主页 资产管理 Maximo 使用 IBM Maximo Application Suite 进行维护管理
借助采用自动化、移动性、IoT 数据以及 AI 技术的维护策略，延长正常运行时间，提高运营效率
预约实时演示 资产管理战略的益处
表示使用 IBM Maximo Application Suite 进行维护管理的图形插图
更智能的资产需要更智能的维护

维持资产最佳性能是一个复杂且永无止境的过程。计算机化维护管理系统 (CMMS) 支持自动执行工单和工作流程、调度员工以及管理材料。但随着资产变得更智能、连接更紧密，维护管理软件应该做的不仅仅是对事件做出反应。还应该采取预测性和预防性的操作。

凭借自动化、IoT 数据、分析和 AI 的强大组合，Maximo 应用套件可以延长资产生命周期、控制成本并帮助您更有效地分配资源。在这个简短的演示中，您可以看到铁路行业的维护经理如何使用预置仪表板轻松策划工作组的活动。

 
您可以做什么
管理资产资源和日程安排 利用市场领先的自动化和最佳实践来优化维护和修复过程。 探索 Maximo 资产管理
将技术人员与移动性和 AI 联系起来 借助实时资产和运营数据以及基于 AI 的专家协助，实现企业资产管理 (EAM) 移动化。 探索 Maximo mobile EAM
利用行业解决方案 利用按资产类型和工作流程划分的行业特定数据模型来增强您的竞争力。 了解 Maximo 市场领导地位
优势 提供可持续的维护操作

延长每项资产的寿命和运行状况、减少计划外维护行程并做出更明智的维护决策，从而减少浪费。

 通过维护活动提升价值

使用 Maximo 的预测功能提高生产率并减少停机时间。

 实现整个企业的一体化

将您的维护管理与 ERP、HCM 和财务系统无缝连接，使整个企业保持一致。
成功案例 Riyadh 提高机场维护效率

Riyadh Airports Company 选择使用 Maximo 实现维护运营现代化，将哈立德国王机场转型为通往沙特阿拉伯的绝佳门户。

Hubco 表明高效实践始于 IT

Hub Power Company Limited 借助 IBM® Maximo® for Oil and Gas 简化了变更管理审批流程、加快了现金流转并将调查事件减少了 20%。

Bruce Power 利用数据优化核能发电

Bruce Power 用 IBM Maximo for Nuclear Power 替换其传统维护管理系统，提高了可靠性、效率和安全性。

尼斯蔚蓝海岸机场为可持续发展目标做出贡献

尼斯蔚蓝海岸机场通过优化资源提高了效率，并控制了环境影响。

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相关用例 资产检验

借助实时数据和人工智能驱动的无缝自动化资产检查，简化检查流程。

资产绩效管理

借助 AI 驱动技术，为企业运营团队、质量团队和维护团队赋能，实现远程资产监控，掌握资产运行状况并进行预测性维护。

 可持续性发展

通过 IBM® Maximo® Application Suite 利用数据和 AI 的力量，将可持续性融入您的资产管理中。
采取下一步行动

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