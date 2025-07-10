安全的文件传输在业务交互中至关重要。IBM webMethods MFT 保护您的数据，防止文件丢失或损坏，并用自动化工作流取代手动流程。这种现代文件传输方法可以提高业务敏捷性，增强整个生态系统中的协作，并满足当今动态业务环境的需求。