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Db2 Database SaaS
Db2 Database SaaS on IBM Cloud

免费

通过永久免费的产品套餐，了解并试用 Db2 数据库

标准版

Db2 数据库部署在共享基础架构上，非常适合新项目、不断扩大的工作负载或开发/测试数据库

 

部署在专用计算切片上的 Db2 数据库非常适合小型和大型企业

配置

具备单一模式的无服务器试用配置

多租户或共享基础架构

专用计算和存储

价格

 免费试用

每月 99 美元起（按小时计费）：

每小时费率：

  • 实例：每小时 0.142 美元
  • 存储：每 GB 0.000282 美元
  • 计算：每个 vCPU 0.101 美元

每月 969 美元起（按小时计费）：

每小时费率：

  • 实例：每小时 1.36 美元
  • 存储：每 GB 0.000282 美元
  • 计算：每个 vCPU 0.314 美元

起始实例容量

200 MB 存储空间

2 个 vCPU 和 20 GB 存储空间

4 个 vCPU 和 20 GB 存储空间

计算容量

_

多达 16 个 vCPU（虚拟）
  • 多达 56 个 vCPU（虚拟）
  • 多达 96 个 CPU（裸机）

存储容量

高达 200 MB

高达 4 TB (10 IOPS/GB)

高达 24 TB (10 IOPS/GB)

独立扩展存储和计算

_

连接

5

500

无限制

备份位置

_

单一区域

多区域、单区域或跨区域

可用物理服务器

_

_

跨可用性区域的 1 或 3 个 HA 节点

_

跨区域 DR 节点

_

_

专用端点

_

VPC

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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2 是一项完全托管的数据库服务，支持在 AWS Cloud 上轻松设置、管理和扩展 Db2 关系数据库。该服务支持具有自带许可证 (BYOL) 程序的 Db2 标准版和 Db2 高级版。所有版本的 Db2 on Amazon RDS for Db2 均提供：

  • 只需点击几次或一次 API 调用，即可实现按钮式扩展，从而管理基础设施成本；
  • 自动化备份、快照和故障转移，以支持关键业务工作负载的持久性；
  • 通过高可用性和自动化多可用性区域数据复制，提高可用性和可靠性；
  • 隔离和安全性，包括动态和静态加密、网络隔离和权限；以及
  • 与 AWS Cloud 服务的原生集成，作为 AWS 的核心产品，支持云原生应用

立即开始部署，或使用 Amazon 定价计算器 – RDS for Db2（ibm.com 外部链接）来估算实例大小。

使用 Amazon 定价计算器 - RDS for Db2 来估算实例大小。
Amazon RDS for Db2 定价
Db2 Database Software

支持的平台：Linux（x64、Power、Z）、AIX、Windows x64
Db2 Database Software

社区版

面向开发人员和合作伙伴社区的入门级版本非常适合采用 Db2 的新项目

标准版

非常适合需要始终在线的高性能关系数据库的组织


非常适合运行要求极为严苛的任务关键型工作负载，并具备极高并发性和正常运行时间的企业

价格

 下载 Db2

起始实例容量

4 核，16 GB 内存

16 核，128 GB 内存

无限制

高可用性和灾难恢复

在跨数据中心和区域的多个计算节点上部署 Db2，以实现最大可用性和正常运行时间

性能和可扩展性

查询优化、多维聚类、库表分区、压缩、工作负载管理

高级安全性

本机加密、具有数据屏蔽功能的行列访问控制、双时态表支持

应用程序开发支持


面向应用程序开发的驱动程序、代码示例和 REST API 支持

工具


Db2 Management Console for DBA，面向开发人员的 IDE 插件

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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免费试用
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