对于在 AWS EMR 上运行的 Spark 实例，请在 EMR 集群中的 Amazon EC2 实例上安装 Instana 代理。如果您希望自动化部署 Spark 监控传感器，则必须在 EMR 集群的所有节点上放置 Instana 代理。

Instana 的 Spark 监控包括一个自动构建的摘要仪表板，该仪表板以应用程序 KPI 为中心，包括响应时间和负载。仪表板还包括关键基础架构配置和性能指标，以及特定的 Spark 处理数据指标。该仪表板允许 DevOps 和 IT Ops 在一个屏幕上查看所有相关的 Spark 数据，从而轻松了解其 Spark 实例的状态。

监控 Apache Spark 实例的运行状况和性能，不仅需要了解 Spark 本身，还需要能够查看集群 Spark 实例之间的交互和依赖关系，以及与其他微服务（上游和下游）的交互。Instana 的 Spark 监控传感器，可自动识别并收集这些相关指标。