Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2 是一项完全托管的数据库服务，支持在 AWS Cloud 上轻松设置、管理和扩展 Db2 关系数据库。该服务支持具有自带许可证 (BYOL) 程序的 Db2 标准版和 Db2 高级版。所有版本的 Db2 on Amazon RDS for Db2 均提供：

只需点击几次或一次 API 调用，即可实现按钮式扩展，从而管理基础设施成本；

自动化备份、快照和故障转移，以支持关键业务工作负载的持久性；

通过高可用性和自动化多可用性区域数据复制，提高可用性和可靠性；

隔离和安全性，包括动态和静态加密、网络隔离和权限；以及



与 AWS Cloud 服务的原生集成，作为 AWS 的核心产品，支持云原生应用

立即开始部署，或使用 Amazon 定价计算器 – RDS for Db2（ibm.com 外部链接）来估算实例大小。