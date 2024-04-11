在我们的选择过程中，我们发现 IBM® Sterling 是最可靠的解决方案。此外，由于我们正在迁移到云，因此发现它们的 SaaS 解决方案非常有吸引力。 来源：IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值研究；2023 年 9 月，Simon Ellis、Mathew Marden 阅读完整 IDC 研究报告 IBM® Sterling B2B Integration SaaS 的一大优势在于维护，因而我们可免于维护。我们是一家制造公司，因此不具备维护本地解决方案所需的专业知识。 来源：IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值研究；2023 年 9 月，Simon Ellis、Mathew Marden 阅读完整 IDC 研究报告 除了节省合作伙伴加入的用时并可通过 IBM® Sterling B2B Integration 更快实现收益之外，我们还看到了自动化所带来的更高质量。这意味着人为犯错的可能性降低了。 来源：IDC：IBM® Sterling Data Exchange 商业价值研究；2023 年 9 月，Simon Ellis、Mathew Marden 阅读完整 IDC 研究报告