Instana WebLogic Monitoring 的功能包括监控 WebLogic Server 的单个实例和集群，以及在这些应用程序服务器上运行的应用程序。Instana 可自动发现每个 WebLogic 实例，并在整个应用程序堆栈中部署监控代理，包括操作系统、容器和编排（如果适用）、JVM、ESB 以及任何其他 Java 连接器，从而收集性能和运行状况信息。
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Instana WebLogic Monitoring 从平台配置信息和关键性能指标 (KPI) 开始，用于确定平台实例的整体运行状况。发现并映射分布式应用程序组件之间的所有依赖关系；并在整个基础架构中追踪事务。最后，Instana 包括代码级可见性，以帮助确定问题的根本原因并检测编程缺陷。
为了帮助理解和控制 WebLogic 环境，Instana 将自动化和人工智能应用于 WebLogic 监控，包括预测性问题检测和 AI 辅助的根本原因分析。有了 Instana，运营团队减少了对 WebLogic 专业知识和 Java 专业知识的需求。
Instana 的 WebLogic 代理传感器收集准确了解 WebLogic Server 实例及其上托管的所有应用程序的内部运行状况所需的所有关键指标。此外，通过跟踪 WebLogic 配置数据，Instana 可以捕捉到服务器的任何变化，并将其与相关性能问题联系起来。
所有 WebLogic 服务器性能数据都显示在单个仪表板中，即“一站式界面”，以供用户跟踪其 WebLogic 性能的质量及其对应用程序的影响。借助 Instana，IT OP 和 DevOps 拥有一款强大的工具，可以快速轻松地解决问题和优化性能。
WebLogic 性能监控以特定指标为中心，而这些指标可跟踪其托管来自各种应用程序（与其共享某一 Web 环境）的服务和数据请求的能力。Instana 的 WebLogic 传感器可自动捕获所有相关指标。Instana 的 WebLogic 监控仪表板的屏幕截图如下：
跟踪的配置
指标
运行状况特征符
网络部署
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