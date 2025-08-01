Maximo 资产工作和注册表

计划外停机时间、合规风险和碎片化数据会导致代价高昂的延迟。IBM® Maximo 的资产和工作注册表功能通过生成式 AI 工具得到增强，可帮助组织整合资产数据，简化工作执行，并为团队提供 AI 驱动的洞察分析。

采用高置信度故障代码建议，提升数据质量并简化维护执行流程。通过更好地了解资产、其历史记录和当前工作状态，您可以更有信心地优化维护策略、增加正常运行时间并满足监管要求。