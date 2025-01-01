云服务非常适合小型团队和组织，可提供针对基本或高级功能量身定制的用户许可选项。
IBM 为大型组织或整个企业托管和管理的专用云环境。
由您在自己的基础设施上部署和管理。
每位用户每月 5.30 美元*
每位用户每月 42.40 美元*
每位用户每月 84.80 美元*
查看仪表板和探索内容，并创建插钉板**
AI 助手和主动警报**
查看报表，与仪表板交互。
执行和接收升级报告
准备数据并连接云端和本地部署数据
创建报告、仪表板和开源可视化效果
受管报告分发 - 计划和分类群发
智能数据发现和 AI 探索
与 IBM Watson Studio 集成（需要单独订阅）
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
可作为独立软件包或作为 Cognos Cartridge for Cloud Pak for Data 提供。本地部署或部署在首选的云虚拟 (IaaS) 基础架构上。
每位用户每月 5.72 美元*
每位用户每月 13.75 美元*
每位用户每月 45.80 美元*
每位用户每月 85.90 美元*
每位用户每月 515 美元*
查看仪表板和探索内容，并创建插钉板**
AI 助手和主动警报**
查看报表，与仪表板交互。
使用讲故事、协作和 Cognos Mobile 功能
创建报告、仪表板和开源可视化效果
受管报告分发 - 计划和分类群发
执行和接收升级报告
准备数据并连接云端和本地部署数据
智能数据发现和 AI 探索
高级模式检测
Jupyter Notebook 与 Python
Cognos SDK
安全性和用户管理
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。