要想全面了解网络中正在发生的情况，网络流分析是最具可扩展性和成本效益的方法之一。它有助于监视流经网络的流量构成，并提供实时洞察以主动解决网络问题。这些洞察至关重要，因为它们有助于确保您的企业获得持续稳定的网络性能。
然而，对于专为数字化转型而设计的现代网络来说，分析网络流数据可能是网络管理中令人挠头的一个方面。IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在为您提供一个统一的网络性能监视系统，该系统采用最先进的方法来分析网络性能指标和流数据，并且能够快速、准确地进行大规模分析。
更深入地了解多供应商网络流量模式、应用程序和基础架构行为，而无需花费专用流量探测解决方案的成本。
利用预构建的工作流程，在同一设备或接口的性能指标和流量报告之间进行切换，以缩短平均修复时间 (MTTR)。
将有关带宽、应用程序流量和基础架构行为的网络流数据转换为洞察，以实现更好的容量规划和运营效率。
使用我们的专利集群技术，通过对行业标准流格式的广泛支持和针对企业特定领域的灵活报告，来扩展流数据收集。
发现造成干扰的高峰时段或短时活动，揭示其他工具可能忽略的洞察。创建策略和阈值，以便可以向应用程序带宽占用者发出报警。