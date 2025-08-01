Maximo 资产工作和注册表

自动执行并统一资产记录和工作历史，从而减少停机时间并最大限度地提高效率。

通过更智能的资产管理，解决效率低下问题

计划外停机时间、合规风险和碎片化数据会导致代价高昂的延迟。IBM® Maximo 的资产和工作注册表功能通过生成式 AI 工具得到增强，可帮助组织整合资产数据，简化工作执行，并为团队提供 AI 驱动的洞察分析。

采用高置信度故障代码建议，提升数据质量并简化维护执行流程。通过更好地了解资产、其历史记录和当前工作状态，您可以更有信心地优化维护策略、增加正常运行时间并满足监管要求。

您可以做什么

Work Order Intelligence 工作流程自动化 对所有关键资产进行分类 跟踪资源、技能和承包商

成功案例

Young woman on a train ride looking at the landscape passing in the window
Downer Group
Downer 和 IBM 正通过智能预防性维护来确保澳大利亚的轻轨和重轨系统为乘客提供安全、可靠、舒适和更加可持续的服务。
一个人带着行李箱坐在窗边
IBM 全球房地产 (GRE)
GRE 使用 Maximo 分析来自全球 188,000 个资产的传感器数据，以便根据实际运行时间、过热或振动等条件触发的维护提示进行维护。
一位戴着安全帽的男士在工厂检查机器
Novate Solutions
使用 Maximo Monitor，Novate 通过了解资产的实时表现，发现产品质量提高了 30%。
Dp World 网站
DP World
DP World 可以实时了解设备性能，从而制定主动的维护战略，以减少停机时间并提高设备的整体效能。
采取后续步骤

开始查看产品教程或预约咨询 IBM 专家，了解您的组织如何通过 Maximo 应用套件获益。

