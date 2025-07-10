从事件到结果 - 实时自动化变得简单
IBM Cloud Pak® for Integration 客户可使用 IBM Event Automation 的事件处理功能，通过强大的低代码平台构建事件驱动的工作流并使其自动化，无需大量编码。团队可以通过支持警报、仪表板更新和自动化的统一界面，将原始事件数据转化为实时行动。IBM Event Streams 支持任何 Kafka 实现，确保整个事件架构的灵活性。
使用低代码、拖放 UI 快速构建事件驱动场景。指导教程可以轻松创建复杂的逻辑 - 无需编码。
组合、筛选和转换多个来源的事件，以专注于有意义的数据。随着时间的推移汇总见解并通过 JSON 导入/导出轻松共享流程。
实时触发自动化操作、警报或仪表板更新。与 Slack 和 IBM App Connect 集成，以使用业务规则对事件模式采取行动。
使用历史数据在编辑器中测试事件逻辑，根据需要更新并立即查看结果。将输出导出为 CSV 以供进一步分析。
通过连接和解释事件流、识别关键模式以及在趋势、风险或机会升级之前采取行动来获得实时洞察分析。
使技术和业务用户都能够使用基于 Apache Flink 构建的低代码、拖放界面处理实时数据，而无需深厚的编码技能专业知识。
利用内置的实验和实践功能，快速对事件驱动式工作流进行原型设计、测试和完善，使深入了解新用例、验证想法和缩短实现价值的时间变得容易。
为实施 Kafka 协议的任何事物构建并即时测试流式处理流程，确保整个事件架构的灵活性。
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