Essentials Edition 可帮助您开始进行 EDI 和 B2B 集成。对于缺乏用于快速吸引新客户或是转换和路由 B2B 数据等内部技能的组织来说，它也很有帮助。较大规模的组织也可能会发现将此版本用作快速加入新客户或供应商的战术性解决方案时很有用。
快速建立 EDI 连接
从一个连接起步并不断成长
借助基于云的服务的强大功能，您的组织只需一个连接即可开始使用，并可随着自身的发展进行调整，同时只需为您使用的内容付费。
各种各样的 EDI 标准和协议、数据转换和验证。从低至 1 个连接起步。
端到端的文档跟踪和事务洞察。
快速加入并高效管理客户和合作伙伴。
SaaS 功能从小规模起步，并可扩展为任意数量的合作伙伴、地图或数据量。
为各种要求严苛的工作负载提供安全、可伸缩且可靠的解决方案。
包括 IBM® Sterling B2B Integration VAN，从而可加快您安全可靠地连接到 310 多万家企业的能力。
分析仪表板和趋势可见性。
利用更易于访问的实时数据来做出明智决策。根据提供的预测和建议，从同一仪表板采取行动。
云端提供数据转换和映射功能，支持将任意结构化数据格式转换为任意其他结构化数据格式。
从每年低至 1 个连接、1 个地图和 4,000 个文档起步。可选择性地添加增量连接、地图、文档，以最大限度降低成本。
1 IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值快照（链接位于 ibm.com 外部）研究，Simon Ellis，Mathew Marden 出版社，2023 年 9 月