最大限度地提高硬件利用率、降低 CPU 使用率并提升关键应用程序的性能
IBM Enterprise COBOL for z/OS 是适用于IBM z/OS 的高级企业级 COBOL 编译器。它提供了助力业务关键型应用程序现代化的创新，提供了能够提高程序员工作效率的编程功能，并增强了 IBM CICS、IBM IMS 和 IBM Db2 等事务处理系统和数据系统的整体优势。
为了最大限度提高 IBM z/Architecture 的投资回报率并提升业务关键型应用程序的性能，请使用最新版本的 IBM Enterprise COBOL for z/OS 编译器和 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS（单独出售），并选择性地优化应用程序中 CPU 占用率较高的部分。
IBM Enterprise COBOL for z/OS 可与基础架构技术配合使用，提供对 JSON、XML、Java 以及 AMODE 64（64 位）的原生支持，包括与 AMODE 31（31 位）的互操作性。
了解 IBM Enterprise COBOL for z/OS 的最新更新。
实现适用于批处理环境的全新 COBOL/Java 互操作性
我们仍应该使用 COBOL 吗？
利用 COBOL 编译器尖端的的优化技术以及最新 IBM Z 硬件和中间件的功能，降低 CPU 利用率和运营成本。
通过利用新的可用性功能来简化 IBM 和其他 ISV 提供的编程技术、问题确定和支持工具，从而提高工作效率。
通过扩展支持 Web、云和移动基础架构的功能来实现应用程序的现代化。
与早期的 COBOL 编译器兼容，无需重新编译整个应用程序即可使用最新版本的功能。
利用最新版本的 Enterprise COBOL 进行新的开发、现代化改造和维护。可以运用 ABO（单独出售）提高 COBOL 模块的性能，而无需重新编译计划。
生成代码以利用 IBM z16、IBM z15、IBM z15 T02、IBM z14、IBM z14 ZR1、IBM z13、IBM z13s、IBM zEC12 或 IBM zBC12 处理器，而无需更改源代码。此外，还可以采用前沿优化技术来提高硬件投资回报率。
支持持续交付 (CD) 模型，以便企业在代码准备就绪后立即获取全新和增强的功能。现在可以更迅速持续地获取增强功能，而无需等待下一个版本。
引入编译器增强功能，例如用于检测或纠正无效数据问题的新编译器选项，这有助于简化从 COBOL 4 或更早版本到 COBOL 6 或更高版本编译器的迁移工作。此外，一站式 COBOL 迁移门户包含支持企业迁移的所有迁移相关信息。
使用最新版本的 Enterprise COBOL，以全新方式进行开发、现代化升级和维护。使用单独出售的 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (ABO)，无需重新编译即可提升 COBOL 模块的性能。
更轻松地确定问题，并支持 IBM 和其他 ISV 提供的现代开发工具。
实现环境现代化，以支持 Web、云和移动基础架构，同时降低成本、减少风险并缩短周期时间，包括使用传统 XML Web 服务的 RESTful JavaScript 对象表示法 (JSON) 服务、用于跨应用程序高效通信的 Native UTF-8、AMODE 64（64 位）批处理应用程序开发、AMODE 31（31 位）和 AMODE 64（64 位）COBOL 程序之间的互操作性以及更强的 COBOL/Java 互操作性。
IBM COBOL Report Writer 是一款可单独订购的产品，可与 IBM COBOL 编译器一起运行。它生成 COBOL 应用程序所需的所有列表、报告和显示摘要，用户可以显著减少使用打印输出编码和测试程序所需的时间和工作。
每月许可费版本
一款获得许可、功能齐全的产品，可供企业客户用于生产，提供一流的 IBM 支持，按月收取许可费用。
Value Unit 版
一款获得许可、功能齐全的产品，可供企业客户用于生产，提供一流的 IBM 支持，并按价值单元定价。
购买方式
可通过在 Shopz 中搜索 5655-EC6 订购，也可联系 IBM Z 代表订购。
可通过在 Shopz 中搜索 5697-V61 订购，也可联系 IBM Z 代表订购。
定价计划
每月许可费 (MLC)
基于价值单元的一次性费用价格标准
在生产环境中使用
适用于企业客户
世界一流的 IBM 支持和订阅
z/OS 2.3 或更高版本，具有所需的程序临时性修改 (PTF)。
IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.4 在以下 IBM 服务器上运行：
IBM Enterprise COBOL for z/OS 通常每两个月发布一个修复包（或 PTF）。通过以下链接查看每个修复包提供的修复和新功能。
可以使用 SMP/E 的 FIXCAT 功能安装最新的 PTF，以利用这些功能。
新增功能手册提供每个 COBOL 版本的新增功能和改进功能相关的总体概述。
访问 IBM Software 生命周期网站，查看每个 COBOL 版本的生命周期日期、公告函和其他信息。
是的。COBOL 文档库中提供可下载的 JAR (Java Archive) 格式和 PDF 格式的文档。
可以首先观看免费提供的迁移网络研讨会和性能调优网络研讨会。转至 COBOL 迁移和性能调优网络研讨会页面，查看可用性并注册。
是的，可以在 COBOL 迁移门户中一次性查看所有 COBOL 迁移资源，包括 COBOL Migration Assistant，它为您提供分步式向导来指导迁移过程。
可以在 IBM Developer 上找到所有 COBOL 教育资源。
您可以访问并下载每个 COBOL 版本的性能调优指南。
了解 COBOL 6.4 的增强功能，包括对 IBM z16 的利用、增强的 Java/COBOL 互操作性、AMODE 31/64 COBOL 程序兼容性、用户定义函数支持以及增强的 ABO 集成。
了解 COBOL 6.3 的增强功能，包括对 IBM z15 的利用、AMODE 64（64 位）支持和 UTF-8 原生数据类型支持。
无需重新编译源代码即可直接优化 COBOL 模块，这一优化技术与最新 IBM Enterprise COBOL for z/OS 编译器形成了补充。
一款生成式 AI 辅助产品，旨在以更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。
让开发人员能够使用自己首选的语言创建新的应用程序，并且支持需要处理大量事务的工作负载。
使用 COBOL、PL/I、C/C++ 和 Assembler 编写的 z/OS 应用程序的调试和代码覆盖。
Db2 for z/OS 提供了敏捷、高效、安全的企业数据，服务于全球要求最严苛的混合云环境以及事务和分析应用程序。