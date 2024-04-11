主页 业务自动化 Sterling Sterling B2B Integration SaaS IBM® Sterling B2B Integration SaaS：基础版
使用可靠、安全且经过验证的 SaaS 平台与客户和合作伙伴发送和接收 EDI 事务
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IBM® Sterling B2B Integration 插图

Essentials Edition 可帮助您开始进行 EDI 和 B2B 集成。对于缺乏用于快速吸引新客户或是转换和路由 B2B 数据等内部技能的组织来说，它也很有帮助。较大规模的组织也可能会发现将此版本用作快速加入新客户或供应商的战术性解决方案时很有用。

快速建立 EDI 连接

  • 支持 EDI、X12、XML、JSON 等格式或采用传统协议的直接连接，而这些只是其所支持众多现代 B2B 协议中的一小部分
  • 借助我们内置的映射/转换功能，使用任意结构化 B2B 格式来支持与客户或贸易伙伴（使用任意其他结构化数据格式）的连接
  • 利用连接到我们 Sterling B2B Integration 增值网络 (VAN) 的 310 多万家企业，与您的客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴轻松建立 EDI 连接

从一个连接起步并不断成长
借助基于云的服务的强大功能，您的组织只需一个连接即可开始使用，并可随着自身的发展进行调整，同时只需为您使用的内容付费。
与您的客户和合作伙伴快速建立 EDI 连接
为什么选择基础版？ 阅读 IDC 研究报告 将加入新客户和合作伙伴的速度提高

55%。1

 将计划内中断次数减少

59%。1

 腾出 49% 的

将客户满意度提高 49%。1
优势 连接

各种各样的 EDI 标准和协议、数据转换和验证。从低至 1 个连接起步。

 可见性

端到端的文档跟踪和事务洞察。

 合作伙伴管理

快速加入并高效管理客户和合作伙伴。

 灵活性

SaaS 功能从小规模起步，并可扩展为任意数量的合作伙伴、地图或数据量。

 弹性

为各种要求严苛的工作负载提供安全、可伸缩且可靠的解决方案。
功能 版本功能和定价对比 不断扩大的大型网络

包括 IBM® Sterling B2B Integration VAN，从而可加快您安全可靠地连接到 310 多万家企业的能力。

 跟踪和追溯可见性

分析仪表板和趋势可见性。

 数据驱动式操作

利用更易于访问的实时数据来做出明智决策。根据提供的预测和建议，从同一仪表板采取行动。

 任意互连

云端提供数据转换和映射功能，支持将任意结构化数据格式转换为任意其他结构化数据格式。

 灵活的连接量

从每年低至 1 个连接、1 个地图和 4,000 个文档起步。可选择性地添加增量连接、地图、文档，以最大限度降低成本。
客户引言
在我们的选择过程中，我们发现 IBM® Sterling 是最可靠的解决方案。此外，由于我们正在迁移到云，因此发现它们的 SaaS 解决方案非常有吸引力。 来源：IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值研究；2023 年 9 月，Simon Ellis、Mathew Marden 阅读完整 IDC 研究报告 IBM® Sterling B2B Integration SaaS 的一大优势在于维护，因而我们可免于维护。我们是一家制造公司，因此不具备维护本地解决方案所需的专业知识。 来源：IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值研究；2023 年 9 月，Simon Ellis、Mathew Marden 阅读完整 IDC 研究报告 除了节省合作伙伴加入的用时并可通过 IBM® Sterling B2B Integration 更快实现收益之外，我们还看到了自动化所带来的更高质量。这意味着人为犯错的可能性降低了。 来源：IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值研究；2023 年 9 月，Simon Ellis、Mathew Marden 阅读完整 IDC 研究报告
采取下一步行动

详细了解 IBM B2B Integration SaaS，以及它如何帮助实现 B2B 过渡的简化、自动化和完全数字化。

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脚注

1 IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值快照（链接位于 ibm.com 外部）研究，Simon Ellis，Mathew Marden 出版社，2023 年 9 月