IBM® Sterling B2B Integration SaaS 提供三种定价选项，Essentials 版的起价为 2,800 美元 12 个月。这包括安全的数据交换和扩展能力。Standard 版侧重于数据格式和标准，而 Premium 版则增加了托管服务和支持。
获取符合您需求的特性和功能，并为您和您的贸易伙伴实现价值最大化。
功能
Essentials 版
Standard 版
Premium 版
包括 IBM® Sterling B2B Integration VAN
基于安全协议的文档路由和传送
支持行业标准和技术标准
云端数据转换和映射功能
全面的跟踪和追溯可见性
AI 增强型异常检测和自然语言搜索
常用配置功能的自助式管理
实时 Web 服务、处理和数据丰富
复杂业务规则或路由、预处理和后处理
指定的 IBM 项目主管
附带主动文档流监控和错误解决功能的托管服务
提供让 IBM 直接为您的贸易伙伴提供支持的选项
B2B Integration SaaS 是 IBM® Sterling Data Exchange 系列产品的一部分。对于仅需 VAN 数据路由的客户，请参阅我们的 IBM® Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN) 产品。对于有兴趣将合作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和 EDI 流程集成到单个网关中的客户，请参阅我们的 IBM® Sterling B2B Integrator。
利用这个值得信赖、可靠的业务网络自动连接、交付和路由 B2B EDI 业务。
专注于伴随数据交换的工作流程编排，包括将数据转换为各种 B2B 标准和协议，以及执行验证。