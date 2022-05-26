维持资产最佳性能是一个复杂且永无止境的过程。计算机化维护管理系统 (CMMS) 支持自动执行工单和工作流程、调度员工以及管理材料。但随着资产变得更智能、连接更紧密，维护管理软件应该做的不仅仅是对事件做出反应。还应该采取预测性和预防性的操作。
凭借自动化、IoT 数据、分析和 AI 的强大组合，Maximo 应用套件可以延长资产生命周期、控制成本并帮助您更有效地分配资源。在这个简短的演示中，您可以看到铁路行业的维护经理如何使用预置仪表板轻松策划工作组的活动。
延长每项资产的寿命和运行状况、减少计划外维护行程并做出更明智的维护决策，从而减少浪费。
使用 Maximo 的预测功能提高生产率并减少停机时间。
将您的维护管理与 ERP、HCM 和财务系统无缝连接，使整个企业保持一致。
Riyadh Airports Company 选择使用 Maximo 实现维护运营现代化，将哈立德国王机场转型为通往沙特阿拉伯的绝佳门户。
Hub Power Company Limited 借助 IBM® Maximo® for Oil and Gas 简化了变更管理审批流程、加快了现金流转并将调查事件减少了 20%。
Bruce Power 用 IBM Maximo for Nuclear Power 替换其传统维护管理系统，提高了可靠性、效率和安全性。
尼斯蔚蓝海岸机场通过优化资源提高了效率，并控制了环境影响。