WebLogic Monitoring

Instana 的 WebLogic 代理传感器收集准确了解 WebLogic Server 实例及其上托管的所有应用程序的内部运行状况所需的所有关键指标。此外，通过跟踪 WebLogic 配置数据，Instana 可以捕捉到服务器的任何变化，并将其与相关性能问题联系起来。

所有 WebLogic 服务器性能数据都显示在单个仪表板中，即“一站式界面”，以供用户跟踪其 WebLogic 性能的质量及其对应用程序的影响。借助 Instana，IT OP 和 DevOps 拥有一款强大的工具，可以快速轻松地解决问题和优化性能。

WebLogic 性能监控以特定指标为中心，而这些指标可跟踪其托管来自各种应用程序（与其共享某一 Web 环境）的服务和数据请求的能力。Instana 的 WebLogic 传感器可自动捕获所有相关指标。Instana 的 WebLogic 监控仪表板的屏幕截图如下：