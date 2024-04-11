主页 存储 SAN SAN48C_6 IBM Storage Networking SAN48C-7 Switch
全新第 7 代光纤通道技术采用了 64-Gbps 48 端口 SAN 交换机，实现高性能和低延迟
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IBM Storage Networking SAN48C-7 交换机的角度拍摄

IBM Storage Networking SAN48C-7 SAN 交换机提供多达 48 个光纤通道端口，速率为 64 Gbps。它是 IBM c 型存储区域网络交换机硬件系列的一部分。

下一代 IBM SAN48C-7 64 Gbps 48 端口光纤通道交换机为全闪存阵列和高性能主机提供高速光纤通道连接。该交换机在其下一代专用集成电路 (ASIC) 芯片组中内置了最先进的分析和遥测功能。只要有光纤通道非易失性内存 Express (NVMe/FC) 工作负载，该交换机就能实现无缝过渡，而无需对 SAN 进行任何硬件升级。对于使用极度密集的虚拟化服务器快速部署云应用程序的大中小型企业，此交换机可以为企业提供更大的带宽、规模和整合优势，为企业赋能。
优势 优化性能

通过集中式无阻塞仲裁提高性能，在所有流量条件下为交换机上的每个光纤通道端口提供一致的 64-Gbps 低延迟性能。

 实现高可用性

通过为电源和冷却子系统等所有主要组件提供冗余，实现近乎连续的可用性和可靠性。

 提高可靠性

在所有 64-Gbps 光纤通道固定交换机的交换机端口和 HBA 端口之间使用前向纠错 (FEC)，以提高可靠性。

 提高可扩展性

提高结构可扩展性，有助于增强各种 SAN 架构的灵活性。

 提升认识

了解访问结构中存储 LUN 或命名空间的所有虚拟机。
功能 安全引导和防伪技术

使用板载硬件，通过保护对关键组件（如引导加载程序、系统映像加载程序和联合测试操作组 (JTAG) 接口）的访问，防止整个系统遭受恶意攻击。

 完全集成的 SAN 分析

提供最先进的数据流量分析功能，可实时计算交换机上的性能数据，并将数据流传输到任何分析可视化平台。

 动态入口速率限制 (DIRL)

自动检测任何拥塞症状，并对阻塞和慢速设备动态应用速率限制，以免不利影响扩散到其他设备。

 智能服务

自动分区、智能分区、慢速检测和隔离、虚拟 SAN (VSAN) 和 VSAN 间路由 (IVR) 以及 Fabric 框架服务质量 (QoS)，实现从 SAN 孤岛迁移到企业存储网络。

 先进的诊断工具

包括交换机间链路 (ISL) 诊断、主机总线适配器 (HBA) 诊断、远程 SFP 错误收集（小型可插拔错误收集）、交换端口分析器 (SPAN)、慢漏监控和在线运行状况管理系统，以提高可靠性、更快地解决问题并降低服务成本。

 缓冲区到缓冲区状态更改通知 (BBSCN)

提供缓冲区到缓冲区状态更改通知 (BBSCN) 功能，帮助纠正接收端传输过程中引入的任何错误。
技术规范

规格

规格详情

交换机

48 端口 64Gb 光纤通道交换机

保修

一年 IBM 现场有限保修，24×7 式当日维护；提供 IBM 1、3、5 年专家关怀(PDF) 服务选项。

光纤通道端口

具有 48 个 SFP+ 端口底座的固定交换机外形规格

绩效
  • 端口速度：8、16、32 和 64 Gbps 自动感应，每个端口有 64 Gbps 专用带宽
  • 3 Tbps 端到端全双工的聚合带宽
  • 缓冲区信用阈值：一组 24 个端口的最大缓冲区信用阈值 24,000，每个端口的默认缓冲区信用阈值为 1000，组中单个端口的最大缓冲区信用阈值为 16,000
  • 端口组：2 个端口组，每个端口组 24 个端口
  • 端口信道：多达 24 个负载平衡的物理链路分组在一个端口信道中

物理尺寸
（高 x 宽 x 深）和重量
  • 1 个机架单元 (1RU) (1.72 x 17.299 x 18 英寸)[4.37 x 43.94 x 45.72 厘米]) 不包括电源装置 (PSU) 和风扇托盘手柄
  • 21.8 磅（9.9 公斤）

可选功能

1、3、5 年 Advantage (NDFC+Enterprise) 和 Premier (NDFC+Enterprise+SAN Analytics) 订阅许可证（FC AJWM、AJWN、AJWP、AJWQ、AJWR、AJWS）

回收零部件

出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请遵循 IBM 产品收集回收计划
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