IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS 将涉及逻辑关系的 IMS 数据库的前缀解析和更新作为一个单一步骤来完成。它创建一个数据集，用于解析为数据库定义的逻辑关系指针。然后，Prefix Update 功能会对每个段的前缀进行更新，这些段的前缀信息因数据库加载、重组或两者而受到影响。
该工具通过简化前缀解析和更新任务来改进数据库管理。它通过快速解析逻辑关系指针，同时降低资源消耗，来缩短重组耗时和 CPU 时间。
确保在加载或重组逻辑相关数据库后，指针关系已解析并准备好投入生产使用。
将前缀解析和前缀更新功能合并为单个作业步。
使用 HPPRPIPE 数据传输服务，消除对中间工作数据集的需求，从而缩短耗时并减少资源消耗。
消除中间工作数据集 DFSURWF2 和 DFSURWF3，进而减少磁带处理和直接访问存储设备 (DASD) 的分配。
减少或避免通常与前缀解析和前缀更新相关的许多 I/O、磁带处理及 DASD 需求。
工作原理 - IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS 解析并更新涉及 IMS 数据库逻辑关系的 IMS 数据库前缀。该工具分两步完成这项工作：IMS Prefix Resolution 和 IMS Prefix Update。IMS Prefix Resolution 会立即创建一个数据集，用于解析为 IMS 数据库定义的逻辑关系指针。
与 IMS Index Builder 集成 - IMS HP Prefix Resolution 与 IMS Index Builder 集成，也可解析辅助索引指针。IMS HP Prefix Resolution 使用多个特殊工作文件来消除 I/O 并减少数据集分配，从而提高 IMS 数据库前缀解析的性能。它还会生成显示所执行活动的报告。这些报告存储在 IMS Tools Knowledge Base Repository 中。 访问 IMS Index Builder
IMS Prefix Update - IMS Prefix Update 会更新受数据库加载、数据库重组或两者影响的 IMS 数据库前缀。它可以作为独立步骤运行，也可与 IMS HP Prefix Resolution 一起运行。还提供一个特殊的缓冲区处理程序，可提高 IMS Prefix Update 的性能。如果 IMS 数据库已注册到数据库恢复控制 (DBRC)，IMS Prefix Update 步骤将发出 DBRC 重组通知，以指示 IMS 数据库前缀已更新。
为何有助于您的运营 - IMS HP Prefix Resolution 通过简化作业步骤并消除特定资源的使用，使您能够显著更轻松、更快速地完成这些任务。凭借这些高级功能，IMS HP Prefix Resolution 可促进并加快数据库管理员 (DBA) 的工作，并提高系统和人力资源的可用性。