免费
通过永久免费的产品套餐，了解并试用 Db2 数据库
标准版
Db2 数据库部署在共享基础架构上，非常适合新项目、不断扩大的工作负载或开发/测试数据库
部署在专用计算切片上的 Db2 数据库非常适合小型和大型企业
配置
具备单一模式的无服务器试用配置
多租户或共享基础架构
专用计算和存储
价格
每月 99 美元起（按小时计费）：
每小时费率：
每月 969 美元起（按小时计费）：
每小时费率：
起始实例容量
200 MB 存储空间
2 个 vCPU 和 20 GB 存储空间
4 个 vCPU 和 20 GB 存储空间
计算容量
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多达 16 个 vCPU（虚拟）
存储容量
高达 200 MB
高达 4 TB (10 IOPS/GB)
高达 24 TB (10 IOPS/GB)
独立扩展存储和计算
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连接
5
500
无限制
备份位置
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单一区域
多区域、单区域或跨区域
可用物理服务器
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跨可用性区域的 1 或 3 个 HA 节点
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跨区域 DR 节点
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专用端点
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VPC
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Amazon RDS for Db2
Amazon RDS for Db2 是一项完全托管的数据库服务，支持在 AWS Cloud 上轻松设置、管理和扩展 Db2 关系数据库。该服务支持具有自带许可证 (BYOL) 程序的 Db2 标准版和 Db2 高级版。所有版本的 Db2 on Amazon RDS for Db2 均提供：
立即开始部署，或使用 Amazon 定价计算器 – RDS for Db2（ibm.com 外部链接）来估算实例大小。
使用 Amazon 定价计算器 - RDS for Db2 来估算实例大小。
社区版
面向开发人员和合作伙伴社区的入门级版本非常适合采用 Db2 的新项目
标准版
非常适合需要始终在线的高性能关系数据库的组织
非常适合运行要求极为严苛的任务关键型工作负载，并具备极高并发性和正常运行时间的企业
价格
起始实例容量
4 核，16 GB 内存
16 核，128 GB 内存
无限制
高可用性和灾难恢复
在跨数据中心和区域的多个计算节点上部署 Db2，以实现最大可用性和正常运行时间
性能和可扩展性
查询优化、多维聚类、库表分区、压缩、工作负载管理
高级安全性
本机加密、具有数据屏蔽功能的行列访问控制、双时态表支持
应用程序开发支持
面向应用程序开发的驱动程序、代码示例和 REST API 支持
工具
Db2 Management Console for DBA，面向开发人员的 IDE 插件
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。