Instana 自动收集 PostgreSQL 性能指标和配置数据，让 DevOps、DBA 或系统管理员可以确保每个 PostgreSQL 实例都得到最佳配置并按预期运行。虽然优化涵盖了所有 PostgreSQL 指标，但特别侧重于存储和请求服务功能。

作为数据库，PostgreSQL 必须能够安全地处理数据请求，同时对发送到数据库的数据进行高效的排序和存储。衡量这些功能包括下列典型指标：

事务

高速缓存命中率

备用冲突

详情请参见 Instana 文档。