事件处理

从事件到结果 - 实时自动化变得简单

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年轻女子正在使用两台笔记本电脑和一台显示器工作

将实时事件转化为业务成果

IBM Cloud Pak® for Integration 客户可使用 IBM Event Automation 的事件处理功能，通过强大的低代码平台构建事件驱动的工作流并使其自动化，无需大量编码。团队可以通过支持警报、仪表板更新和自动化的统一界面，将原始事件数据转化为实时行动。IBM Event Streams 支持任何 Kafka 实现，确保整个事件架构的灵活性。

 
使用可视化的低代码界面构建事件流

使用低代码、拖放 UI 快速构建事件驱动场景。指导教程可以轻松创建复杂的逻辑 - 无需编码。

 
利用内置辅助功能应用事件处理逻辑

组合、筛选和转换多个来源的事件，以专注于有意义的数据。随着时间的推移汇总见解并通过 JSON 导入/导出轻松共享流程。
检测。自动执行。行动。

实时触发自动化操作、警报或仪表板更新。与 Slack 和 IBM App Connect 集成，以使用业务规则对事件模式采取行动。
实时测试、迭代和优化

使用历史数据在编辑器中测试事件逻辑，根据需要更新并立即查看结果。将输出导出为 CSV 以供进一步分析。

使用方法

人们在办公室的会议室里使用笔记本电脑和图表展开头脑风暴
将原始数据转化为可操作的信号

通过连接和解释事件流、识别关键模式以及在趋势、风险或机会升级之前采取行动来获得实时洞察分析。
三个人在现代办公室享受计算机上的出色编码工作
从数据到行动 - 只需最少的编码

使技术和业务用户都能够使用基于 Apache Flink 构建的低代码、拖放界面处理实时数据，而无需深厚的编码技能专业知识。

技术组合经理与导师在办公室里用电脑和笔记本电脑协作
充满信心地创新和扩展

利用内置的实验和实践功能，快速对事件驱动式工作流进行原型设计、测试和完善，使深入了解新用例、验证想法和缩短实现价值的时间变得容易。

 
工作人员手持平板电脑，在显示器上查看流程状态
设计上兼容 Kafka

为实施 Kafka 协议的任何事物构建并即时测试流式处理流程，确保整个事件架构的灵活性。

 
采取后续步骤

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