主页 业务自动化 Sterling Sterling B2B Integration SaaS 定价
可以轻松开始使用 IBM Sterling B2B Integration SaaS，其提供三种独特的定价选项供选择
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IBM Sterling B2B Integration 插图
服务概述

IBM® Sterling B2B Integration SaaS 提供三种定价选项，Essentials 版的起价为 2,800 美元 12 个月。这包括安全的数据交换和扩展能力。Standard 版侧重于数据格式和标准，而 Premium 版则增加了托管服务和支持。
估价器
版本选项和功能

获取符合您需求的特性和功能，并为您和您的贸易伙伴实现价值最大化。

功能

Essentials 版

Standard 版

Premium 版

包括 IBM® Sterling B2B Integration VAN

基于安全协议的文档路由和传送

支持行业标准和技术标准

云端数据转换和映射功能

全面的跟踪和追溯可见性

AI 增强型异常检测和自然语言搜索

常用配置功能的自助式管理

实时 Web 服务、处理和数据丰富

复杂业务规则或路由、预处理和后处理

指定的 IBM 项目主管

附带主动文档流监控和错误解决功能的托管服务

提供让 IBM 直接为您的贸易伙伴提供支持的选项
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