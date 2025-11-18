在当今的分布式应用程序生态系统中，组织依赖多个云供应商来实现可扩展性、弹性和性能。由于协议不兼容和需要手动同步，管理 IBM® NS1 Connect 和 Amazon Route 53 等提供商之间一致的 DNS 配置可能很复杂。
通过在 IBM NS1 Connect 与 Amazon Route 53 之间无缝同步 DNS 区域、记录和流量策略，IBM Cloud Sync 弥补了这一差距。如此一来，便可实现连续、可靠且自动化的多云 DNS 弹性。
通过 IBM NS1 Connect 和 Amazon Route 53 之间的无缝 DNS 对齐，增强您的多云战略。IBM Cloud Sync 借助自动数据对齐、智能流量引导和备份/恢复功能来增强您的 DNS 架构，以便帮助您提高跨提供商的弹性、性能和业务连续性。
借助 IBM Cloud Sync，您可与多个 DNS 云供应商实时同步 DNS 数据。Cloud Sync 可通过 API 和 Cloud Sync 数据转换层来迁移来自 DNS 提供商的数据，从而实现无缝数据传输，且无区域传输限制。
不再依赖自定义脚本和脆弱流程来同步 DNS 数据。大规模自动执行这些操作，减少人为错误和开销。
通过在不同提供商之间同步 DNS，确保您的应用程序始终保持在线。Cloud Sync 有助于保持客户体验不间断且具有弹性。
通过在 IBM NS1 Connect 与 Amazon Route 53 之间轻松移动或镜像 DNS 配置，从而为您的团队提供灵活性，而不会出现兼容性问题。
轻松处理合并、收购与迁移事宜。Cloud Sync 的灵活性和双向同步能力可快速、轻松地扩展并适应新的业务现实状况。
了解如何通过 IBM Cloud Sync 在 Amazon Route 53 与 IBM NS1 Connect 之间进行双向同步。
了解 IBM Cloud Sync 如何实现有弹性、安全且同步的多云运营。
IBM Cloud Sync 是一项多云 DNS 同步和自动化服务，可持续跨云和本地部署 DNS 提供商的任意组合协调 DNS 区域、记录和流量引导配置。这些提供商中的大多数不支持区域传输 (XFR) 协议，包括 AWS Route 53、Azure DNS、Google Cloud DNS、Cloudflare 和其他企业 DNS 系统。
它可消除 DNS 生态系统之间的专有障碍，从而确保跨混合与多云网络的双向一致性、准确性和弹性。Cloud Sync 的运行不依赖旧版区域传输 (XFR) 协议，从而可在企业范围内实现由 API 驱动的现代同步。
在当今的分布式环境中，大多数企业会跨多个云供应商开展运营，而每个云供应商均会使用自己的专有 DNS 系统。这些互不相连的平台往往会导致配置漂移、运行开销增加和弹性降低。
IBM Cloud Sync 旨在通过提供以下功能来简化多云 DNS 管理：
此举可确保 DNS 配置保持一致、可扩展且具有弹性，而无论您使用哪些云或供应商。
Cloud Sync 通过安全的 API 连接到您的 DNS 环境，以在不同提供商之间持续同步区域、记录和元数据。它可将专有配置规范化为通用模型，从而实现跨云的无缝互操作性。
例如，IBM Cloud Sync 可在 IBM NS1 Connect 与其他云 DNS 服务（例如 AWS Route 53、Azure DNS 或 Google Cloud DNS）之间保持 DNS 配置同步。此同步可确保持续的一致性，并消除对旧版区域传输 (XFR) 的需求。
IBM Cloud Sync 扩展了 IBM NS1 Connect Managed DNS 的功能，并充分利用了 NS1 Connect 免费版。如果查询量超过免费版阈值，则可能需要 IBM NS1 Connect Managed DNS 许可证来扩展容量。
与传统的 DNS 复制或区域传输工具不同，Cloud Sync 是 API 驱动、云无关的，并且是持续双向的。它可提供实时更新、自动差异核对以及对多云 DNS 运行状况的全面可见性。
Cloud Sync 无需依赖手动脚本或单向传输，从而可提供以下优势：
IBM Cloud Sync 推出时即支持 IBM NS1 Connect 与 AWS Route 53 之间的同步。该路线图涵盖 Azure DNS、Google Cloud DNS 和其他企业 DNS 平台，从而可实现跨提供商的统一同步。
是的。Cloud Sync 旨在与云原生及旧版 DNS 系统进行互操作。它可以从本地部署的权威 DNS 服务器或混合环境同步数据，确保传统基础设施和现代云部署之间的一致性。
通过在多个提供商之间同步 DNS 配置，Cloud Sync 可创建冗余且一致的 DNS 层。这意味着，如果一个提供商出现停机，其他同步 DNS 端点将继续无缝提供流量，从而确保始终在线的可用性并改进灾难恢复。。
完全可以。Cloud Sync 可自动执行先前需手动完成且易出错的同步任务。它：
EMA 的研究表明，实现 DNS 同步自动化的组织可以减少最多 30% 的 DNS 错误，并加快网络恢复速度。
Cloud Sync 可轻松地在多个 DNS 提供商之间移动或镜像配置。由于它是 API 驱动的，并且独立于专有传输机制，因此您可以跨 IBM NS1 Connect、AWS、Azure 和 GCP DNS 环境同步和复制配置，从而保持架构的灵活性和可移植性。
是的。云 Sync 采用企业级安全机制构建，利用加密连接、API 身份验证和基于角色的访问控制。在 DNS 系统之间交换的所有数据均受到保护，并遵守 IBM 严格的云与数据保护标准。
设置 Cloud Sync 非常简单：
设置过程通常只需几分钟，且无需自定义脚本或进行区域传输设置。
Cloud Sync 支持多种记录类型（包括 A、AAAA、CNAME、MX、TXT、SRV 与 NS 记录）以及流量引导、运行状况检查和路由策略等元数据。其目标是确保各提供商之间完全一致和同步。
是的。Cloud Sync 的持续同步意味着每个参与的 DNS 提供商都会维护您配置的最新副本，在多个云上创建实时备份，确保更快的恢复和业务连续性。
Cloud Sync 专为需要满足以下条件的组织而设计：
是的。IBM Cloud Sync 是一项全球可用的托管服务，并可通过 IBM Cloud 平台和选定的合作伙伴市场进行访问。未来的更新将有望扩大对地区和提供商的支持范围。
要了解有关 IBM Cloud Sync 的更多信息，请深入了解：
或是联系 IBM_Cloud_Sync@wwpdl.vnet.ibm.com 获取演示、整合支持或路线图讨论。
是的。IBM 为新用户提供 30 天免费试用，让您在订购付费计划之前，先测试同步功能、自动化工作流，以及跨多个 DNS 提供商的整合能力。
在 IBM Cloud Sync Preview 上注册免费试用或公开预览版。
借助 IBM Cloud Sync，您只需数分钟即可设置 NS1 与其他云供应商（如 Amazon Route 53）之间的双向 DNS 同步，而无需使用手动脚本或区域传输。
