从容自信地交付文件。轻松保障。大规模自动化文件传输
安全的文件传输在业务交互中至关重要。IBM webMethods MFT 保护您的数据，防止文件丢失或损坏，并用自动化工作流取代手动流程。这种现代文件传输方法可以提高业务敏捷性，增强整个生态系统中的协作，并满足当今动态业务环境的需求。
保护传输中的数据，以最大限度地降低安全事件的风险并确保符合最严格的标准（AES、PGP）。
检测到病毒时立即停止文件传输。将病毒防护集成到 MFT Gateway 中，以阻止威胁并确保数据完整性。
使用具有全面协议支持（HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、SFTP、SCP 和 WebDAV）的 Web 浏览器和 FTP 客户端，进行敏感、受监管和高价值的数据交换。
这些新的 MFT 功能减少了手动流程并增强了协作，且不会影响您现有的整合部署。
实时了解文件传输情况，实现订购和开票等流程自动化，并通过强大的监控和报告功能确保合规性。
利用自动化功能可靠地传送文件，确保成功传输 - 即使在中断后也是如此。智能恢复功能只需极少的人工操作即可确保流程正常运行。
使用事件驱动的触发器和自动化工作流在传输后启动流程或调用 API，确保及时采取行动并降低错过截止时间的风险。
使用基于 Web 的界面进行协作，使技术团队和业务用户能够轻松管理文件传输。