PostgreSQL 是一种关系数据库管理服务器，用于存储数据，并处理来自关联应用程序及其服务器对该数据的调用。若干特定功能令 PostgreSQL 广受欢迎：
Instana 的 PostgreSQL 监控传感器自动检测 PostgreSQL 数据库实例，将其添加到动态图应用程序模型和映射中。该传感器将开始监控 PostgreSQL 的可用性、性能和其他关键指标，包括 PostgreSQL 实例与其他应用程序组件的交互方式。
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Instana 自动收集 PostgreSQL 性能指标和配置数据，让 DevOps、DBA 或系统管理员可以确保每个 PostgreSQL 实例都得到最佳配置并按预期运行。虽然优化涵盖了所有 PostgreSQL 指标，但特别侧重于存储和请求服务功能。
作为数据库，PostgreSQL 必须能够安全地处理数据请求，同时对发送到数据库的数据进行高效的排序和存储。衡量这些功能包括下列典型指标：
详情请参见 Instana 文档。
Instana 会监控 PostgreSQL 内部操作，以了解数据库的整体运行状况，从而使 Instana 的 AI 驱动的 APM 解决方案能够判断任何特定问题或事件，是否是由数据请求者或 PostgreSQL 本身引起的。Instana 自动收集各项 PostgreSQL KPI，并将其与预设阈值和目标进行比较（无需监控配置）；任何不符合相关规则的 PostgreSQL KPI 都会被标记为问题（通过电子邮件、屏幕警报和颜色编码的地图元素，向操作用户发出警报）。
这对于 PostgreSQL 特别有用，因为该数据库没有固有的错误传感器。查看更多关于监控 PostgreSQL 的详细信息。
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。