IBM Planning Analytics 支持

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IBM 可在整个产品生命周期内为 Planning Analytics 提供额外的支持选项。选择适合您的选项。
分布式软件或 SaaS 产品的完美补充。Advanced Support 可在基本 S&S 的基础上提供优先申请处理并缩短响应时间目标。
当您使用的软件版本接近其支持终止日期时，这会是一个理想的选择。Extended Support 让您有更多的时间迁移到受支持的新版本。
运行已从市场上下架的最后一个支持软件版本时，这是必备选项。持续支持提供长达 5 年的额外时间，以便您规划下一步工作。