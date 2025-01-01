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为团队选择合适的套餐

在云端和本地均可使用
每位用户每月 10.60 美元* 起 Cognos Analytics on Cloud On-Demand

云服务非常适合小型团队和组织，可提供针对基本或高级功能量身定制的用户许可选项。

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由您在自己的基础设施上部署和管理。

随需应变的云
  • 多租户 SaaS 环境；由 IBM 管理
  • 自助采购
  • 非常适合多达 200 名用户的团队
  • 安全访问本地部署或云数据源
  • 获取最新的产品创新
  每位用户每月 10.60 美元* 标准用户 每位用户每月 42.40 美元* 高级用户

仪表板

成功案例

AI 助手

移动应用程序

标准报告：

  • 查看已保存的报表输出
  • 接收通过电子邮件发送的报表
  • 查看活动报表并与之交互

高级报告：

  • 创建或编辑报表
  • 运行报表（采用 html、csv、Excel 和其他格式）
  • 安排报表和作业
  • 在 Cognos 中保存报表输出

探索

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
云托管

适合企业规模的环境

  • 提供生产和非生产环境
  • 与现有的认证合作伙伴集成
  • 通过 VPN 访问本地部署数据
  • 根据用户要求混合搭配许可证
* 仅限使用 Cognos Mobile 应用程序访问 移动

每位用户每月 5.30 美元*

 查看者

每位用户每月 42.40 美元*

 用户

每位用户每月 84.80 美元*

查看仪表板和探索内容，并创建插钉板**

AI 助手和主动警报**

查看报表，与仪表板交互。

  • 使用讲故事、协作和 Cognos Mobile 功能

执行和接收升级报告

准备数据并连接云端和本地部署数据

创建报告、仪表板和开源可视化效果

受管报告分发 - 计划和分类群发

智能数据发现和 AI 探索

与 IBM Watson Studio 集成（需要单独订阅）

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
客户端托管

可作为独立软件包或作为 Cognos Cartridge for Cloud Pak for Data 提供。本地部署或部署在首选的云虚拟 (IaaS) 基础架构上。

  • 全面的系统管理和 CA 管理控制与职责
  • 根据需要配置和管理硬件、操作系统和应用程序
** 仅限使用 Cognos Mobile 应用程序访问 移动

每位用户每月 5.72 美元*

 查看者

每位用户每月 13.75 美元*

 用户

每位用户每月 45.80 美元*

 浏览器

每位用户每月 85.90 美元*

 管理员

每位用户每月 515 美元*

查看仪表板和探索内容，并创建插钉板**

AI 助手和主动警报**

查看报表，与仪表板交互。

使用讲故事、协作和 Cognos Mobile 功能

创建报告、仪表板和开源可视化效果

受管报告分发 - 计划和分类群发

执行和接收升级报告

准备数据并连接云端和本地部署数据

智能数据发现和 AI 探索

高级模式检测

Jupyter Notebook 与 Python

Cognos SDK

安全性和用户管理

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
采取后续步骤

开始 30 天 IBM® Cognos Analytics 免费试用，或者预约 IBM 专家实时演示，探讨如何满足您的特定需求。

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脚注

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。