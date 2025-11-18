在当今的分布式应用程序生态系统中，组织依赖多个云供应商来实现可扩展性、弹性和性能。由于协议不兼容和需要手动同步，管理 IBM® NS1 Connect 和 Amazon Route 53 等提供商之间一致的 DNS 配置可能很复杂。

通过在 IBM NS1 Connect 与 Amazon Route 53 之间无缝同步 DNS 区域、记录和流量策略，IBM Cloud Sync 弥补了这一差距。如此一来，便可实现连续、可靠且自动化的多云 DNS 弹性。