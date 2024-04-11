下一代 IBM SAN48C-7 64 Gbps 48 端口光纤通道交换机为全闪存阵列和高性能主机提供高速光纤通道连接。该交换机在其下一代专用集成电路 (ASIC) 芯片组中内置了最先进的分析和遥测功能。只要有光纤通道非易失性内存 Express (NVMe/FC) 工作负载，该交换机就能实现无缝过渡，而无需对 SAN 进行任何硬件升级。对于使用极度密集的虚拟化服务器快速部署云应用程序的大中小型企业，此交换机可以为企业提供更大的带宽、规模和整合优势，为企业赋能。