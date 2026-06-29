IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

一名男子在服务器机房中使用笔记本电脑工作

通过简化前缀解析和更新任务来改进管理

 

IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS 将涉及逻辑关系的 IMS 数据库的前缀解析和更新作为一个单一步骤来完成。它创建一个数据集，用于解析为数据库定义的逻辑关系指针。然后，Prefix Update 功能会对每个段的前缀进行更新，这些段的前缀信息因数据库加载、重组或两者而受到影响。

该工具通过简化前缀解析和更新任务来改进数据库管理。它通过快速解析逻辑关系指针，同时降低资源消耗，来缩短重组耗时和 CPU 时间。

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优势

解析指针关系

确保在加载或重组逻辑相关数据库后，指针关系已解析并准备好投入生产使用。

 合并步骤以提高效率

将前缀解析和前缀更新功能合并为单个作业步。

 消除中间步骤

使用 HPPRPIPE 数据传输服务，消除对中间工作数据集的需求，从而缩短耗时并减少资源消耗。

 减少磁带处理及 DASD 分配

消除中间工作数据集 DFSURWF2 和 DFSURWF3，进而减少磁带处理和直接访问存储设备 (DASD) 的分配。

 尽可能降低需求

减少或避免通常与前缀解析和前缀更新相关的许多 I/O、磁带处理及 DASD 需求。

了解 IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

工作原理 -  IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS 解析并更新涉及 IMS 数据库逻辑关系的 IMS 数据库前缀。该工具分两步完成这项工作：IMS Prefix Resolution 和 IMS Prefix Update。IMS Prefix Resolution 会立即创建一个数据集，用于解析为 IMS 数据库定义的逻辑关系指针。

与 IMS Index Builder 集成 -  IMS HP Prefix Resolution 与 IMS Index Builder 集成，也可解析辅助索引指针。IMS HP Prefix Resolution 使用多个特殊工作文件来消除 I/O 并减少数据集分配，从而提高 IMS 数据库前缀解析的性能。它还会生成显示所执行活动的报告。这些报告存储在 IMS Tools Knowledge Base Repository 中。 访问 IMS Index Builder

IMS Prefix Update -  IMS Prefix Update 会更新受数据库加载、数据库重组或两者影响的 IMS 数据库前缀。它可以作为独立步骤运行，也可与 IMS HP Prefix Resolution 一起运行。还提供一个特殊的缓冲区处理程序，可提高 IMS Prefix Update 的性能。如果 IMS 数据库已注册到数据库恢复控制 (DBRC)，IMS Prefix Update 步骤将发出 DBRC 重组通知，以指示 IMS 数据库前缀已更新。

为何有助于您的运营 -  IMS HP Prefix Resolution 通过简化作业步骤并消除特定资源的使用，使您能够显著更轻松、更快速地完成这些任务。凭借这些高级功能，IMS HP Prefix Resolution 可促进并加快数据库管理员 (DBA) 的工作，并提高系统和人力资源的可用性。
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资源

IMS Database Solution Pack for z/OS
支持在线数据库重组以支持 24x7 全天候可用性，并管理全功能 IMS 数据库和 HALDB。
IMS Tools
使用针对特定应用程序的按需数据库和事务管理工具提高 IMS 系统的性能。
IBM Knowledge Center
获取有关如何维护和使用本产品的信息。
IBM 开发者社区
深入了解技术主题，查找试用版软件并加入社区。
IMS Tools 产品文档
提供 PDF 格式的 IMS Tools 产品手册、程序目录及其他相关技术资料。
IMS Tools 解决方案包常见问题解答
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