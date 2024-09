Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2 是一项完全托管的数据库服务,支持在 AWS Cloud 上轻松设置、管理和扩展 Db2 关系数据库。该服务支持具有自带许可证 (BYOL) 程序的 Db2 标准版和 Db2 高级版。所有版本的 Db2 on Amazon RDS for Db2 均提供:

只需点击几次或一次 API 调用,即可实现按钮式扩展,从而管理基础设施成本;

自动化备份、快照和故障转移,以支持关键业务工作负载的持久性;

通过高可用性和自动化多可用性区域数据复制,提高可用性和可靠性;

隔离和安全性,包括动态和静态加密、网络隔离和权限;以及



与 AWS Cloud 服务的原生集成,作为 AWS 的核心产品,支持云原生应用

立即开始部署,或使用 Amazon 定价计算器 – RDS for Db2(ibm.com 外部链接)来估算实例大小。