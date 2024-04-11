为了最大限度提高 IBM z/Architecture 的投资回报率并提升业务关键型应用程序的性能，请使用最新版本的 IBM Enterprise COBOL for z/OS 编译器和 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS（单独出售），并选择性地优化应用程序中 CPU 占用率较高的部分。

IBM Enterprise COBOL for z/OS 可与基础架构技术配合使用，提供对 JSON、XML、Java 以及 AMODE 64（64 位）的原生支持，包括与 AMODE 31（31 位）的互操作性。