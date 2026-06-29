IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS 将涉及逻辑关系的 IMS 数据库的前缀解析和更新作为一个单一步骤来完成。它创建一个数据集，用于解析为数据库定义的逻辑关系指针。然后，Prefix Update 功能会对每个段的前缀进行更新，这些段的前缀信息因数据库加载、重组或两者而受到影响。

该工具通过简化前缀解析和更新任务来改进数据库管理。它通过快速解析逻辑关系指针，同时降低资源消耗，来缩短重组耗时和 CPU 时间。