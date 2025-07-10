受管文件传输

从容自信地交付文件。轻松保障。大规模自动化文件传输

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一台笔记本电脑，箭头指向上方，周围有人

简化任务关键型交换并确保其安全性

安全的文件传输在业务交互中至关重要。IBM webMethods MFT 保护您的数据，防止文件丢失或损坏，并用自动化工作流取代手动流程。这种现代文件传输方法可以提高业务敏捷性，增强整个生态系统中的协作，并满足当今动态业务环境的需求。

 了解用于安全文件传输的 IBM webMethods MFT
确保安全可靠的文件交换

保护传输中的数据，以最大限度地降低安全事件的风险并确保符合最严格的标准（AES、PGP）。
执行全面的病毒扫描

检测到病毒时立即停止文件传输。将病毒防护集成到 MFT Gateway 中，以阻止威胁并确保数据完整性。

 
支持多种协议的文件交换

使用具有全面协议支持（HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、SFTP、SCP 和 WebDAV）的 Web 浏览器和 FTP 客户端，进行敏感、受监管和高价值的数据交换。
使用 MFT 功能扩展您的 CP4I 部署

这些新的 MFT 功能减少了手动流程并增强了协作且不会影响您现有的整合部署。

 

使用方法

工作会议期间，IT 工程师看着同事，向他解释电脑屏幕上的图形数据
集中管理和控制文件传输

实时了解文件传输情况，实现订购和开票等流程自动化，并通过强大的监控和报告功能确保合规性。

 
执行经理或创业导师向专注的年轻实习生解释工作，在白色办公室里看着笔记本电脑屏幕，教导和培训新员工
通过可靠的文件传输最大限度地减少错误和延迟

利用自动化功能可靠地传送文件，确保成功传输 - 即使在中断后也是如此。智能恢复功能只需极少的人工操作即可确保流程正常运行。

 

 
咖啡馆里拿着平板电脑打电话的员工
满足每个截止时间

使用事件驱动的触发器和自动化工作流在传输后启动流程或调用 API，确保及时采取行动并降低错过截止时间的风险。

 
富有创意的同事在办公室内使用笔记本电脑讨论工作项目的照片
专为企业和 IT 用户设计

使用基于 Web 的界面进行协作，使技术团队和业务用户能够轻松管理文件传输。
采取后续步骤

有兴趣通过自动化、安全的文件传输来扩展您的集成能力吗？立即预约专家的实时演示。

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