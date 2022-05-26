维持资产最佳性能是一个复杂且永无止境的过程。计算机化维护管理系统 (CMMS) 支持自动执行工单和工作流程、调度员工以及管理材料。但随着资产变得更智能、连接更紧密，维护管理软件应该做的不仅仅是对事件做出反应。还应该采取预测性和预防性的操作。

凭借自动化、IoT 数据、分析和 AI 的强大组合，Maximo 应用套件可以延长资产生命周期、控制成本并帮助您更有效地分配资源。在这个简短的演示中，您可以看到铁路行业的维护经理如何使用预置仪表板轻松策划工作组的活动。