IBM Cloud Pak® for Integration 客户可使用 IBM Event Automation 的事件处理功能，通过强大的低代码平台构建事件驱动的工作流并使其自动化，无需大量编码。团队可以通过支持警报、仪表板更新和自动化的统一界面，将原始事件数据转化为实时行动。IBM Event Streams 支持任何 Kafka 实现，确保整个事件架构的灵活性。