Maximo 资产工作和注册表

自动执行并统一资产记录和工作历史，从而减少停机时间并最大限度地提高效率。
计划外停机时间、合规风险和碎片化数据会导致代价高昂的延迟。IBM® Maximo 的资产和工作注册表功能通过生成式 AI 工具得到增强，可帮助组织整合资产数据，简化工作执行，并为团队提供 AI 驱动的洞察分析。
采用高置信度故障代码建议，提升数据质量并简化维护执行流程。通过更好地了解资产、其历史记录和当前工作状态，您可以更有信心地优化维护策略、增加正常运行时间并满足监管要求。
更智能的维护从 AI 开始
Maximo Work Order Intelligence 由 watsonx 提供支持，可帮助您轻松应对最棘手的维护挑战。通过分析历史数据和工单趋势，它提供高置信度故障代码建议，从而消除猜测并减少诊断问题所花费的时间。查看实际运行情况，了解如何实现卓越维护。
通过智能自动化优化运营
手动流程会减慢团队的速度并增加出错的风险。Maximo 自动化工具（例如工作流、升级引擎、cron 任务和自动化脚本）有助于实现运营标准化并在整个组织内实施最佳实践。从安排安全审批到指导技术人员完成服务请求，自动化可以减少瓶颈并为高价值工作腾出时间。凭借嵌入式 AI，Maximo 获得进一步提升，能够实现更智能、更快速的决策，从而减少返工、提升合规性并提升整体生产力。
掌控位置和资产关系
有效的维护始于准确了解您拥有哪些资产、它们的位置以及它们如何连接。Maximo 使您能够以数字方式编目每个关键资产 – 在一个集中式系统中捕获详细的属性、规格、仪表数据和风险概况。
这一基础可见性能够加速解决问题，强化合规性并支持更智能的规划。通过全面了解您的资产环境，您可以实施有针对性的预防性维护、校准和检查，以延长资产寿命，最大限度地减少计划外停机时间并提高整体性能。
将正确的资源准时送到正确的地点
及时、高效的维护取决于是否配备合适的人员、零件和工具。Maximo 提供全面的劳动力资源注册表（包括技术人员个人资料、技能集合、认证和可用性），无论他们是内部员工还是外部承包商。您还可以实时了解库存水平、供应商关系、交货时间和采购周期。