰时段或短时活动，揭示其他工具可能忽略的洞察。创建策略和阈值，以便可以向应用程序带宽占用者发出报警。

主动管理网络性能

集成指标流 通过集成的指标和流量分析，SevOne NPM 使网络管理员能够深入了解应用程序和基础架构的性能和行为。这不仅减少了故障排除和解决网络问题的时间，而且还可以更轻松地发现恶意应用程序或软件以及阻塞点。
应用程序性能洞察 通过 SevOne NPM 的流量分析，您可以获得实时、深入的智能洞察，以监视、管理和优化您的网络，获得持续稳定的性能。这些洞察可用于改善客户体验，优化基础架构的性能和成本，并减少识别、排除故障和解决网络问题所需的时间，所有这些工作都在一个平台上即可完成。
发现最高用量者 SevOne NPM 提供“最高用量者”报告来识别导致利用率激增的流量。通过基于端口的识别，网络管理员可以跟踪和报告您的环境中已知的应用程序。“服务类型”(ToS) 筛选器有助于识别未经批准的消耗带宽的应用程序，并确定它们是否符合服务质量 (QoS) 策略。
了解 IBM SevOne Network Performance Management 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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